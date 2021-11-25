Як не перетворити Black Friday на свято безконтрольного споживання: поради стилістки та байєрки

Перед тим, як відправитися на «полювання» за оновленим гардеробом, варто озброїтись» корисними лайф-хаками.

Щороку наприкінці листопада наш гаманець нещадно атакують маркетингові пропозиції та захмарні знижки. Black Friday або Чорна п’ятниця – день надзвичайних знижок – у 2021 році припадає на 26 листопада.

Особливістю цьогорічного розпродажу залишається те, що він значною мірою буде проходити в онлайн. Для багатьох ритейлерів діють карантинні обмеження, а для покупців відвідування магазинів – це додатковий ризик захворіти.

Ми живемо в цифровому світі, де нам нон-стоп рекламують щось. Тому, вирішили опублікувати для вас поради від фахівців, щоб Black Friday не став «святом консюмеризму» і «чорних дір» у власному бюджеті.

Ольга Луцо, стилістка

Розбір гардеробу – це №1. Відчиняєте шафу і відсортовуєте речі, які не носите. Залишаєте тільки ті позиції, які вам подобаються і гарно на вас сидять.

Далі – аналіз бажаних образів та аналіз гардеробних нестач. Тобто, якщо у вас є певний мудборд, де ви зберігаєте образи, які вам подобаються і, які хотіли б реалізувати, а вам не вистачає певних деталей, складаєте список гардеробних нестач.

Складаємо деталізований шопінг-лист. Там зазначаємо всі нюанси. Наприклад: блакитна сорочка довжиною до бедера, М розміру; чорні джинси, прямого крою, з високою посадкою, розмір 28.

Потім всі ці пункти розкладаємо за пріоритетністю. До прикладу, чорні чоботи, з якими ви складете купу образів – важливіші, ніж футболка з яскравим принтом.

Далі, якщо річ у нас є в шопінг-листі і вона пріоритетна, ми перевіряємо, коли розпочнуться знижки у цьому магазині і скільки вони триватимуть. Якщо магазин має сайт, то ми обов’язково користуємось фільтрами. Тобто, заходимо у розділ «sale» і вбиваємо у пошук саме річ із списку, згідно кольору і розміру. І тоді вибір наш звужується і нам не потрібно безкінечно гортати розділ «знижки».

І звичайно, я б радила «полювати» на більш суттєві покупки: взуття, светри з натуральних тканин, пальто і так далі. На футболці ви завжди зекономите значно менше, ніж на більш пріоритетній речі.

Насамкінець, у “чорну п’ятницю” я б рекомендувала дозволити собі 1-2 позиції, які ви боїтесь спробувати у своєму гардеробі і за повною ціною виникають сумніви, а зі знижкою – можна піти на експеримент і додати трошки екстравагантності і настрою.

Любов Сливка

байєрка люксових брендів

Моніторимо сторінки байєрів, котрим довіряємо. Я працюю тільки з Італією. Нас заздалегідь попереджають бренди, який розмір знижки буде запропоновано байєрам для викупу товару під час акції. Заздалегідь скидають нам фото і пропозиції по наявності товарів, що попадають під акцію. Відповідно, я теж викладаю усі ці пропозиції до себе у Viber групи, щоб клієнти могли зорієнтуватися і спланувати свої покупки.

Важливим моментом є те, що деякі бренди, такі як: Michael Kors, Calvin Klein, DKNY практично завжди дають кращу знижку на території Сполучених Штатів, ніж у Європі. Про це я завжди попереджаю своїх клієнтів. І хто має намір купити продукцію саме цих брендів, тих направляю до перевірених дівчат, котрі викуповують із американських сайтів.

Якщо ви хочете самі викупити товари з сайту, треба пам’ятати, що при потраплянні посилки на територію України, діють правила розмитнення. Заздалегідь треба поцікавитися, яку суму не може перевищувати куплений товар. Це важливо, бо бувають неприємні ситуації, коли ти очікуєш, що оплатив на сайті товар, доставку, а не врахував моменти розмитнення і цей «нежданчик» розчарував так, що вже та обновка і не в кайф.

Важливо ще знати, що такі бренди, як Louis Vuitton, Hermes, Chanel ніколи не беруть участі у знижках! НІКОЛИ! Якщо вам пропонують купити якусь річ цих брендів по ціні нижче сайту – це 100% фейк! Іноді, дуже рідко, у кінці сезону, Chanel може уцінити декілька речей у бутику, котрі лежать роками і дійсно вже нікого не лакомлять. Але це ніколи не будуть сумки чи взуття бестселлери! Це потрібно знати. І до покупок цих брендів, я до прикладу, завжди додаю чек про покупку з бутика, як доказ, що річ автентична. Gucci, Burberry, Prada – теж практично ніколи не беруть участі у знижках на Чорну п’ятницю. Політика бренду не підтримує цієї акції. Можуть викласти поличку з товарами SPECIAL PRICE, але це дуже помірна знижка і невеличкий асортимент.

Тож, бажаємо вам усвідомлених покупок і дієти від консюмеризму.

Цікаві факти про Black Friday:

Перший день після вікенду, який відкриває Чорна п’ятниця називають кіберпонеділком. І в цей день бувають знижки навіть більші, ніж у п’ятницю.

У чорну п’ятницю – кращий день для покупки холодильника. За дослідженнями Adobe, у цей день ви заощадите більше коштів на покупці побутової техніки, гаджетів і ювелірки.

Найпопулярнішою покупкою у Чорну п’ятницю, крім техніки і ювелірних виробів, є піжами.

Олеся Смирнова, Varosh