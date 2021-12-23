Як потурбуватись про улюбленця у новорічні свята 

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Любов до домашніх улюбленців – багатогранна, адже коти та собаки роблять наше життя кращим. Аби віддячити їм за безкорисливу відданість, власники часто підгодовують своїх улюбленців і новорічні свята – не виняток. Кожен відповідальний власник повинен пам’ятати, що багато їжі не є проявом великої любові, а деякі продукти з людського столу можуть бути токсичними для кота і собаки.

Як проявити здорову турботу про улюбленця розбирались разом з Royal Canin.

Які наслідки може мати підгодовування тварин?

“Важливо зрозуміти, що 1 кг зайвої ваги у людини і у тварини – це різні явища. На перший погляд, це може навіть здатися дрібницею, проте еквівалент цієї ваги, наприклад, для кота може дорівнювати 16 кілограмам. Більше того, за даними досліджень вчених Ліверпульського університету, ожиріння скорочує життя собак на 4-15% в залежності від породи”, – каже Юлія Романишина, лікарка ветеринарної медицини, членкиня Європейського товариства ветеринарної та порівняльної дієтології та експертка з наукових комунікацій Royal Canin.

Благополуччя тварини повністю залежить від її власника. Коли улюбленець випрошує їжу, то це не завжди свідчить про те, що він голодний. Для собак, наприклад, їжа має соціальне значення. Якщо ви покладете їжу собі в тарілку і йому в миску, то ваша їжа має для нього більше значення. Відповідно, коли власник підгодовує свого собаку, то таким чином тварина підвищує свій статус в “сімейній ієрархії”.

Разом з тим, існує безліч продуктів, які є безпечними для людей, але отруйними для котів та собак. Зокрема, йдеться про шоколад,горіхи макадамія, кава, ксилітол (штучний підсолоджувач, міститься у жувальних гумках, зубних пастах та у продуктах для людей з діабетом), виноград і родзинки, цибуля, часник і навіть авокадо.

Наслідки від цих продуктів можуть бути помітними не одразу, оскільки інтоксикація має накопичувальний ефект. Хвороби у тварини можуть з’явитись лише згодом і навряд чи власник їх пов’яже з неправильним харчуванням чи смаколиками.

Лайфхаки, які допоможуть домашньому улюбленцю мати оптимальну вагу.

Правило І

Відміряйте добову норму корму. Якщо тварині важко «наїстися», то варто спробувати раціон з вищим вмістом клітковини. Пам’ятайте, що смаколики теж дуже калорійні, а такі продукти як шоколад та виноград можуть бути ще й небезпечними для життя тварини. Правильно підібрати раціон та добову норму допоможе ветеринарний лікар.

Правило ІІ

Облаштуйте житло так, щоб тварина більше рухалась. Для кота, наприклад, простір для сну, миску для корму та туалет спробуйте розташувати на відстані мінімум 50 см одне від одного. Так зване, котяче дерево теж допоможе улюбленцю рухатись частіше.

Правило ІІІ

Якщо у вас більше ніж одна тварина, краще їх годувати в різних зонах, оскільки хтось із них може доїдати за іншим, що теж може стати причиною зайвої ваги.

Правило ІV

Спробуйте перетворити звичайний прийом їжі у «добування» харчів. У цьому можуть допомогти як спеціальні годівнички з лабіринтами, так і зроблені власноруч споруди із картону з отворами для їжі.

І пам’ятайте, що домашні тварини не відкривають двері холодильнику, а їхній добробут і благополуччя – це відповідальність власника.

Varosh спільно з Royal Canin

Партнерська публікація