Шовдарь, пікниця, бринза і лечо: нова піца “Ужгород” від Holy Pizza

Смачний заклад Holy Pizza, що поруч з річкою на площі Пушкіна, 3, не втомлюється радувати гостей чимось незвичним. Цього разу відомий шеф-кухар Олександр Корнійчук вирішив поекспериментувати з інгредієнтами й створив унікальну піцу «Ужгород». Судячи з відгуків тих, хто її вже куштував, наше місто отримало ще одну гастрономічну візитівку.

Уявіть: тоненьке хрустке тісто з італійського борошна дрібного помелу, на якому розмістилися закарпатські шовдарь і пікниця. Селиська бринза розплавилася й підпеклася. Замість кетчупу – лечо власного виробництва. Домашні перець, помідори і цибулю купують на ринку у перевірених продавців. Хочеться гостренького? Тоді попросіть пікантний соус на основі маринованого перцю халапеньйо.

Аромат від піци розвіюється набережною такий, що не зайти сюди неможливо. Згідно зі спостереженнями Олександра Корнійчука, піца – одна з найбільш улюблених страв ужгородців, тож новинкою їм сподіваються догодити. До речі, часто навіть найвибагливіші відвідувачі роблять компліменти закладу, називаючи їхню піцу по-справжньому італійською.

Порції великі (45 см. – 450 грн.) та малі (30 см. – 250 грн.), а в кожному шматочку – свято.

Загалом в меню Holy Pizza багато позицій. Окрім піци, ви можете потішити свої смакові рецептори сендвічами, салатами, корисними боулами, прохолодними лимонадами, кавовими напоями, поживними сніданками all day long. Зверніть увагу на сирники із рисової муки – це щось неймовірне. Для прихильників здорового способу життя – здорове меню. А безглютенову піцу готуюсь тільки тут.

Немає змоги вибратися з роботи, дому чи ліньки вилазити з басейну? В закладі працює екодоставка. На велосипеді, минаючи затори, кур’єр доправить ваше замовлення ще гарячим.

Шеф-кухар – запорука успіху закладу. У портфоліо Олександра Корнійчука – гастрономічні бутіки «Базар» і «Кухня», рибний бутік «Fish». Зараз він творить для Holy Pizza. Сашко постійно експериментує, змушує по-особливому звучати звичні страви, полюбляє сезонні продукти і привчає своїх гостей до нових смаків.

А щовихідних сідає й вигадує на наступні 7 днів страву тижня. Тож не втрачайте насолоди смачно поїсти, радуйте себе і ваших близьких.

Holy Pizza:

Адреса: м. Ужгород, пл. Пушкіна, 3.

т. 050 520 95 05

Робочий час: щодня з 9.00-21.00

Доставка: до 21.00.

Партнери: у сквош-клубі «Prime» та дитячому розважальному просторі «ЗАБАВА» можна ознайомитись із друкованим та чойс-меню і також замовити доставку.

**На правах реклами

Лариса Липкань, Varosh