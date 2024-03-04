Нові автомобілі у 2024 році: що пропонують автосалони Закарпаття

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З кожним роком автомобільний ринок поповнюється новими моделями, що відображають сучасні технології та потреби водіїв. Автосалони Закарпаття не стають винятком, пропонуючи широкий асортимент автомобілів різних класів і комплектацій. Розгляньмо найцікавіші пропозиції від дилерських центрів регіону.

Тойота Центр Ужгород “Карат Мотор” на вул. Урожайна, 44 у м. Ужгород пропонує великий вибір нових авто Toyota, які втілюють у собі передові технології та японську якість:

Toyota Prado Comfort+ – потужний позашляховик для екстремальних подорожей.

Toyota Camry Prestige – елегантний седан для ділових людей.

Тойота Highlander Premium – комфортний сімейний кросовер.

Toyota Yaris Elegant – стильний міський хетчбек.

Тойота Corolla Cross Преміум – практичний та надійний SUV.

Toyota Yaris Cross Active – компактний паркетник для активних людей.

Toyota RAV4 Active+ – універсальний позашляховик для будь-яких доріг.

Одним з лідерів ринку Закарпаття є ПРАТ «Закарпаття-АВТО», що знаходиться в Ужгороді на вул. Олександра Блистіва, 19-22. У шоу-румі автосалону можна побачити та протестувати широкий спектр нових автомобілів 2024 року:

Chery Tiggo 4 Comfort – доступний та практичний SUV.

Kia Sportage, Kia Stonic, Kia Niro у комплектації Prestige – кросовери-представники бренду Кіа, що поєднують в собі елегантність та маневреність, стиль і компактні розміри, економічність та екологічність.

Kia Ceed Classic – практичний і надійний хетчбек.

Mercedes-Benz EQS Base та Mercedes-Benz EQE AMG Line – люксові і спортивні седани .

Mercedes-Benz GLE-Class Base – надпотужний позашляховик.

«Прем’єра Авто» – офіційний дилер Nissan на Закарпатті, що знаходиться за адресою: вул. Автомобілістів, 28, м. Мукачево, вже готовий запропонувати своїм клієнтам наступні новинки:

NISSAN QASHQAI MHEV Xtronic Acenta з гібридною силовою установкою для економії палива.

NISSAN QASHQAI e-Power N-Connecta+ з інноваційною системою e-Power, що забезпечує плавний хід та високу потужність.

Juke ACENTA і N-CONNECTA – компактний SUV, що поєднує в собі стильний дизайн, сучасні технології та доступну ціну.

X-TRAIL e-Power N-CONNECTA – справжній сімейний автомобіль. Він просторий, комфортний та практичний. X-TRAIL e-Power оснащений тією ж системою e-Power, що й Qashqai e-Power.

Форвард Автоцентр на вул. Автомобілістів, 3 у м. Мукачево, офіційний дилер Volkswagen в Україні, пропонує своїм клієнтам:

Volkswagen Tiguan R-Line – спортивний кросовер, який є симбіозом практичності та азарту водіння.

Volkswagen Touareg R-Line – потужний позашляховик з новітніми технологіями та динамічним зовнішнім виглядом.

Volkswagen T-Roc Sport – компактний паркетник з широким спектром опцій.

Форвард Автоцентр Skoda (вул. Автомобілістів, 3 А, м. Мукачево) представляє нові автомобілі Skoda:

Skoda Kodiaq L&K – флагманський позашляховик Skoda з елегантною зовнішністю, просторим салоном та потужними двигунами.

Skoda Scala Active – динамічний і просторий ліфтбек.

Skoda Octavia Ambition – практичний седан з широким спектром опцій.

Також JAGUAR LAND ROVER ЛЬВІВ у с. Сокільники, вул. Стрийська, 32 А, є одним з автосалонів, де представлені нові моделі Land Rover, що вражають своїми характеристиками та дизайном:

LAND ROVER Range Rover Autobiography та HSE – флагманський позашляховик Land Rover, що пропонує бездоганний комфорт, розкіш та передові технології.

ЛЕНД РОВЕР РЕНДЖ РОВЕР VELAR – стильний і елегантний SUV, що є втіленням вишуканого дизайну, динамічних характеристик та практичності.

LAND ROVER DEFENDER Base – легендарний позашляховик, який зберіг свою брутальну зовнішність, але став більш комфортним і технологічним.

LAND ROVER DISCOVERY – універсальний всюдихід, що підходить для сімейних подорожей, активного відпочинку та щоденних поїздок.

Автосалони Закарпаття (і не тільки) запрошують автолюбителів оглянути широкий асортимент авто відомих виробників. Незалежно від ваших уподобань та потреб, ви обов’язково знайдете щось відповідне.