Німецька, англійська, словацька та французька: як ефективно та швидко вивчити мову

Навчальний центр Platform 9 ¾ існує з 2018 року, на базі Громадської організації “Німецька молодь Закарпаття”. Головною метою створення була не тільки популяризація іноземних мов серед молоді, але й реалізація різних освітніх та культурних проєктів.

– Ми пропонуємо курси з німецької, англійської, словацької та французької мов для різних вікових категорій. У нас функціонують 11 груп з вивчення німецької мови від рівня А1 до С1, 4 групи англійської, 5 словацької та 2 французької. Також у нашому центрі успішно функціонує курс з медіаграмотності та гурток із малювання для дітей та дорослих, – каже засновниця проєкту Юлія Тайпс.

Platform 9 ¾ реалізувала велику кількість проектів для дітей, молоді та сімейних пар: від медіа до екопроєктів, а також денні табори, у програмі яких заняття з німецької мови.

– Велику увагу приділяємо вивченню саме німецької мови, адже вважаємо, що ця мова є недооцінена у наших школах, тому пропонуємо різні види безкоштовних проєктів, які реалізуємо за підтримки федерального уряду Німеччини у співпраці з мовним асистентом від Гете-Інституту. Наприклад, проєкт «Вивчай німецьку з мамою» для діток від 2 років, які можуть вивчати німецьку разом зі своєю мамою за спеціальною методикою «Hans Hase»; проєкт «Школа після школи» для школярів, які мають труднощі з виконанням домашнього завдання з німецької мови, за допомогою кваліфікованого педагога вони мають можливість у нашому центрі зробити домашню роботу, а також корисно провести час після школи; а ще – проєкт для підвищення кваліфікації вчителів з німецької мови, – розповідає Юлія.

Мовний асистент від Гете-Інституту проводить різні кіно та літературні вечори присвячені німецькому кіно та літературі. Ці заходи є безкоштовними для всіх охочих.

– Сьогодні вимогою часу є робота онлайн і звісно ми в неї включені. Уроки проводимо на платформі Zoom. Робимо багато безкоштовних заходів, останній з яких був за участі німецького медика Аніки Лінс, яка розвінчувала міфи про коронавірус, – ділиться засновниця проєкту.

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