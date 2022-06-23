У Мукачеві «стару трикотажку» перетворюють у громадський простір

Колишню трикотажну фабрику, збудовану орієнтовно в 1932 році і яка спочатку була ремісничим училищем за чехів, можливо, училищем для жандармів за угорців, і фабрикою верхнього трикотажу в Мукачеві нині перетворюють на громадський простір. Створити там простір для закарпатського крафту прагне мукачівець Віктор Стинич.

На своїй сторінці в Facebook він написав: «Зараз будівля переживає не найкращі часи, тому ми домовились з власниками про можливість проведення різних подій всередині, щоб оживити її. …Прибираємо, вивозимо сміття і т.д. І готуємо події, прибуток від яких піде на відновлення будівлі».

Наразі, за словами Віктора, ідея на абсолютно початковому етапі. Прибрали сходи та одне приміщення і перша лекція відбулася саме …на сходах. «Це була лекція про Закарпаття за чехів та дегустація пива», — розповів він.

«Вікна поміняли, підлогу затягнули, погану штукатурку зчистили, світло зробили, 4 контейнери сміття вивезли. Катушки з нитками зберегли, — розповів чоловік. — Я бачу там зал для подій, майстерні або маленькі цехи, магазинчики, дегустаційні зали, коворкінг, хостел, кав‘ярню, паб і т.д., а час покаже, наскільки життєздатною є ідея».

Віктор розповів: над відновленням приміщення працюють «2 ініціатора, 2 дружини, які не можуть відмовити, і в суботу було біля 20 волонтерів. Плюс є архітектор, який ідейно вариться в проекті і сьогодні буде виступати».

Перша ж лекція у прибраному приміщенні відбудеться вже сьогодні, 23 червня. Архітектор Андрій Луца розкаже про урбаністику, сучасні міста і відновлення закинутих промислових будівель.