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Бізнес

В Ужгороді пропонують допомогу підприємцям, які постраждали через війну

26 Квітня 2022 1

Українські підприємці, які евакуюють свій бізнес з регіонів активних бойових дій до Закарпатської області, можуть отримати безоплатну допомогу в центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.

Наразі із зони бойових дій за місяць вже евакуювалось понад 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці. Команда центру робить все для того, щоб переміщення було швидким, ефективним, а підприємство якнайшвидше відновило свою роботу.

Зокрема, центр Дія.Бізнес в Ужгороді надає таку безплатну допомогу:

Якщо ви хочете отримати допомогу та записатися на консультацію онлайн або офлайн, за телефоном 050-176-12-42.

Також команда центру продовжує організовувати цікаві онлайн та офлайн заходи, майстеркласи, ефіри з експертами на актуальні теми для всіх охочих. І як приємний бонус, нещодавно, центри Дія.Бізнес відновили 24 бізнес-консультації за різними напрямами, які допоможуть усім охочим подолати труднощі в роботі, що виникли через війну. Офлайн-консультації у період дії воєнного стану доступні у центрі Дія.Бізнес в Ужгороді за адресою вул. Університетська, 14.

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