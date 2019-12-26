Добрі справи від шоу-руму SH.PALTА

Засновниця модного ужгородського шоу-руму SH.PALTA Альона Загоруйко ініціювала вечірку для допомоги Клубу жіночої турботи. Його створено восени 2019 року на базі Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги. У закладі надають підтримку жінкам та дітям, які постраждали від насилля у сім’ї. За гроші, зібрані під час вечірки, жінкам купили подарунки, а також пригостили вечерею до Дня Святого Миколая.

– Мене щодня оточують дівчата – подруги та клієнтки SH.PALTA. І саме завдяки їм та своїм дітям я завдячую тій позитивній енергії, яка надихає мене творити і робити щось нове. У мене в голові завжди купа ідей, але ця особлива, бо присвячена не тільки дівчатам, але і діткам, які проживають з мамами у Кризовому центрі соціальної допомоги. Діти – це основа основ для мене як мами, яка виховує двох синів. Я хочу, щоб усі діти пишалися своїми батьками за будь-яких життєвих обставин, – пояснила Альона.

Дівич-вечірка від SH.PALTи була присвячена старовинним традиціям та Андріївським гаданням. Гості гарно провели час за різними розвагами, а між тим купували чи вигравали сертифікати від персональної стилістки Тетяни Молдавчук, фітнес-студії Bodyzone, кафе Colibri, косметологічної клініки Mediskin. Астролог Стелла Трохимець усім присутнім погодилась зробити астрологічну карту на рік. Разом ліпили вареники із секретами. Та головна ідея зібрання полягала в тому, щоб зібрати кошти жінкам, які потрапили в біду і тимчасово перебувають у Центрі соціально-психологічної допомоги.

Керівниця закладу Олександра Мельничук розповіла, що Клуб жіночої допомоги створено з ініціативи психологині Тетяни Хорошилової та громадської активістки Надії Ковальчук. І вже зумів врятувати та зорієнтуватися у житті кількох мам.

– Тут можуть знайти прихисток жінки з дітьми, які опинилися на вулиці через знущання чоловіків. Жінки можуть переночувати, випрати одяг, вирішити, як діяти далі. Часто вони опиняються на вулиці без документів та грошей, тож тут їм надають юридичні і психологічні консультації, допомагають дітей влаштувати в садок чи до школи, жінкам знайти роботу, – каже Олександра.

Наразі Клуб опікується 4 мамами і 7 дітьми. Саме для них за придбані під час вечірки SH.PALTи кошти (4030 грн.) закупили подарунки. Це товари першої необхідності, косметика, продуктові набори. А через кілька днів усіх зібрали на святкову вечерю, де мами з дітками хоча б на кілька годин змогли забути про свої проблеми.

– Дуже вдячна подругам, які погодились допомогти і взяли участь, як спікери. Вдячна клієнткам «Шпальти», які долучилися до допомоги. Окрема подяка Руслані Мігалі за атмосферний прийом у своєму закладі «Colibri» та за свято в День святого Миколая. Маленькі добрі справи безцінні, тому їх можна і потрібно робити частіше, – вважає Альона Загоруйко.

– Історії жінок, які зараз перебувають у Центрі, вражають. Важко уявити, що вони пережили. Зараз вони не можуть разом з дітьми бути вдома і готуватися до новорічних свят. Тому хотілося хоч трішки подарувати їм новорічної атмосфери, зігріти, пригостити, побачити усмішки, – поділилася враженнями власниця кафе «Colibri» Руслана Мігалі.

У SH.PALTі закликають усіх озирнутися навколо і побачити тих, хто через складні обставини не має можливості відчути свята. Кожен може стати таємничим чарівником, який творить дива. Зробіть це – і ви подаруєте щастя якійсь людині, а поруч із цим відчуєте щасливішим і себе.

Лариса Липкань, Varosh

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