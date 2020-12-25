«Загадай бажання»: нова пісня закарпатської співачки VERBA

Напередодні свят співачка опублікувала зворушливу композицію.

Мукачівка Мирослава Вербищук презентувала відеороботу на нову пісню – «Загадай бажання». За словами співачки, ця композиція про спогади з дитинства, магію свята та сімейні традиції.

«Я давно мріяла написати теплу та затишну пісню, яка б зігріла кожного на зимові свята. З дитинства Різдво асоціюється у мене саме з родинним теплом. У нашої сім’ї є традиція – щороку проводити святвечір вдома у бабусі у Львові. Тоді сходиться вся родина, а це більше 30 осіб! Ми досі дотримуємося цієї традиції, готуємо 12 страв, а після – колядуємо», – коментує прем’єру VERBA.

Автором слів та музики є сама виконавиця, а саундпродюсер композиції – закарпатський реп-виконавець Миромен.

Зйомки відео проходили на фотостудії в Ужгороді. Оператором та режисером відеороботи став Алік Бобаль.

Varosh