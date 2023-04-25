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Наприкінці квітня люди приїздять на Закарпаття здебільшого заради сакур. Однак наш край славиться не тільки рожевим цвітом дерев, а й колоритними піснями. У “Деренівській Купелі” вирішили поєднати ці дві родзинки нашого краю.

30 квітня у комплексі “Деренівська Купіль” можна буде не тільки прогулятись квітучою алеєю сакур, а й відчути традиції Закарпаття під час виступу колоритного народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Ужгород» у Пасажі ART-ДК.

Ансамбль «Ужгород» збирає та популяризує фольклор Закарпаття. Основний напрям – поглиблене освоєння фольклорних традицій, самобутньої народної музичної культури нашого краю. У репертуарі колективу – українські народні, закарпатські, угорські, словацькі, румунські пісні, народні танці, весільні обрядові і інструментальні мелодії, вокально-хореографічні композиції.

Захід відбудеться якраз у пік цвітіння дерев, коли різними відтінкам грають біля ста дерев сакур (15 сортів) та близько 50 сортів магнолії. Барвисто-ароматну симфонію створюють декоративні яблуні (15 сортів), церсіс канадський, айва японська та різні види декоративних калин. У травні розпочинається квітування долини ірисів, саду бузку та рододендронів.

В “Деренівській Купелі” на вас чекають тиха гірська місцевість, неймовірні пейзажі, лікувальна термальна вода, комфортабельні номери та справжня закарпатська гостинність.

Varosh