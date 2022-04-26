В Ужгороді пропонують допомогу підприємцям, які постраждали через війну

Українські підприємці, які евакуюють свій бізнес з регіонів активних бойових дій до Закарпатської області, можуть отримати безоплатну допомогу в центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.

Наразі із зони бойових дій за місяць вже евакуювалось понад 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці. Команда центру робить все для того, щоб переміщення було швидким, ефективним, а підприємство якнайшвидше відновило свою роботу.

Зокрема, центр Дія.Бізнес в Ужгороді надає таку безплатну допомогу:

консультування мікро- та середнього бізнесу регіону з усіх питань, пов’язаних з адаптацією та відновленням в післявоєнний період для підтримки та економічного розвитку регіону та країни в цілому;

пошук та підбір відповідних площ для розміщення виробництва;

забезпечення підприємств та МСП трудовими ресурсами на місцях, у тому числі внутрішньо переміщених осіб;

нетворкінг для підприємців, який допоможе у встановленні та розширенні нових ділових контактів;

надання інформації щодо економічних можливостей регіону та пошук ринків збуту.

Якщо ви хочете отримати допомогу та записатися на консультацію онлайн або офлайн, за телефоном 050-176-12-42.

Також команда центру продовжує організовувати цікаві онлайн та офлайн заходи, майстеркласи, ефіри з експертами на актуальні теми для всіх охочих. І як приємний бонус, нещодавно, центри Дія.Бізнес відновили 24 бізнес-консультації за різними напрямами, які допоможуть усім охочим подолати труднощі в роботі, що виникли через війну. Офлайн-консультації у період дії воєнного стану доступні у центрі Дія.Бізнес в Ужгороді за адресою вул. Університетська, 14.