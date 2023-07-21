Чому важливо пити достатньо води кожного дня

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Як відомо, саме завдяки воді життя на Землі стало можливим. Ця рідина бере неоціненну участь у функціонуванні всіх наших органів та дозволяє жити так, як ми звикли. Але з розвитком технологій, масового доступу до праці та відсутності великої кількості вільного часу люди забувають про важливі для підтримки здоров’я звички.

У статті розповімо, чим корисна вода з лимоном, допоможемо вирахувати власну добову норму чистої рідини та зрозуміти, якою вона має бути.

Користь води з лимоном

Лимонна вода має такі особливості:

Підвищує імунітет. Лимон містить велику кількість вітаміну C, який допомагає підтримувати імунну систему організму. Регулярне споживання кислої води сприяє запобіганню застуді, грипу та іншим інфекційним захворюванням. Підтримує шлунково-кишковий тракт. Кислота, яка міститься в лимонному соку, може стимулювати шлунковий сік та полегшити перетравлення їжі. Вода з лимоном також допомагає покращити перистальтику кишківника та боротися із закрепами. Підтримує здоров’я шкіри. Вода з лимоном містить вітаміни та антиоксиданти, які можуть покращити здоров’я шкіри, зробити її більш сяючою та пружною. Також вона може допомогти зменшити висипання та підтримати правильний водний баланс шкіри.

Якою повинна бути питна вода

Щоб покращити самопочуття та загальний стан організму, важливо пити не будь-яку воду, а правильну. Саме для того, щоб контролювати її якість, існують показники якості питної води, які закріплені на державному рівні. Завдяки цьому виробники та поставники мають гарантувати ритейлерам тільки чистий, абсолютно безпечний продукт для кінцевого споживача.

Оцінюють такі характеристики води:

наявність паразитів та інших шкідливих мікроорганізмів;

рівень радіації;

наявність фізичного осаду та інших домішок.

Точні назви мікроорганізмів та інших параметрів оцінки зазначені в документі, який є у відкритому доступі в Інтернеті. Також оцінюють pН-рівень рідини. Він вказує на її кислотність або лужність. Ідеальний рН-рівень для питної води зазвичай коливається від 6,5 до 8,5, що є нейтральним або слабкокислим/слабколужним.

Не рекомендується пити воду з кустарних джерел, які недостатньо глибокі та не ліцензовані відповідними органами. Це збільшує ризики підхопити інфекційне захворювання, отруїтися чи заробити розлад кишківника. Це особливо актуально для людей зі слабким імунітетом та проблемами з ШКТ.

Як швидко звикнути до нового режиму пиття

Сміливо використовуйте такі лайфхаки:

поступове збільшення кількості води для нормального звикання;

контроль за кількістю випитого за допомогою мобільних застосунків чи щоденників;

власна пляшка, яка завжди в сумці чи наплічнику;

обов’язкова склянка води відразу після пробудження;

додавання до води фруктів, ягід, трав;

пиття за розкладом (поставте будильник);

простий доступ до води вдома та на робочому місці.

Також важливо знати рекомендовану кількість води, яку саме вам корисно вживати на добу. Розрахувати це можна, якщо помножити 35 мл на вашу вагу. Зі зменшенням чи збільшенням ваги кількість потрібно вираховувати знову. Надлишок води — це також нездорова ситуація. Він може спричинити проблеми з роботою серця та нирок.