Розвивати молодь в Україні – реальність чи утопія? Кейси громадської організації “3,5%”

Є теорія, що саме 3,5% активних громадян достатньо, аби втілити грандіозні зміни у суспільстві, а громадська організація «3,5%» планує зробити з неї аксіому.
Громадську організацію «3,5%» заснували у квітні 2022 року двоє закарпатців — Кароліна Свирида та Юліан Кріцак. Ідея створення організації полягала в тому, аби об’єднати багаторічний досвід у створенні і реалізації молодіжних ініціатив та дати суспільству потужних тренерів та експертів, які готові розвивати громади й ініціювати цінні проєкти у різних сферах.
Організація активно працює в напрямках громадського активізму, освіти, спрямованих на створення додаткових умов та можливостей для розвитку мешканців громад, підсилення інституційної спроможності громад у сфері управління та залучення ресурсів, а також формування місцевих та регіональних програм/стратегій.
Зараз команда ГО «3,5%» активно працює над масштабною ініціативою створення аналітичного центру з подолання відтоку талантів з України — експертного інституту, який проводить дослідження першопричин і наслідків цього процесу та адвокатує впровадження локальних програм, рекомендованих для подолання міграції молоді за кордон.
Ми поспілкувалися зі співзасновниками та керівниками ГО «3,5%» Кароліною Свиридою, Юрієм Котубеєм та Юліаном Кріцаком про ключові результати проведеного дослідження, діяльність громадської організації та плани і бачення команди щодо повернення талантів в Україну.
Коли молодь об’єднує зусилля заради майбутнього – неодмінно виходить щось цінне й результативне. Спочатку команда ГО «3,5%» мала на меті направити власну експертність на розвиток молодіжної політики, але згодом стало ясно, що першочерговим завданням є дослідження відтоку талантів з України та створення передумов для повернення молоді, зазначає Кароліна:
«Ми побачили, що це є найбільшою проблемою, яку ми в силі вирішити. Зараз особливо відчутний кадровий голод і взагалі все, що стосується людських ресурсів в Україні, є величезною проблемою. І ніхто про це не говорить. Ба більше, ніхто не каже про методи і способи її вирішення. Тому ми почали працювати в кількох напрямках, одним з яких було створення молодіжного хабу AwareZone у Мукачеві, а згодом ще в кількох містах України, разом з нашим другом та партнером Олександром Решетковим. Це найперше, що ми зробили, коли повернулися на Закарпаття з Києва. Ми з командою – майже всі закарпатці, але не проживали на Закарпатті вже давно, й після повернення сюди стикнулися з тим, що не знайшли у Мукачеві навіть простору, де можна організовувати різноманітні події, розвивати культуру громадянського суспільства. І аби все це якось змінити, дати людям можливість працювати, мати місце для нетворкінгу, ми відкрили перший молодіжний хаб AwareZone».
Іншим із вже реалізованих ГО «3,5%» кроків є створення у Мукачеві програми з підтримки молодіжного підприємництва: «Ми дослідили проблему, яка є в громаді, і побачили, що рівень розвитку малого бізнесу досить низький, а його зростання чи існування не триває понад 2 роки. Розроблена нами програма для молодих підприємців містить навчання і грантові можливості.
Це стала місцева програма, яка фінансуватиметься через місцевий бюджет. Перед тим, як розробити цю програму, ми її апробували на невеликому грантовому курсі, де у нас був свій бізнес-інкубатор, і ми протестували програму для того, аби переконатися, що освітній напрямок буде якісно в ній інтегрований. Ми можемо так працювати з кожною громадою: до їхніх можливостей додати наші знання і тим самим зробити громаду більш сприятливою для молодих людей, аби вони звідси не виїжджали. Головне, аби громади цього також прагнули».
Юліан додає, що щодо Brain Drain або відтоку талантів, то у команди тут більш комплексний підхід до цього проєкту: «Ми почали з глобального дослідження, бо стикнулися з тим, що взагалі немає жодних даних у цьому напрямку. Це перше соціальне дослідження такого роду в Україні, й ми навіть охопили в ньому молодь, яка за кордоном, аби розібратися предметніше.
Згадане дослідження логічно виплило у наш останній найбільший проєкт – Національний план з подолання відтоку талантів з України. Ідеться про набір інструментів, який ми створили з міжнародними експертами й чітко прописали дії для громад, громадянського суспільства, бізнесу, освітніх закладів, аби зупинити відтік талантів з України. Ми поки що не працюємо з тим, аби повернути молодих людей назад, тому що наша ідея наразі полягає в тому, аби спершу створити для них класні умови тут, а вже потім працювати над поверненням. Зараз починаємо адвокатувати Національний план, активно просувати для інших інституцій, яким він може бути цікавий. Наша команда працює, як експертний інститут, як аналітичний центр. І ми готові допомагати громадам адаптувати Національний план під свої можливості».
Наразі команда ГО «3,5%» також досліджує причини, які упродовж багатьох років пробуджували в молоді жагу до еміграції:
«Хочеться, аби місцева влада також аналізувала ці чинники і ефективно спрямовувала кошти на розвиток молоді. На Закарпатті є дуже багато можливостей і для соціального бізнесу, і для інших різних сфер, в яких можна розвиватися, але молодь про це не знає, а громади недостатньо інформують. Ми вже почали працювати з громадами, для понад 30 громад регіону проводили тренінги, де розповідали про альтернативні способи залучення інвестицій, проєктний менеджмент тощо. Розуміємо, що зараз не можна опиратися на місцеві бюджети, тому готові в рамках наших експертних консультацій допомагати їм розвивати нові навички.
За результатами навчання громад, які ми проводили, 22 з них успішно написали заявки на фінансування проєктів, що прийняли міжнародні партнери. А 2 громади, які ми консультували окремо, написали додаткові заявки на гранти, і відповідно зараз у них відкриваються молодіжні центри завдяки залученим коштам.
Повертати людей туди, де нічого немає, ми не бачимо пріоритетом. Тому спочатку прагнемо сформувати інструменти, які допоможуть молоді реалізуватися. Один із них – це програма з молодіжного підприємництва, перша взагалі в Україні, яка є на місцевому рівні. Крім цього, ми маємо в напрацюванні ще 11 напрямків, у кожному з яких реалізовуватимемо відповідні програми. Нам важливо спочатку сформувати цей пул програм, які громади зможуть прийняти, аби молодь мала місце для самореалізації. Лише після того, як напрацьовані нами інструменти будуть адаптовані й прийняті в громадах, ми зможемо реалізовувати план повернення молоді в Україну».
Детальніше ознайомитися з дослідженням щодо відтоку талантів з України можна на сайті ГО «3,5%». Команда вже оприлюднила Національний план з подолання відтоку талантів з України, реалізація якого буде особливо цінною за підтримки місцевих громад. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша громада розвивалася, була сприятливим майданчиком для розвитку молоді та мала впевненість у майбутньому – вам є над чим працювати з ГО «3,5%».
Сайт ГО «3,5%»: https://three-half.com
+380971941412
**на правах реклами
Марія Расчупкіна, Varosh
Фото: ГО «3,5%»