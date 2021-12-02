Курси української в Гончарівці

“Українська мова жива, не треба шукати ідеального літературного варіанту. Треба спілкуватися тією мовою, яку ми знаємо й розуміти, що вона змінюється, з’являються нові слова і варто збільшувати свій словниковий запас”, – Лілія Віжічаніна, викладачка курсів української мови.
У Херсонській обласній бібліотеці ім. Гончара місцеві активісти вже дев’ять років проводять безкоштовні курси української мови для усіх охочих. Показуємо, як проходять заняття та яких успіхів досягають слухачі курсів.
Медіагрупа «Накипіло»
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