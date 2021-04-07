Як заощадити на комунальних послугах: в Ужгороді запустили стартап eSource adapter

eSource adapter — екологічний стартап, який дозволяє зменшити використання електроенергії, газу (чи іншого палива) для нагріву води у побутових потребах, опаленні будинків, підігріві басейнів тощо.

— Ужгород потерпає від смогу та забрудненості повітря. Однією з причин такої ситуації є масовий перехід на турбо-котли індивідуального опалення. У багатоквартирних будинках часто неможливо відкрити вікна для провітрювання, адже є ризик дихати викидами з сусідніх вікон. Ми намагались вирішити цю проблему переходом на електричне опалення. Через постійне зростання вартості електроенергії, доцільнішим є перехід на використання сонячної енергії, — кажуть розробники eSource adapter.

Ідея полягає в тому, щоб під’єднати сонячні панелі до електричних бойлерів напряму, акумулюючи енергію в тепло води, оминаючи використання акумуляторів та інверторів (без конвертації в змінний струм). Це дозволяє позбутись найдорожчих компонентів звичних сонячних електростанцій. Система стає більш енергоефективною, дешевшою, компактною, зможе використовуватись в квартирах, будинках та на будь-яких існуючих будівлях.

Тому це рішення є особливо актуальним для ОСББ. Окрім зменшення рахунків, це покращить якість повітря для всього будинку.

— Власники приватних помешкань зможуть заощадити ще більше. Маючи великі площі покрівель, можна отримати більше сонячної енергії, яку можна використати й для зменшення витрат на опалення, — переконують у компанії.

Використання цієї екотехнології компаніями або держустановами не лише дозволить заощадити, а й як бонус – позитивно вплине на їх імідж і допоможе потурбуватись про довкілля.

– eSource Adapter вже 3 роки використовується в моєму будинку та у деяких моїх знайомих для потреб нагріву води та частково опалення (увімкнений послідовно зі звичним газовим котлом, який вже був у будинку). Зараз плануємо встановлення системи для зменшення витрат на підігрів басейну,– розповідає засновник компанії Генріх.

Щодо технічного та фінансового аспектів: eSource Adapter є доступним для загалу. Чим більше сонячних панелей, тим більше енергії отримуєте. Один адаптер розрахований на використання з 2–5 послідовно з’єднаними панелями (до 2500 Вт).

Якщо потрібно більше енергії, можна використати декілька пристроїв і тоді максимальна потужність буде збільшена пропорційно.

Система дозволяє легкий апгрейд у майбутньому, тому можна почати її використання з меншої потужності (eSource Adapter + мінімум дві панелі по 500 Вт) і, переконавшись в її ефективності, поступово збільшувати потужність системи.

– Сподіваємось, що наша місцева влада захоче підтримати один з небагатьох технологічних екологічних стартапів Ужгорода. Встановивши системи eSource Adapter на адміністративних будівлях можна зменшити використання ними газу і зменшити загазованість міста. Таким чином можна змінити імідж Ужгорода на екологічно прогресивне місто, – діляться своїми сподіваннями засновники eSource.

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