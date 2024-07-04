Молодь Мукачева вчилась шукати роботу з програмою UPSHIFT

Команда молоді з Мукачева “We are the future”, яка бере участь у програмі UPSHIFT, звернулась до менторів із запитом допомогти молоді знайти роботу. Настя Павлина, Вероніка Новікова, брати Роберт та Іван Целінко вирішити створити проєкт, який би допоміг молодим людям знайти роботу. Про це Varosh розповіла Лілія Івасько, координатора програми UPSHIFT у Закарпатській області, ГО “Простір молоді”.

— Команда з Мукачева та — це старшокласник та студенти перших курсів, їм 16-19 років, — пояснила вона. — Вони подали заявку та заповнили реєстраційну форму, де визначили проблему у відсутності можливостей для працевлаштування молоді, яка не має досвіду роботи. Вони хотіли вирішити це питання в широкому розумінні, не тільки для себе.

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В рамках UPSHIFT вони працювали з ментором, Сергієм Вожжовим, який допомагав їм вирішити це питання. Однією з ключових подій у команди була організація та проведення Ярмарку вакансій, який провели в Мукачеві в травні. На ній 5 студентів та учнів старших класів змогли знайти роботу.

— Вони контактували з роботодавцями, з Центром зайнятості, з мукачівським університетом, на базі якого й походив Ярмарок вакансій, і коли роботодавці презентували свої вакансії для молоді і залишали контакти, то таким чином вони могли познайомитися з ринком праці для таких молодих людей, познайомитися з бізнесом та домовитись про співпрацю.

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Окрім Ярмарку вакансій команда провела ряд профорієнтаційних ігротренінгів, які допомогли молодим людям почати орієнтуватися в питанні обшуку роботи: самопрезентації, налагодження комунікації з працедавцями тощо.

Додамо, що програма UPSHIFT розрахована на молодь 14-24 років та впроваджувалася на Закарпатті за підтримки UNICEF та ІСАР Єднання, регіональним представником її є ГО “Простір молоді”.

Програма UPSHIFT у Закарпатті тривала 1 рік, за період її впровадження у ній взяли участь близько 130 молодих людей, впродовж трьох хвиль. Усі вони змогли реалізувати 30 молодіжних проєктів у громадах Закарпаття.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: UPSHIFT

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