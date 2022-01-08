3 нові причини поїхати в Шаян: “Крапля-фотозона” і 2 гірські маршрути для початківців

23 грудня в селі Шаян Вишківської ОТГ відкрили тематичну інсталяцію, а також презентували два туристичні маршрути, мальовничі і комфортні навіть для початківців. Розповідаємо деталі і щиро рекомендуємо чимдуж завітати: прогулятися розкішною природою і зробити фото для вашого інстаграму.

Отже, при в’їзді в курортне село Шаян гостей зустрічає скульптура “Крапля Шаяна”. Вона символізує легендарну Шаянську мінеральну воду. Формат – фотозона – для знімків у прозорій краплині з видом на село і гори.

“Крапля” і два маршрути – це проєкт Вишківської селищної ради. Ідею втілили Ярослав Гайович, голови Вишківської ОТГ, Василь Крулько, депутат Закарпатської обласної ради, Сергій Прокоп, історик, екскурсовод і гід-провідник, Олена Онда, менеджерка проєкту “Туристичними стежками с. Шаян”. На відкриття завітав також Михайло Данканич, представник ГО “Платформа розвиткових проєктів “Пріоритет”, один із розробників та ідеологів ініціативи в Шаяні.

Михайло Данканич: Сергій Прокоп – це якраз та людина, яка, по суті, “намалювала” чи то розробила концепцію того, що треба було зробити. Ярослав Іванович і Василь Іванович сказали: так, давайте це реалізуємо. Власне, завдяки цьому все вийшло. “Шаянська крапля” – це “в’їзний” артоб’єкт, який нагадує, що на цій землі вода відіграє головну роль. А ще тут є три гори, якими можна пройтися. І туристи, які відпочивають в Шаяні, вже мають можливість прогулятися промаркованими маршрутами.

Цінно, адже гості Шаяна відтепер можуть поєднувати санаторне оздоровлення та SPA-релакс із гірськими активностями.

Сергій Прокоп розробив два туристичні продукти: “Довкола гори Шаян зі сходженням на її вершину” і “Маленьке прогулянкове Шаянське кільце”. Протяжність – 4 і 4,5 км, час проходження – 1,5 і 2 години. Обидва розпочинаються біля бювету мінералки в Шаяні. Там на інформаційному стенді є мапа та основна інформація. А ще – QR-коди, за якими завантажуєш маршрути на смартфон, тож можеш самостійно їх пройти, легко й безпечно.

Важливо, що дорогою встановлені вказівники, все промарковано, також під час прогулянки комфортно відпочити на “лісових” меблях. Це альтанка для групи до 20 осіб і чотири столики з лавицями в локаціях, звідки відкриваються гарні краєвиди.

Гід-провідник переконує, що такий похід спокійно пройде кожен, навіть без досвіду походів.

Сергій Прокоп: Ви бачите, які круті схили в гори Шаян, але до верхівки можна легко дійти з північно-західного схилу, де є стежка зі вказівником. Уже зараз всі без побоювань можуть піднятися.

Новий туристичний продукт дозволяє швидко і за мінімальних зусиль дістатися первозданної природи. Вжух – і ти на місці.

Сергій: Я взагалі вважаю, що гора Шаян в майбутньому буде магнітом, талісманом села Шаян. Чому? Бо зазвичай треба проходити кілометри, а інколи десятки кілометрів, щоби потрапити в первозданний куточок природи. А тут, від санаторію, буквально кілька десятків метрів піднятися і можна побачити за горою Шаяниха столітні дерева, буки, яким по 200 років.

Другий маршрут – це мале оглядове “Шаянське кільце” гір Шаянчик, Шаяниха, Шаян, зі спуском в санаторну зону села Шаян.

Сергій: На маршруті можна побачити цікаві інстаграмні об’єкти – це закинуті штольні, які химерно виглядають на фото, журналісти і блогери приїжджали в Шаян це знімати. Тут можна буде відпочити на лісових меблях і водночас помилуватися краєвидами, побачити “раритетні” дуби, буки.

Фотозона і самостійні нескладні гірські мандрівки є новою атракцією для гостей локальних санаторіїв, готелів і для туристів, які приїздять на день.

Текст: Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Вишківська селищна рада

№086-ККІ-2021-2.0_3 «Туристичними стежками с. Шаян», реалізується в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією „Єврорегіон Карпати – Україна” та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської і Чернівецької областей”.