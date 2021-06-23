У кондитерській-студії “ФіолЄтово” відкрилася виставка картин Вікторії Манайло-Приходько

В Ужгороді працює кафе “ФіолЄтово”, в якому готують десерти люди з інвалідністю. Засновниця закладу Олена Логвіненко називає це місце простором ментального апґрейду, оскільки тут юнаки й дівчата з вадами розвитку почуваються повносправними та потрібними членами суспільства. У кондитерській-студії відвідувачі можуть пригоститися солодощами і напоями, а також відвідати виставку професійних художників. Наразі тут експонуються абстрактні роботи відомої закарпатської мисткині Вікторії Манайло-Приходько.

«Виставка називається “Алюзія”. Це не пряма мова, не реалістичний живопис, а емоції, відсилання до чогось. Експозиція об’єднана не тільки за технікою, але і тематикою – тут квіти, радість, позитив. Це все я хотіла подарувати всім, хто побачить роботи», – пояснила авторка на відкритті вернісажу.

Вікторія Манайло-Приходько – професійна художниця, членкиня Закарпатської спілки художників України, викладачка Закарпатської академії мистецтв. А ще вона – внучка одного із основоположників Закарпатської школи живопису Федора Манайла. У своїх роботах Вікторія віддає перевагу не формі, а змісту, повсякчас шукає нестандартні рішення. От і ця виставка – бажання художниці створити нову візуальну реальність.

«Ці роботи об’єднані однією технікою, що з’явилася в моїй творчості останніх трьох років. Експериментую у техніці “рідкий акрил”, який вимагає уважного ставлення. Це вередлива техніка, що дає непередбачуваний результат. Експеримент і випадок втручаються в рисунок, тому це для мене дуже цікаво».

Це вже п’ята виставка в кондитерській-студії “ФіолЄтово” й перша персональна. Раніше тут проходили спільні покази робіт молодих закарпатських художників, які об’єднувалися певною тематикою.

За словами засновниці інклюзивного кафе Олени Логвіненко, “особливі” молоді люди гарно реагують на такі мистецькі проєкти. Крім того, це ще одна чудова нагода нагадати суспільству про проблеми громадян із інвалідністю.

«Ми хочемо змінити стереотипне мислення, яке асоціює цих людей виключно зі сумними речами, жалем і пригніченням. Ми всі тягнемося до світла й позитиву. Їх нам дають такі яскраві заходи. Нашим вихованцям дуже подобається те, що відбувається в цьому просторі, тому й надалі будемо його наповнювати цікавими івентами», – каже Олена.

Кондитерська-студія “ФіолЄтово” відкрилася в Ужгороді в грудні минулого року. Ідея закладу полягає в можливості залучення людей із фізичними вадами до повноцінної роботи і заробляння на життя. Всього залучено 10 осіб із інвалідністю.

Кафе не має централізованого фінансування й існує за рахунок грантів та соціальних програм. Через це регулярно виникають труднощі. Як і більшість закладів громадського харчування, “ФіолЄтово” важко переживало карантинний період через пандемію Covid-19. Тепер поволі повертається до звичного життя і чекає на гостей з оновленою лінійкою десертів і напоїв. Усі смаколики створюються з натуральних продуктів: какао, меду, горіхів, сухофруктів. Наразі представлено 4 види десертів і стільки ж цукерок.

А ще тут печуть арт-хліб – живописні буханці з чаєм матча і кольоровими абстрактними візерунками, які пасуватимуть картинам Вікторії Манайло-Приходько.

Виставка триватиме 21 день.

Адреса: Ужгород, вул. О.Митрака, 11/4 (поруч із Будинком побуту на пл. Ш.Петефі).

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Карл Смутко