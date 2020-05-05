Гроші на картку: 12 фактів простими словами з нового закону про фінансовий моніторинг

28 квітня набув чинності закон про фінансовий моніторинг. Відтепер певні банківські операції треба проводити з обов’язковою ідентифікацією особи, а деякі дії матимуть нові обмеження. Національний банк України простими словами розповів, що зміниться із новим законом, власне, відповів на найпоширеніші запитання. Публікуємо також роз’яснення від ПриватБанку.

Як оплачуватиметься комуналка? Як і зазвичай. Сплачувати комунальні послуги, як і інші прості платежі, можна без ідентифікації особи.

Хочете надіслати родичу 10 тисяч гривень з картки на картку? Спокійно переказуйте, адже ви обоє маєте рахунки в банку, тобто ви ідентифіковані. Перераховуйте будь-яку суму, дозволену банком.

У вас 10 тисяч гривень готівкою і ви хочете їх переказати? Зробити цю операцію можна у відділенні банку, для цього візьміть із собою паспорт.

Інший спосіб – переказ через термінали самообслуговування та банкомати з функцією прийому готівки. Якщо такий пристрій має зчитувач даних із картки, то операцію можна зробити і на 10 тисяч гривень, і на 20 тисяч гривень. Якщо нема зчитувача, то можете переслати через термінал до 5 тисяч гривень. Ті фінансові компанії, що не обладнали термінали зчитувачами, зможуть зробити це до кінця року. До слова, ПриватБанк повідомляє, що всі його термінали мають зчитувачі.

Хочете поповнити кредитку через термінал? Можете внести до 5 тисяч гривень без ідентифікації. Якщо треба від 5 тисяч гривень, то зробіть це у відділенні банку, або через пристрій ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування), що технологічно перевірить платника.

Вам потрібно переказати орендодавцю гроші за житло? Якщо сума більша п’яти тисяч гривень, а переказ з картки на картку, то можете спокійно перерахувати всю суму: і 5 тисяч, і 10 тисяч. Якщо будете поповнювати через термінал, то все залежить від того, чи має термінал ліміт. Якщо його ліміт — понад 5 тисяч гривень, то можете переказувати і більше.

Чи можна ділити 10 тисяч гривень, відтак переказувати двома частинами? Карту отримувача не заблокують? Ні, це низькоризикова операція. Поодинокі перекази на 10 чи 20 тисяч гривень не цікавлять тих, хто їх перевіряє, тут нема потреби в підтвердженні походження коштів.

Закон про фінмоніторинг – про інше – банки мають фокусуватися на найвищих зонах ризику – транзакціях понад 400 тисяч гривень (раніше йшлося про 150 тисяч гривень, – ред.), а також на незвичайних операціях клієнтів. Наприклад, клієнт десять років торгує овочами, а потім переказує сотні тисяч гривень за оплату металолому. Це дивна, непритаманна операція, варто звернути увагу на цей екзотичний випадок.

Купуєте в інтернет-магазині телевізор за 40 тисяч гривень? Якщо сплачуєте карткою, то ніяких нових правил. Якщо телевізор доставляє кур’єр, а оплата з накладним платежем, тоді поштовик попросить у вас документи.

Як бути з переказом з-за кордону на валютний рахунок, чи є ліміти? Якщо маєте валютний рахунок у банку, то ви вже ідентифікований клієнт, тому жодних лімітів та обмежень законом про фінмоніторинг не встановлено.

Хочете переказати 10 тисяч гривень міжнародною системою переказів? Чи потрібна ідентифікація? Так, при здійсненні цієї операції необхідно ідентифікувати та верифікувати платника. Тобто клієнту треба мати з собою паспорт, а також він має пояснити, що це за платіж, наприклад, зазначити в реквізитах, що йдеться про допомогу родичам.

Йдете у відділення банку зробити переказ на 100 тисяч гривень або відкривати депозит на 150 тисяч гривень? Маєте паспорт, але чи потрібна довідка про доходи?

«Ні, непотрібна. Ми завжди казали банкам, що клієнти не повинні надавати інформацію про джерела походження коштів за простими операціями на “допорогові” суми. Підтверджувати походження коштів треба лише під час великих операцій – понад 400 тисяч гривень. Підхід до вивчення джерел походження не змінився», – повідомляє Нацбанк.

Як користуватися електронним гаманцем? Для нього потрібна ідентифікація? А для поповнення мобільного рахунку теж необхідна? Так, необхідна ідентифікація та верифікація власників електронних гаманців. Але не таких гаманців, що використовуються для оплати мобільних послуг, для них у законі зроблено виняток.

Перевірятимуть власників гаманців, котрі купують через них товари чи платять за послуги. Потрібні документи: паспорт та ідентифікаційний код. Операції через е-гаманці будуть лімітованими, і якщо клієнт дотримуватиметься цих лімітів, він зможе пройти спрощену ідентифікацію.

Аби підсумувати, додамо, на що не розповсюджуються нові вимоги за даними ПриватБанку:

на сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);

на сплату кредиту до 30 тисяч гривень;

на перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

на всі готівкові перекази в межах України до 5 тисяч гривень;

на зняття коштів з власного рахунку.

Varosh