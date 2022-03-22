10 історій війни з Ужгорода та Мукачева. Чим та як живуть міста з 24 лютого

Ужгород став надійним тилом війни. І хоч протягом останніх діб сирени тут звучать усе частіше, усі ми сподіваємося, що Закарпаття залишитися тихим місцем як для місцевих, так і для тисяч українців, які приїхали з усієї країни, рятуючись від куль та бомб російських загарбників.

Наш оператор Антон Рижих спілкується з теперішніми мешканцями міста та з волонтерами.

Ліза Спіцина – біженка з Києва. У центрі харчування “Дельфін” в Ужгороді, проводить з дітками арт-терапевтичні заняття. Листівки передають нашим військовим.

Волонтери в Ужгороді – це ж не тільки ужгородці! Після стресу, страху, виснажливої дороги – до справи, допомагати, готувати та годувати! У цьому відео про Наталію, Естер та Валерію.

Ужгородець Дмитро Галін на момент початку війни був в Ізраїлі. Хлопець швидко зорієнтувався, сконтактував з волонтерами та привіз до Ужгорода гуманітарну допомогу, яку зміг доправити самотужки. І далі тримає зв’язок з ізраїльськими друзями, які надсилають допомогу вже в більших обсягах.

Курси з надання домедичної допомоги в Ужгороді. Виділіть кілька годин свого часу, адже вони можуть врятувати не одне життя! Зареєструватися на тренінги з основ тактичної медицини можна за посиланням. Щоб зрозуміти, хто такі українці і як вони ставляться одне до одного, то можна подивитися це відео. Вимушена переселенка з Києва Маргарита (ГО Кожна Тварина) разом з друзями годує в Ужгороді вегетаріанців та веганів, які так само як вони переїхали через війну до Закарпаття. Наразі працює дві точки: на Коштах (біля філармонії) та біля ПАДІЮНу. Пласт Ужгород дарма часу не витрачає! Амбітні цілі потребують маленьких, але впевнених кроків. Рух підтримки закарпатських військових – волонтери з 8-річним досвідом. Від цієї цифри розривається серце. Але! Коли усвідомлюєш скільки життів врятували ці не/прості люди, то розумієш, наскільки важливо бути ВОЇНОМ на кожному з фронтів! Приєднуйтесь до руху https://t.me/ruhpidtrymky Психологиня з Донецька Надія та мисткиня з Ужгорода Юлія Єгорова займаються з дітьми та їхніми батьками, які вимушено переїхали до Ужгорода. Усі заняття проходять в Cinema Space. Про Юлію Тайпс ми писали багато – розповідали про те як вона разом з командою працює з німецькою молоддю, яка живе в Україні та на Закарпатті зокрема. Сьогодні Юлія переобладнала навчальний центр в Мукачеві в гуманітарний хаб і майже цілодобово отримує гуманітарну допомогу, разом з колегами її сортує і відправляє в різні куточки нашої країни. Відео: Станіслав Понзель

Олена Ціва разом з колегами, друзями та зовсім не знайомими досі людьми разом створили централізований кол-центр для Мукачева, в якому займаються допомогою вимушеним переселенцям. Це фактично повноцінна компанія, з юристом, ІТ-відділом, операторами, які спілкуються з людьми, базою із залишками на складах і т.д.

Varosh

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