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Шпори, кішки, їжаки: як закарпатські художники по металу допомагають війську

30 Червня 2022 27

У закарпатському Перечині є студія, де митці працюють із художнім металом. Називають своє обʼєднання — Склад. Займаються творчістю та комерційними замовленнями. Також двічі на рік влаштовують кількатижневі симпозіуми з виставками художників із різних міст України.

З 24 лютого 2022-го хлопці переформатувалися у військове мистецьке обʼєдання Шпор. Наша історія — про них та їхні вироби для ЗСУ — “їжаки”, “кішки” й “хеки”, “фраси” і “шпори”, “коцки” та “цицьки”.  

Їжак — це протиколісний засіб для зупинки транспорту. Його задача — проколоти шину і спустити з неї повітря.

Кішка — це інструмент для розмінування. Один із різновидів кішок — хек — для знешкодження розтяжок.

Шпор — портативна міні-піч, двокамерна, має трубу. Для закритих приміщень та відкритого простору. Функції: приготування їжі та обігрів. 

Фрас — ракетна піч для приготування їжі на свіжому повітрі, компактна, важить 3 кг.

Коцка та Цицька — це ультралегкі кишенькові печі з нержавійки. Розкладаються в плоский варіант, їх можна носити в кишені і складати в міні-піч, щоби підігріти їжу, зварити чай або каву.

Учасники військово-мистецького обʼєднання Шпор: Ян Потрогош, Олег Путрашик, Анатолій Криванич, Андрій Стегура, Володимир Колесніков, Костянтин Хивренко, Олексій Покотило. 

Матеріал створено за сприяння ГО «Львівський медіафорум» у межах проєкту «ЛМФ Підтримка мережі журналістів». 

Авторка відео: Евеліна Гурницька, Varosh

Оператор: Юрій Готра

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# війна # волонтери # закарпаття # митці # шпор

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