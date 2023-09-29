Світло взимку: як розумно споживати електроенергію. Поради фахівців

Попереду кілька місяців з коротким світловим днем, коли споживання електроенергії сягає пікових значень. Група компаній-постачальників енергоресурсів Tolk підготувала перелік нескладних для втілення порад, які допоможуть раціонально використовувати електроенергію у холодний сезон, і при цьому полегшувати роботу енергосистеми країни:

– вимикайте світло у кімнатах, у яких не перебуваєте;

– використовуйте енергозберігаючі лампи та енергоефективну побутову техніку класу «А ++», який є найбільш енергоощадним;

– за можливості, вмикайте пральні й посудомийні машини в режимі повного завантаження (при неповному завантаженні перевитрати електроенергії сягають 10-15%). Також щодо пральних машин: вмикайте їх на режимі 30- 40 градусів. Вища температура доцільна виключно у разі сильних забруднень;

– своєчасно видаляйте накип у чайнику, адже чайник із накипом проводить тепло у десятки разів гірше;

– не вмикайте багато приладів, які працюють від електрики, одночасно (не враховуючи ті, які підключені на постійній основі);

– намагайтеся обмежувати споживання електроенергії у пікові години доби: з 19 до 23.

Звісно, світло в оселях у цей час найбільш затребуване, проте іноді ви можете, наприклад, переносити прання, прасування чи заряджання пристроїв на інший час – це дійсно допоможе.

Цікавий момент: для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити близько 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг СО2.

Когось це вразить, комусь це ні про що не скаже, та запевняємо – це значний рівень викиду, враховуючи, що йдеться лише про одну лампочку.

Енергозбереження – це не про обмеження власних потреб, а лише варіант раціонального використання енергоресурсів, зменшення платіжок за комунальніпослуги і збільшення обсягу корисної роботи ваших електроприладів.

В осінньо-зимовий сезон через значне зростання рівня споживання електроенергії зростають і суми в квитанціях. Тому радимо погасити наявні борги до періоду пікового споживання електроенергії. Зручно сплачувати через онлайн-кабінет.

Памʼятайте, що оплатити частину – завжди краще, ніж не зробити нічого. Можливі варіанти оплати рахунків:

● на касах у відділеннях банків та Укрпошти;

● через платіжні термінали;

● через електронну абонентську книжку;

● онлайн на сайті Tolk.ua;

● через онлайн-сервіси для оплати рахунків.

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Varosh,

Фото: Українська енергетика

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