В Ужгороді відкрили перший в Україні хаб для жінок ВПО “Sister’s Hub”

“Sister’s Hub” — це місце, де жінки, дівчата, мами й татусі, які врятувалися від війни, зможуть знайти ком’юніті та можливості для розвитку. Це хаб для роботи й відпочинку, нетворкінгу, проведення тренінгів та воркшопів, офіційних зустрічей, надання психологічної допомоги, розвитку мережування та професійного і творчого потенціалу жінок.

Ініціатором відкриття хабу стала команда Gender Stream, яка з 2015 року працює над дотриманням прав людини, впровадженням гендерної рівності, толерантності та недискримінації.

— Задумуючи “Sister’s Hub”, ми мали на меті створити безпечне середовище з комфортними умовами, щоб там могли працювати та спілкуватися жінки, які втратили опору через повномасштабне вторгнення росії на наші землі, — пояснюють у Gender Stream.

В хабі створили інклюзивні умови: облаштували безпечний майданчик для дітей і пеленальний столик.

“Sister’s Hub” — це простір, де жіночі правозахисні та благодійні організації зможуть знайти підтримку та налагодити співпрацю, щоби ще ефективніше допомогти постраждалим внаслідок російської агресії.

— Ми віримо, що сила сестринства та солідарності жінок має стати ще потужнішою, і прагнемо створити для цього всі необхідні умови — у найбезпечнішому місті України, Ужгороді. Об’єднуємось заради перемоги!

Адреса: Ужгород, пл. Шандора Петефі, 8а.

Час роботи: пн. — пт. з 9:00 до 16:00

Організація “Sister’s Hub” стала можливою завдяки проєкту «Гранти швидкого реагування», що виконується за підтримки Українського Жіночого Фонду. Відповідальність за зміст інформації несе Gender Stream. Представлена інформація не завжди відображає погляди УЖФ.

Varosh

Фото Gender Stream

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