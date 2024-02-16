Розвивати молодь в Україні – реальність чи утопія? Кейси громадської організації “3,5%”

Є теорія, що саме 3,5% активних громадян достатньо, аби втілити грандіозні зміни у суспільстві, а громадська організація «3,5%» планує зробити з неї аксіому.

Громадську організацію «3,5%» заснували у квітні 2022 року двоє закарпатців — Кароліна Свирида та Юліан Кріцак. Ідея створення організації полягала в тому, аби об’єднати багаторічний досвід у створенні і реалізації молодіжних ініціатив та дати суспільству потужних тренерів та експертів, які готові розвивати громади й ініціювати цінні проєкти у різних сферах.

Організація активно працює в напрямках громадського активізму, освіти, спрямованих на створення додаткових умов та можливостей для розвитку мешканців громад, підсилення інституційної спроможності громад у сфері управління та залучення ресурсів, а також формування місцевих та регіональних програм/стратегій.

Зараз команда ГО «3,5%» активно працює над масштабною ініціативою створення аналітичного центру з подолання відтоку талантів з України — експертного інституту, який проводить дослідження першопричин і наслідків цього процесу та адвокатує впровадження локальних програм, рекомендованих для подолання міграції молоді за кордон.

Ми поспілкувалися зі співзасновниками та керівниками ГО «3,5%» Кароліною Свиридою, Юрієм Котубеєм та Юліаном Кріцаком про ключові результати проведеного дослідження, діяльність громадської організації та плани і бачення команди щодо повернення талантів в Україну.

Створити умови для повернення молоді в громадах

Коли молодь об’єднує зусилля заради майбутнього – неодмінно виходить щось цінне й результативне. Спочатку команда ГО «3,5%» мала на меті направити власну експертність на розвиток молодіжної політики, але згодом стало ясно, що першочерговим завданням є дослідження відтоку талантів з України та створення передумов для повернення молоді, зазначає Кароліна:

«Ми побачили, що це є найбільшою проблемою, яку ми в силі вирішити. Зараз особливо відчутний кадровий голод і взагалі все, що стосується людських ресурсів в Україні, є величезною проблемою. І ніхто про це не говорить. Ба більше, ніхто не каже про методи і способи її вирішення. Тому ми почали працювати в кількох напрямках, одним з яких було створення молодіжного хабу AwareZone у Мукачеві, а згодом ще в кількох містах України, разом з нашим другом та партнером Олександром Решетковим. Це найперше, що ми зробили, коли повернулися на Закарпаття з Києва. Ми з командою – майже всі закарпатці, але не проживали на Закарпатті вже давно, й після повернення сюди стикнулися з тим, що не знайшли у Мукачеві навіть простору, де можна організовувати різноманітні події, розвивати культуру громадянського суспільства. І аби все це якось змінити, дати людям можливість працювати, мати місце для нетворкінгу, ми відкрили перший молодіжний хаб AwareZone».

Іншим із вже реалізованих ГО «3,5%» кроків є створення у Мукачеві програми з підтримки молодіжного підприємництва: «Ми дослідили проблему, яка є в громаді, і побачили, що рівень розвитку малого бізнесу досить низький, а його зростання чи існування не триває понад 2 роки. Розроблена нами програма для молодих підприємців містить навчання і грантові можливості.

Це стала місцева програма, яка фінансуватиметься через місцевий бюджет. Перед тим, як розробити цю програму, ми її апробували на невеликому грантовому курсі, де у нас був свій бізнес-інкубатор, і ми протестували програму для того, аби переконатися, що освітній напрямок буде якісно в ній інтегрований. Ми можемо так працювати з кожною громадою: до їхніх можливостей додати наші знання і тим самим зробити громаду більш сприятливою для молодих людей, аби вони звідси не виїжджали. Головне, аби громади цього також прагнули».

Зрозуміти справжні причини та наслідки

Юліан додає, що щодо Brain Drain або відтоку талантів, то у команди тут більш комплексний підхід до цього проєкту: «Ми почали з глобального дослідження, бо стикнулися з тим, що взагалі немає жодних даних у цьому напрямку. Це перше соціальне дослідження такого роду в Україні, й ми навіть охопили в ньому молодь, яка за кордоном, аби розібратися предметніше.

Згадане дослідження логічно виплило у наш останній найбільший проєкт – Національний план з подолання відтоку талантів з України. Ідеться про набір інструментів, який ми створили з міжнародними експертами й чітко прописали дії для громад, громадянського суспільства, бізнесу, освітніх закладів, аби зупинити відтік талантів з України. Ми поки що не працюємо з тим, аби повернути молодих людей назад, тому що наша ідея наразі полягає в тому, аби спершу створити для них класні умови тут, а вже потім працювати над поверненням. Зараз починаємо адвокатувати Національний план, активно просувати для інших інституцій, яким він може бути цікавий. Наша команда працює, як експертний інститут, як аналітичний центр. І ми готові допомагати громадам адаптувати Національний план під свої можливості».

Наразі команда ГО «3,5%» також досліджує причини, які упродовж багатьох років пробуджували в молоді жагу до еміграції:

«Хочеться, аби місцева влада також аналізувала ці чинники і ефективно спрямовувала кошти на розвиток молоді. На Закарпатті є дуже багато можливостей і для соціального бізнесу, і для інших різних сфер, в яких можна розвиватися, але молодь про це не знає, а громади недостатньо інформують. Ми вже почали працювати з громадами, для понад 30 громад регіону проводили тренінги, де розповідали про альтернативні способи залучення інвестицій, проєктний менеджмент тощо. Розуміємо, що зараз не можна опиратися на місцеві бюджети, тому готові в рамках наших експертних консультацій допомагати їм розвивати нові навички.

За результатами навчання громад, які ми проводили, 22 з них успішно написали заявки на фінансування проєктів, що прийняли міжнародні партнери. А 2 громади, які ми консультували окремо, написали додаткові заявки на гранти, і відповідно зараз у них відкриваються молодіжні центри завдяки залученим коштам.

Повертати людей туди, де нічого немає, ми не бачимо пріоритетом. Тому спочатку прагнемо сформувати інструменти, які допоможуть молоді реалізуватися. Один із них – це програма з молодіжного підприємництва, перша взагалі в Україні, яка є на місцевому рівні. Крім цього, ми маємо в напрацюванні ще 11 напрямків, у кожному з яких реалізовуватимемо відповідні програми. Нам важливо спочатку сформувати цей пул програм, які громади зможуть прийняти, аби молодь мала місце для самореалізації. Лише після того, як напрацьовані нами інструменти будуть адаптовані й прийняті в громадах, ми зможемо реалізовувати план повернення молоді в Україну».

Детальніше ознайомитися з дослідженням щодо відтоку талантів з України можна на сайті ГО «3,5%». Команда вже оприлюднила Національний план з подолання відтоку талантів з України, реалізація якого буде особливо цінною за підтримки місцевих громад. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша громада розвивалася, була сприятливим майданчиком для розвитку молоді та мала впевненість у майбутньому – вам є над чим працювати з ГО «3,5%».

Сайт ГО «3,5%»: https://three-half.com

+380971941412

**на правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: ГО «3,5%»