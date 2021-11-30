Як допомогти улюбленцю подолати стрес? Дієві лайфхаки

Партнерська публікація

Відданість і безкорислива прив’язаність домашніх улюбленців дарують нам безліч щасливих хвилин! Тварини, які роблять наше життя кращим, теж заслуговують на дбайливий догляд і турботу про їхні потреби. Однією з цих потреб є свобода від стресу. Розглянемо 5 основних джерел стресу для улюбленця і лайфхаки, які допоможуть з цим впоратися.

Радість і щастя, які ми відчуваємо від спілкування з домашніми тваринами, позитивно впливають не лише на наш настрій, а й допомагають покращити самопочуття і якість життя в цілому. Численні дослідження свідчать, що спілкування з домашніми улюбленцями сприяє зниженню рівня гормону стресу кортизолу, який пригнічує імунну систему. Натомість зростає рівень гормону гарного самопочуття окситоцину. Цей гормон не лише покращує настрій, а й посилює захисні функції організму. Завдяки цьому унікальному ефекту, деяких тварин навіть використовують в якості собак-терапевтів. Доктор Еліза Собо з Університету Каліфорнії у Сан-Дієго дослідила, що навіть короткочасний контакт із собакою допомагає зменшити емоційну напругу та біль у дітей, які нещодавно перенесли операцію.

Як ми можемо віддячити своїм улюбленцям? Добробут тварини, без сумніву, залежить від її власника. Харчування, візити до ветеринарного лікаря та постійний доступ до води – це фундамент благополуччя котів та собак. Однак, в ієрархії потреб не менш важливий момент – це відсутність стресових факторів.

Стрес – це фізіологічна реакція, яка може виникати у котів і собак внаслідок перенавантаження нервової системи. Проявлятися це може по-різному. Наприклад, тварина може відмовлятися від їжі, шукати усамітнення, псувати речі, проявляти агресію. Собаки часом починають несамовито копати землю на прогулянці або підлогу у квартирі, можуть безперервно вилизувати або гризти якусь частину тіла, покусувати себе (собака наче ловить бліх). У котів спостерігається утруднене дихання, випадіння шерсті, болісне сечовипускання (нервове перенапруження викликає подразнення сечового міхуру), дискомфорт при дефекації (синдром подразненого кишечнику).

Які ситуації можуть провокувати стрес в улюбленця та як можна мінімізувати стрес?

Розлука з власником. Особливо від цього страждають собаки. Тому за можливості беріть тварину у подорожі з собою – сьогодні все більше закладів працюють у pet-friendly форматі. Звісно, для цього важливо, щоб тварина була соціалізована – і починати соціалізацію потрібно якомога раніше, в ідеалі, до 3-х місяців. Якщо ж можливості взяти улюбленця з собою нема, то заздалегідь подбайте про те, хто буде доглядати за твариною. Це може бути хтось з родичів/друзів або спеціалізований зооготель. Завчасно познайомте тварину з людиною, яка буде доглядати за нею. Якщо тварина перебуватиме на чужій території, обов’язково привезіть туди її улюблені іграшки, старий светр з вашим запахом. Цей лайфхак працює й у випадку, коли потрібно залишити тварину саму у ветклініці. Стрес від розлуки з власником зменшиться, якщо поруч з улюбленцем буде річ, яка нагадуватиме йому про дім.

Спілкування улюбленця з маленькими дітьми, на перший погляд, не несе жодної загрози для обох сторін. Водночас дитина може ненавмисно зробити тварині боляче або неприємно – у відповідь кіт чи собака також можуть проявити агресію. Тому важливо пояснювати дитині й демонструвати на власному прикладі, що улюбленець – це не іграшка. Розкажіть дитині правила поводження з котом чи собакою, не дозволяйте будити тварину чи відволікати її від їжі, аби погратися. Подбайте про те, щоб у кота або собаки було спокійне та затишне місце, де вони зможуть побути на самоті, щоб заспокоїтись чи відновитися від можливого стресу. Не примушуйте тварину робити те, чого вона не хоче: не утримуйте її на руках проти її волі, тощо. Маленьких дітей не лишайте з твариною без вашого нагляду. Обов’язково покажіть дитині, як безпечно підходити до тварини, брати її на руки, гладити. Разом з тим, привити відповідальне ставлення до тварини допоможуть незначні задачі, як-от, насипання корму в миску.

Ви взяли ще одного улюбленця. Ця ситуація стресова і для «старожила», і для новачка. Зазвичай адаптація триває приблизно 2 тижні. Бажано, щоб принаймні перші дні ви могли проводити з тваринами максимум часу. При цьому важливо не пришвидшувати події й не намагатися «подружити» улюбленців проти їхньої волі – нехай це відбудеться природнім шляхом. За кілька днів до появи в оселі кошеняти або цуценяти, візьміть іграшку або ковдру, якою користувався новий улюбленець, і потріть нею нижню частину стін у вашій оселі, щоб тварина, яка вже тут мешкає, звикла до нового запаху. Знайомте тварин у нейтральній обстановці, наприклад на вулиці, незнайомій жодній із них, або у кімнаті вашого будинку, де рідко буває улюбленець, що вже мешкає у вас. Обов’язково організуйте окремі місця для сну, годування і туалету для кожного з улюбленців, щоб вони могли почуватися у безпеці. Перші кілька контактів проводьте під наглядом.

Небезпечне середовище. У тварин органи відчуття розвинені набагато сильніше, ніж у нас. Більше того, і собаки, і коти досліджують оточуючий світ через нюх. Тому запахи, цілком нейтральні або навіть приємні для людини, можуть стати джерелом стресу для улюбленця. Побутову хімію та миючі засоби з різким запахом (зокрема, засоби для прання й прибирання) варто сховати у недоступному для тварин місці. Те саме стосується ліків та ароматичних паличок. Їх краще тримати якнайдалі від домашніх улюбленців. Подібні сторонні запахи заважають тварині досліджувати середовище і можуть викликати стрес.

Новорічні петарди та салюти. Використання піротехніки заборонене у багатьох містах і селищах України, та все одно знаходиться чимало тих, хто порушує закон, зокрема, в період новорічних свят. Від гучних вибухів і спалахів дуже потерпають тварини: вони лякаються, навіть спокійний собака може зірватися з місця й вибігти на дорогу або просто втекти. До того ж петарди нерідко призводять до травм тварин. Як захистити свого улюбленця? Перш за все, в період новорічних свят вигулюйте собаку лише на повідку, уникайте груп людей, які потенційно можуть запускати піротехніку. Також –це стосується і собак, і котів – не демонструйте тварини своєї знервованості. Поводьтеся так, ніби нічого особливого не відбувається, говоріть із твариною спокійним тихим голосом, дайте їй крокету корму або переключіть увагу на гру.

Підтримати та полегшити період адаптації тварини до стресових факторів допоможе і спеціальне харчування. Так, наприклад, для котів був розроблений раціон Royal Canin CALM, який допомагає легше адаптуватися до змін навколишнього середовища. А для собак був спеціально розроблений раціон Royal Canin Relax. Його формула допомагає тварині почуватися спокійно у напружених умовах та при стресових факторах.

Кожен відповідальний власник повинен пам’ятати, що стрес може провокувати захворювання у домашніх тварин. Деякі з них помітні не одразу, тому варто принаймні раз на рік проводити профілактичний візит у ветеринарній клініці.

Varosh

На правах реклами