Домашній улюбленець: радість і відповідальність?

Партнерська публікація

Правильна відповідь на це питання: і те, й інше. Кіт чи собака — один з найкращих подарунків, які ви можете мати в житті! Але тварина — це не примха і не забаганка. Перед тим, як заводити улюбленця, слід відповісти собі на кілька запитань. Це допоможе обрати тварину, яка ідеально підходить саме вам та вашому способу життя — і створити для неї найкращі умови для комфортного співіснування.

«Обирати собі улюбленця важливо не лише за зовнішнім виглядом. Потрібно трошки глибше вивчити питання з огляду на темперамент кота чи собаки, їхню активність, особливості здоров’я та специфічні потреби тої чи іншої тварини. Так само важливо розуміти свої можливості, зокрема, скільки часу ви будете готові проводити разом та чи зможете регулярно відвідувати ветеринарного лікаря», — говорить Олександр Айшпур, кандидат ветеринарних наук, фахівець з навчання Royal Canin.

Коли в домі з’являється домашня тварина, власник, перш за все, бере на себе довготривалі зобов’язання. І вони полягають не лише у забезпеченні базових потреб улюбленця, таких як здорове харчування, вода, свіже повітря та свобода від болю і страждань. Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (ОІЕ) визначає добробут тварин як повагу до п’яти основних їхніх свобод. І окрім перерахованих вище потреб, до цього переліку також входить право на безпечне комфортне середовище (облаштовані місця для проживання, сну, відпочинку) та свобода прояву природної поведінки — спілкування з собі подібними. У котів і собак різна видотипова поведінка, тож і потреби у цьому відношенні відрізняються. Та в будь-якому разі, забезпечення унікальних потреб вашого улюбленця дарує йому той добробут, на який заслуговує кожна тварина.

Відповідальне володіння домашньою твариною — це win-win стратегія. Переваги від такого підходу отримує як сама тварина, так і власник. Адже глибокі довірливі взаємини з нею дарують нам радість щодня. А соціалізований та врівноважений улюбленець не створює проблем з іншими людьми та тваринами, вдома він поводиться адекватно, не псує речі та не проявляє небажаних поведінкових реакцій.

Відповідальний власник — щаслива тварина.

Принципи відповідального володіння варто запроваджувати не тоді, коли ви вже взяли тварину, а раніше — коли ви тільки ухвалюєте рішення про появу домашнього улюбленця. Такий підхід допоможе вам знайти саме вашу тварину — таку, якій оптимально підійде ваш спосіб і ритм життя, яке зможе навіть розділити ваші хобі.

Тож, питання № 1 — це питання довготривалих зобов’язань. Власник щасливої тварини — це, перш за все, відповідальний власник. Ми беремо улюбленця не на рік чи два. Кумедні цуценята і грайливі кошенята виростають, у них можуть виникати проблеми зі здоров’ям, а з віком вони потребуватимуть спеціального догляду.

«Існує безліч захворювань, які у тварин можуть протікати безсимптомно, але які може вчасно виявити ветеринарний лікар. Наприклад, хронічна ниркова недостатність — від неї потерпає до 40% котів віком понад 10 років — ніяк не проявляє себе аж допоки 75% нирок не буде зруйновано! Сучасна ветеринарна медицина наразі не може повністю вилікувати цю хворобу, та рання діагностика й підтримувальна терапія здатні продовжити життя улюбленця. Так само непомітно відбувається набір зайвої ваги, через яку страждає половина котів у віці 5-11 років. Пухкенький кіт чи собака може видаватись милим та кумедним, та кілька зайвих кілограмів призводять до порушення обмінних процесів, проблем із серцем та судинами, а також опорно-руховим апаратом. Дуже часто єдиний спосіб “спіймати” хворобу на початковій стадії, коли вона краще піддається лікуванню, — це профілактичний ветеринарний огляд», — додає Олександр Айшпур.

Важливі нюанси

Мила зовнішність, популярність породи чи поради друзів — не найкращі критерії для вибору улюбленця. Адже спосіб життя ваших знайомих може суттєво відрізнятися від вашого — і тоді ви просто не зможете створити добрі умови життя для кота чи собаки, рекомендованої непрофесіоналами породи. Тож зверніть увагу на наступні моменти.

Порода. Психологічні й фізіологічні особливості котів і собак різних порід і розмірів суттєво відрізняються. Дізнайтеся якомога більше про обрану вами породу: який у неї темперамент, активність, специфічні потреби. Якщо є можливість, проконсультуйтеся з власниками розплідників чи з кінологом/фелінологом. Наприклад, собаки деяких порід потребують надвисокої фізичної активності — їм потрібно бігати по кілька годин на добу. Собакам-компаньйонам важливий постійний контакт із власником — якщо ж ви більшість дня проводите в офісі, потреби тварини не будуть задоволені. Це стосується й котів. Деякі породи більш підходять для родин з маленькими дітьми, інші потребують більше часу на самоті.

Час. Улюбленцю ваша увага необхідна щодня. З собакою потрібно гуляти кілька разів на день — у будь-яку погоду. Коти більш незалежні, але їм також важливо мати контакт з власником: сумісні ігри, вичісування тощо.

Стать. Якщо ви не плануєте залучати тварину до професійного розведення, краще її стерилізувати. Це дозволить не лише уникнути певних поведінкових проблем, а й дозволить збільшити тривалість життя улюбленця. Якщо ж ви хочете отримувати потомство від тварини, важливо розуміти, що нестерилізовані самці можуть бути більш агресивними. Самці собак також можуть втекти в пошуках самиці й загубитися, а котів — мітити територію вдома. У самиць щонайменше двічі на рік буває тічка — і в цей час речі у приміщенні можуть потребувати додаткового чищення.

Вік. Цуценя чи кошеня потребуватиме більше вашого часу та енергії, ніж доросла тварина. Водночас перші місяці життя улюбленця — найкращий час для соціалізації та прищеплення необхідних навичок. Якщо ви берете дорослу тварину, то вона не спричинятиме стільки клопоту, як цуценя або кошеня. Та в цьому випадку ви берете додому тварину з уже сформованим характером, поведінкою і звичками.

Коти та собаки роблять наше життя кращим. Щоб віддячити їм за їхню любов та відданість — подбайте про забезпечення їхніх потреб, адже саме від власника залежить добробуту його улюбленця.

Varosh

Партнерська публікація