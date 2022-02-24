Де на Закарпатті можна здати кров для потреб військових (АДРЕСИ)

Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові — прийдіть і здайте її. При собі треба мати паспорт.

Публікуємо адреси в різних містах Закарпаття.

Також тут важлива інформація: Закарпатців просять поповнити запаси крові у станції переливання крові.

Берегово

Відділення переливання крові Берегівської Центральної районної лікарні

Берегове, вул. Ліннера, 2.

Виноградів

Відділення трансфузіології Виноградівської районної лікарні

Виноградів, вул. Лікарняна, 13.

Іршава

Відділення переливання крові Іршавської районної лікарні

Іршава, вул. Тараса Шевченка, 9.

Міжгір’я

Відділення переливання крові Міжгірської районної лікарні

Міжгір’я, вул. Возз’єднання, 4.

Мукачево

Відділення переливання крові, Мукачівської Центральної районної лікарні

Мукачево, вул. Пирогова, 4а.

Рахів

Відділення переливання крові Рахівської районної лікарні

Рахів, вул. Карпатська, 1.

Свалява

Відділення переливання крові, Свалявської Центральної районної лікарні

Свалява, вул. Визволення, 23.

Солотвино

Солотвинська районна лікарня

Солотвино, вул. Грушевська, 20.

Тячів

Відділення переливання крові Тячівської міської лікарні №1

Тячів, вул. Жовтнева, 48.

Ужгород

Закарпатська Обласна станція переливання крові

Ужгород, вул. Л. Толстого, 15.

Відділення переливання крові Центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород

Ужгород, вул. Грибоєдова, 20

Хуст

Відділення переливання крові Хустської районної лікарні

Хуст, вул. Івана Франка, 113.

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