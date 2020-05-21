Ужгородські фотографки провели нічну й світанкову фотосесії у Долині нарцисів

Якщо побуваєте в Долині нарцисів саме вночі, то опинитеся немов поміж двох небес – зоряного й флористичного. Так розповідає фотографка Оксана Ващук. Вона разом із подругами Ларисою Угрин і Ганною Пономаренко знімкувала нічну й ранкову Долину нарцисів. Публікуємо цьогорічну серію світлин від трьох авторок і запитуємо в них про емоції, а також тонкощі зйомки тендітних квітів.

Шість років тому дівчата вперше провели ранкову фотосесію у Долині нарцисів, відтоді це незмінна традиція. Згодом виникла ідея нічної зйомки, відтак приїздять із ночівлею. Зупиняють авто поряд із оглядовим майданчиком, фотографують уночі та вдосвіта.

Напередодні подорожі необхідно промоніторити погоду, аби чисте небо відкрило зоряну ковдру, а перепад температури створив ранковий туман і делікатно огорнув квіти у паморозь.

«Ми їхали, знаючи, що буде дуже гарна ніч. Було враження, що бачиш два неба: із зірками й білими нарцисами. Це дуже красиво, – розповідає Оксана. – Ми намагалися зробити такі кадри, аби зірки віддзеркалювалися у нарцисах».

Мінлива природа подарувала морозну ніч. Ганна щиро здивувалася, адже посеред травня її штатив вкрився кригою, а об’єктив блищав інеєм. Уночі температура знизилася до -5 ° С, а близько 7.00 сягнула до +10-11 ° С, – завдяки такому перепаду виникають атмосферні ефекти, як-от туман, паморозь, густа роса.

Ph: Лариса Угрин

Очікування від природи, можливо, були дещо інші, масштабніші. Ганна саме читала, що насувається арктичний циклон.

«Найгарніші пейзажні кадри виходять, зазвичай, саме на зламі погоди, і ми їхали з надією, що повітряна стихія обдарує нас мальовничими яскравими хмарами, або туманом, крізь який пробивались би промінчики сонця, – мовить Ганна. – Цього всього не сталося, зате на світанку ми побачили кришталеві, припорошені білим, нарциси!».

Долина огорнулася у напівпрозорий молочний туман, квіти вкрилися кришталевим візерунком і невагомою росою, та навіть сонце режисувало власний перформанс.

«І щоразу природа підносить нові сюрпризи. Травнева погода, мінлива і непередбачувана, п’янкий аромат чарівних білих квітів, свіже повітря, насичено-зелена трава і гори навколо, мільйони зірок і лагідне світанкове сонечко, яке всіма силами намагається розтопити іній і перетворити його на крапельки роси…», – ділиться Лариса.

Ph: Ганна Пономаренко

Посеред Долини – символічне дерево, немов у фільмі Звягінцева. І саме цього травневого періоду сонце спиняється у його кроні й бавиться променями крізь гілки, створюючи теплі тіні на сніжно-білих квітах.

А ще пахощі… На межі ночі й світанку квіти щедро вибухають ароматом – соковитим, вираженим і делікатним водночас.

А ще мелодії. Суцільна тиша пронизується пташиним співом.

«Цей неймовірний нарцисовий запах і голоси місцевих мешканців – протягом ночі невтомно кують зозулі, кумкають жабки, скрегочуть деркачі, – згадує Ганна. – У заповіднику дуже багато пташок, кілька разів ми бачили фазанів, а ще до нас на сніданок прискакав зайчик!».

Спритного зайчика годі сфотографувати, зате в кадр потрапляють буйволи, відгороджені від квітів електропастухом.

Безумовно, пташки того ранку теж почувалися моделями, тим паче Оксана полюбляє знімати пернатих, тому в поїздки на природу повсякчас пакує довгофокусний об’єктив. Трясогузка біла й сорокопуд опинилися в кадрі. На оглядовому майданчику є гніздо трясогузок, щороку в цей час вони готують своїх пташенят до перших польотів.

Традиційна фотомандрівка до нарцисів завершилася. У всіх свої рефлексії, післясмак. Оксана зізнається: тепер їй уже не так кортить знімати нарциси, як просто насолоджуватися.

«Мені хотілося просто заплющити очі й медитувати, бо насправді – це катарсис, очищення, там дуже гарно…».

Щороку нарцисів усе менше, проте щоразу чарують немов уперше.

«Здавалося би, ну що можна побачити нового на тому невеликому клаптику диких нарцисів, але ж ні, тягне як магнітом. Неможливо передати всі відчуття та емоції словами, це потрібно пережити й відчути, – каже Лариса Угрин. – І вже не важливо, наскільки холодно може бути вночі, як страшенно хочеться спати на світанку… Настає новий сонячний день, а ти зустрічаєш його в одному з найкрасивіших місць рідного краю!».

Ці дівчата обожнюють нарциси, а квіти, як видно на світлинах, відповідають їм навзаєм.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Лариса Угрин

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