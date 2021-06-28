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В Ужгороді відбулась вечірка від Дому Моди Reny M та партнерів

28 Червня 2021 37

Стильну літню модну вечірку під відкритим небом організувала засновниця Дому Моди Reny M Рената Мойш спільно з партнерами. В ужгородському ресторані «Country Сlub» відбувся показ нової сяючої колекції під назвою «Мода очима ужгородки». Також на вечорі були представлені дизайнерські ювелірні прикраси від братів Кочутів та нові живописні роботи художниці Оксани Брензович. Розважав гостей вечора спеціальний гість «Золотий голос України», переможець «Слов’янського базару-2017» Влад Ситнік.

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– Ця колекція присвячена ужгородкам. Географічне розташування міста, що знаходиться на стику кордону з Європейським Союзом, історично наклало свій відбиток на тутешню культуру. В Ужгороді змішалося все – мова, стилі, зовнішність. Тому й жінки тут особливі. Вони потребують водночас блиску і елегантності, загадковості і розкоші, вони стримані і в той же час неймовірно сексуальні», відзначила Рената Мойш.

Колекція «Мода очима ужгородки» складається з 13 моделей. Це вечірні і коктейльні сукні, купальники, яскраві костюми. Дім Моди Reny M спеціалізується на виготовленні одягу сегменту haut couture. Одна із особливостей суконь преміум-класу використання не менше 70% ручної роботи та ексклюзивний дизайн. Саме тому вироби Reny M обирають жінки, що звикли приковувати до себе увагу та викликати захоплення.

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Нова колекція Ренати Мойш адаптована для європейської моди та смаків закарпаток. Летючі шовкові сукні, розкішні вечірні моделі ідеально пасуватимуть випускницям, іменинницям та гостям весілля. Знайти для себе вбрання у Домі Моди Reny M зможуть як юні особи, так і леді елегантного віку. Чудово виглядають парні комплекти у стилі Family Look.

Власну інтерпретацію жіночої краси представила на вечірці мисткиня, лауреатка премії «Жінка ІІІ тисячоліття» Оксана Брензович. Її виставка художніх робіт під назвою «Троянда пустелі» гармонійно вписалася у fashion-простір та стала його частиною.

– Мистецтво, краса і мода завжди поруч. Я надзвичайно тішуся такій оригінальній колаборації з авторкою цього прекрасного вбрання. Власне, із сукні від Ренати утворилася моя виставка, пояснила Оксана Брензович.

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Художниця розповіла, що звернулася в Дім Моди Reny M, коли їй знадобилася сукня для урочистої події. Рената відразу показала авторську модель з білого атласу, вишиту чорними квітами, під назвою «Троянда пустелі», а згодом запропонувала самій мисткині відобразити троянду пустелі, як вона її розуміє. Так з’явилася серія абстрактних емоційних робіт, у кожній з яких захована квітка, що уособлює жіночу енергію.

– Квітка, як жінка – ніжка, наче оксамитово-шовковисті пелюстки, і гостра, наче шипи. Таку «оксюморонову» енергію я і хотіла передати у своїй колекції.  Троянда пустелі вабить свіжістю, силою, чимось ефемерним і неосяжним.

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Абстрактні картини Оксани Брензович легко «лягають» на текстиль. У співпраці з Альоною Загоруйко вийшла чудова серія шовкових хусток, які також були представлені на вечірці.

Про окремий аспект мистецтва і краси заявив ювелірний дім ужгородських братів Кочутів. Бренд «Kochut» створений для справжніх поціновувачів коштовностей. Прикраси несуть у собі вагоме смислове навантаження і роблять акцент не стільки на розкіш, як на унікальність. Ювелірні витвори Кочутів як стильне поєднання витонченості і смаку демонстрували моделі показу.

Вечірка пройшла в атмосфері вишуканості і краси. Спеціальним гостем програми був співак із Києва, володар титулу «Золотий голос України» Влад Ситнік. Він виконує музику у напрямах кроссовер, неокласика, ліричні балади та робить ставку на глибину і силу голосу.

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– Закарпатська жінка всебічна, її потрібно показувати з усіх ракурсів. Вона викликає захоплення, у якій би сфері не працювала. Це і дизайн, і фотографія, і мистецтво, і журналістика, і косметологія, і бізнес. Останній якраз сьогодні був представлений в особі нашої гості, бізнес-вумен Олени Талапи, яка стала титулованою учасницею конкурсу «Місіс-Україна», при цьому успішно веде і розвиває власну компанію «Т-стиль». Я дуже рада, що наш вечір сподобався і викликав зацікавлення представниць різних професій. Адже після такого важкого року, викликаного пандемією, усі скучили за красою, легкістю і невимушеністю. Хочу, щоб проведення таких вечірок стало ще однією красивою традицією нашого міста, – підсумувала Рената Мойш.

Лариса Липкань, Varosh

На правах реклами

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# reny m # вечірні сукні # ужгород

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