Як допомогти улюбленцю у разі надзвичайної ситуації. Пам’ятка відповідального власника

Партнерська публікація

У житті бувають непередбачені ситуації, які змушують людей швидко пристосовуватися до нових реалій. Повені, землетруси, пожежі, аварії, військові дії – катастрофи, які наступають зненацька. Деякі з них можуть призвести навіть до евакуації населення, тому варто завжди бути готовим та знати як захистити себе та рідних. Домашні улюбленці – це члени родини. Тому, складаючи план дій родини у надзвичайних ситуаціях, важливо подбати й про домашніх тварин.

Коли настає надзвичайна ситуація, часу на підготовку до неї зазвичай вже нема. До того ж повсякденні звичні речі можуть дуже швидко стати недоступними. Тому дуже важливо заздалегідь продумати порядок дій і підготувати все, що може знадобитися. Ця порада стосується і домашніх тварин. Подбати про них у кризовій ситуації можуть лише люди, перш за все, самі власники.

Збережіть цю пам’ятку і підготуйтеся відповідно до наданих у ній інструкцій – і тоді у разі критичної ситуації вам буде набагато легше діяти чітко та послідовно.

Складіть план дій

Укомплектуйте речі першої необхідності для улюбленця (детальніше про це нижче) та поставте їх поряд із вашими речами, бажано у легкодоступному місці біля входу до оселі. Якщо все необхідне буде знаходитися в одному місці, ви точно нічого не забудете.

Поповніть запаси. Навіть якщо вам не доведеться евакуйовуватися, кризова ситуація в країні може спричинити перебої з постачанням багатьох товарів. Тому подбайте про достатні запаси медикаментів для тварини, якщо їх виписав ветеринарний лікар, та корму (особливо якщо це спеціальний корм, наприклад, ветеринарна дієта).

Зробіть тварині усі необхідні щеплення (індивідуальний план вакцинації складе ветеринарний лікар). По-перше, кризова ситуація сама по собі може спровокувати зростання інфекційних захворювань. А по-друге, якщо вам доведеться залишити тварину у притулку або перетинати з нею кордон, вакцинація буде однією з необхідних умов.

Знайдіть друга – людину, яка зможе подбати про вашого улюбленця, або ж допомогти з евакуацією тварини, якщо у вас такої можливості не буде. Зазвичай, це хтось із сусідів, родичів або друзів, що мешкають неподалік. У цієї людини повинні бути ключі від вашої оселі, тварина повинна знати її та довіряти.

Зробіть та роздрукуйте фотографію тварини – окремо і разом з вами. Це може знадобитися у разі, якщо тварина загубиться і вам доведеться доводити, що саме ви є власником.

Встановіть чіп та нашийник із жетоном-адресником. Чіп – це електронний паспорт тварини, а єдина база чіпованих тварин України входить до складу міжнародної пошукової системи та доступна з будь-якої частини світу. Жетон-адресник допоможе швидко зв’язатися з вами у разі, якщо тварина загубилася на вулиці та її знайшов хтось із перехожих.

Запам’ятайте улюблені схованки вашої тварини – у стресовій ситуації вона з великою ймовірністю сховається саме там.

Речі першої необхідності

Бажано мати два комплекти речей: більший – на випадок переміщення на автомобілі та менший – якщо виїхати треба буде негайно і ви будете обмежені по багажу.

До набору-мінімум повинні входити:

Переноска (якщо у вас кіт або собака маленької породи). У холодну пору року потрібно обладнати переноску теплою підстілкою, аби тварина не мерзла.

Запаси води та корму щонайменше на 3 доби.

Ветеринарні документи та ліки, аптечка невідкладної допомоги (складіть ці речі у водонепроникний пакет). В аптечку варто покласти універсальні речі: бинт, марлеві пов’язки, ножиці, пластир, антисептик, пінцет, гумовий жгут, одноразові рукавички, а також має сенс завчасно порадитися з ветеринарним лікарем та придбати необхідні складові, заспокійливі препарати для вашого улюбленця – у стресовій ситуації навіть спокійні тварини можуть поводитися тривожно.

Паспорт тварини або інший документ, який посвідчує ваше право на володіння нею (також покладіть у водонепроникний пакет).

Намордник, повідець та нашийник (для собаки).

До більшого комплекту необхідних речей, окрім зазначеного вище, можна також додати:

Миски для води та їжі.

Улюблені іграшки, які допоможуть тварині заспокоїтися.

Лоток для піску та наповнювач (для кота).

Пакети для прибирання, паперові рушники.

Запасну лежанку для тварини.

Під час надзвичайної ситуації

Головне правило таке: якщо ситуація небезпечна для людей, то і для тварин також. Якщо виникла потреба в переміщенні, домашніх улюбленців потрібно брати з собою, навіть якщо ви розраховуєте повернутися додому за кілька годин.

Візьміть собаку на повідець, а кота посадіть у переноску. Навіть спокійні тварини можуть злякатися гучних звуків або відреагувати на загальну атмосферу знервованості й сховатися або втекти.

Одягніть на собаку намордник. Знову ж таки, навіть спокійна тварина у стресовій ситуації може спробувати вкусити.

Розмовляйте з твариною спокійним розміреним голосом.

Знайдіть pet-friendly локації для проживання. Щойно стане відомо, куди саме ви евакуюєтеся, спробуйте знайти в інтернеті pet-friendly готелі або приватні помешкання під оренду. При бронюванні житла попередьте власника, що ви будете з домашнім улюбленцем.

Коли небезпека минула

Кожна тварина по-різному реагує на стрес. Деякі улюбленці можуть безпробудно проспати 12 годин, а деякі можуть мати проблеми з поведінкою чи навіть зі здоров’ям. Після повернення додому заплануйте візит до ветеринарного лікаря. Будьте готові до проблемної поведінки – пережитий стрес може ще певний час даватися взнаки. Перші дні на прогулянці не спускайте собаку з повідка. Намагайтеся уникати різких гучних звуків і створити вдома спокійну атмосферу. Якщо ознаки стресу не минають за кілька тижнів, зверніться до ветеринарного лікаря. Він може не лише виявити ознаки захворювання на ранній стадії, але й порадити кінолога/фелінолога або заспокійливі препарати для тварини.

Varosh

Партнерська публікація