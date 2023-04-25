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Квітуча “Деренівська Купіль” запрошує на виступ фольклорно-етнографічного ансамблю “Ужгород”

25 Квітня 2023 48

*На правах реклами

Наприкінці квітня люди приїздять на Закарпаття здебільшого заради сакур. Однак наш край славиться не тільки рожевим цвітом дерев, а й колоритними піснями. У “Деренівській Купелі” вирішили поєднати ці дві родзинки нашого краю. 

30 квітня у комплексі “Деренівська Купіль” можна буде не тільки прогулятись квітучою алеєю сакур, а й відчути традиції Закарпаття під час виступу колоритного народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Ужгород» у Пасажі ART-ДК. 

ансамбль Ужгород

 

Ансамбль «Ужгород» збирає та популяризує фольклор Закарпаття. Основний напрям – поглиблене освоєння фольклорних традицій, самобутньої народної музичної культури нашого краю. У репертуарі колективу – українські народні, закарпатські, угорські, словацькі, румунські пісні, народні танці, весільні обрядові і інструментальні мелодії, вокально-хореографічні  композиції.

Захід відбудеться якраз у пік цвітіння дерев, коли різними відтінкам грають біля ста дерев сакур  (15 сортів)  та близько 50 сортів магнолії. Барвисто-ароматну симфонію створюють декоративні яблуні (15 сортів), церсіс канадський, айва японська та різні види декоративних калин. У травні розпочинається квітування долини ірисів, саду бузку та рододендронів. 

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В “Деренівській Купелі” на вас чекають тиха гірська місцевість, неймовірні пейзажі, лікувальна термальна вода, комфортабельні номери та справжня закарпатська гостинність. 

Varosh

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# деренівська купіль # сакури мукачево # сакури ужгород

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