Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Life

Курси української в Гончарівці

2 Грудня 2021 5

“Українська мова жива, не треба шукати ідеального літературного варіанту. Треба спілкуватися тією мовою, яку ми знаємо й розуміти, що вона змінюється, з’являються нові слова і варто збільшувати свій словниковий запас”, – Лілія Віжічаніна, викладачка курсів української мови.

У Херсонській обласній бібліотеці ім. Гончара місцеві активісти вже дев’ять років проводять безкоштовні курси української мови для усіх охочих. Показуємо, як проходять заняття та яких успіхів досягають слухачі курсів.

 

Медіагрупа «Накипіло»

Varosh

0 #
# Гончарівка # Курси української # Медіагрупа «Накипіло» # херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

“Опіка Ангела”: як пережити втрату дитини

Як допомогти улюбленцю подолати стрес? Дієві лайфхаки

Чіріклі: Чому перша документальна драма на сцені Закарпатського драмтеатру змушує плакати

5 (не)дурних запитань про вакцинацію. Запитуємо в ужгородського сімейного лікаря Андрія Жеки