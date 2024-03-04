Facebook
Instagram
YouTube
Life

Нові автомобілі у 2024 році: що пропонують автосалони Закарпаття

4 Березня 2024 19

**На правах реклами

З кожним роком автомобільний ринок поповнюється новими моделями, що відображають сучасні технології та потреби водіїв. Автосалони Закарпаття не стають винятком, пропонуючи широкий асортимент автомобілів різних класів і комплектацій. Розгляньмо найцікавіші пропозиції від дилерських центрів регіону.

тойота

Тойота Центр Ужгород “Карат Мотор” на вул. Урожайна, 44 у м. Ужгород пропонує великий вибір нових авто Toyota, які втілюють у собі передові технології та японську якість:

Одним з лідерів ринку Закарпаття є ПРАТ «Закарпаття-АВТО», що знаходиться в Ужгороді на вул. Олександра Блистіва, 19-22. У шоу-румі автосалону можна побачити та протестувати широкий спектр нових автомобілів 2024 року:

«Прем’єра Авто» – офіційний дилер Nissan на Закарпатті, що знаходиться за адресою: вул. Автомобілістів, 28, м. Мукачево, вже готовий запропонувати своїм клієнтам наступні новинки:

тойота 2

Форвард Автоцентр на вул. Автомобілістів, 3 у м. Мукачево, офіційний дилер Volkswagen в Україні, пропонує своїм клієнтам:

Форвард Автоцентр Skoda (вул. Автомобілістів, 3 А, м. Мукачево) представляє нові автомобілі Skoda:

Також JAGUAR LAND ROVER ЛЬВІВ у с. Сокільники, вул. Стрийська, 32 А, є одним з автосалонів, де представлені нові моделі Land Rover, що вражають своїми характеристиками та дизайном:

Автосалони Закарпаття (і не тільки) запрошують автолюбителів оглянути широкий асортимент авто відомих виробників. Незалежно від ваших уподобань та потреб, ви обов’язково знайдете щось відповідне.

0 #
# авто # купити авто # купити авто ужгород # тойота

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Українська на Балканах: як працює єдина в Хорватії кафедра української мови та літератури

Гроші: зберігати не можна втратити. Текст, після якого ви поставите кому в правильному місці

“Мрію, щоб через рік ми були непотрібні”. Керівниця БФ “Гуманітарний центр “Совине гніздо” про перші дні війни та роботу 24/7

Що буде з людьми після війни? Розмова з Євгеном Глібовицьким