Чому важливо пити достатньо води кожного дня

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Як відомо, саме завдяки воді життя на Землі стало можливим. Ця рідина бере неоціненну участь у функціонуванні всіх наших органів та дозволяє жити так, як ми звикли. Але з розвитком технологій, масового доступу до праці та відсутності великої кількості вільного часу люди забувають про важливі для підтримки здоров’я звички.
У статті розповімо, чим корисна вода з лимоном, допоможемо вирахувати власну добову норму чистої рідини та зрозуміти, якою вона має бути.
Лимонна вода має такі особливості:
Щоб покращити самопочуття та загальний стан організму, важливо пити не будь-яку воду, а правильну. Саме для того, щоб контролювати її якість, існують показники якості питної води, які закріплені на державному рівні. Завдяки цьому виробники та поставники мають гарантувати ритейлерам тільки чистий, абсолютно безпечний продукт для кінцевого споживача.
Оцінюють такі характеристики води:
Точні назви мікроорганізмів та інших параметрів оцінки зазначені в документі, який є у відкритому доступі в Інтернеті. Також оцінюють pН-рівень рідини. Він вказує на її кислотність або лужність. Ідеальний рН-рівень для питної води зазвичай коливається від 6,5 до 8,5, що є нейтральним або слабкокислим/слабколужним.
Не рекомендується пити воду з кустарних джерел, які недостатньо глибокі та не ліцензовані відповідними органами. Це збільшує ризики підхопити інфекційне захворювання, отруїтися чи заробити розлад кишківника. Це особливо актуально для людей зі слабким імунітетом та проблемами з ШКТ.
Сміливо використовуйте такі лайфхаки:
Також важливо знати рекомендовану кількість води, яку саме вам корисно вживати на добу. Розрахувати це можна, якщо помножити 35 мл на вашу вагу. Зі зменшенням чи збільшенням ваги кількість потрібно вираховувати знову. Надлишок води — це також нездорова ситуація. Він може спричинити проблеми з роботою серця та нирок.