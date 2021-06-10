ІТ-компанія PettersonApps: Як в Ужгороді працювати на весь світ, гідно заробляти й залишатися на Закарпатті

П’ять років тому Олег Островерх та троє співзасновників створили в Ужгороді ІТ-компанію PettersonApps. Починали з мінімальної команди, невеликого кабінету й одного клієнта. Сьогодні в штаті понад 130 фахівців, партнери в 20 країнах світу, а ключові клієнти – в Норвегії, Данії, Швеції, Великобританії і США.

ІТ дозволяє гарно заробляти, працювати на світовому ринку послуг, будувати кар’єру і при цьому залишатися на Закарпатті. PettersonApps активно створює робочі місця, дає чітку перспективу майбутнього і розвиває ІТ-спільноту та власне локальну громаду.

Головний меседж цієї публікації: вчіться і прямуйте в ІТ, адже повсякчас є вакансії з гідною компенсацією та кар’єрою.

Публікуємо інтерв’ю із Олегом Островерхом, СЕО, співвласником PettersonApps, а також історії чотирьох учасників команди.

— Олеже, зі скількох замовників, учасників команди та кількості квадратних метрів ви починали PettersonApps?

— Ми починали з одного замовника з Норвегії – це наш партнер, із яким втілюємо багато різних проєктів. Тоді були двоє інженерів і я. Наш перший офіс був на набережній Незалежності в Ужгороді, можливо, 20 кв. м, одна кімнатка.

— Що маємо сьогодні?

— Сьогодні є 12 ключових замовників, загалом їх десь 30. У команді більше 130 учасників. В Ужгороді в нас дві основні локації – на вулиці Швабській та площі Богдана Хмельницького. Крім того, маємо офіс у Дрогобичі. Також у нас віддалено працюють із Києва, Львова, Одеси, Хуста.

— Такі зміни за п’ять років – це вважається круто в ІТ-сфері?

— Мабуть, непогано, але я все рівно бачу це як старт. Це фундамент, який ми побудували.

— З якими брендами працюєте?

— Ми працюємо з топовими брендами, наприклад, із найбільшою скандинавською авіакомпанією. Тепер ми почали з ними активну фазу росту, це дуже якісна й цікава робота, ми бачимо їхню динаміку. Наша команда мала можливість поїхати в Стокгольм, аби попрацювати в їхньому офісі. До речі, до коронакризи команда їздила у відрядження, наприклад, в Париж, Будапешт, Копенгаген, Цинциннаті (США).

Також серед замовників – велика мережа готелів, яка тепер теж має активний розвиток.

Працюємо з медіакомпаніями, які займаються кабельним телебаченням.

Для нашої команди вже не є чимось надзвичайним співпраця з амбітними, топовими проєктами.

— У вас різноманітний спектр ІТ-послуг (Project Management, Web, TV apps, Machine Learning, UX/UI design, VR/AR, QA testing, Mobile apps), як ви створюєте команди для втілення цих напрямків?

— В основі команди завжди має бути хтось дуже сильний, людина, яка справді є ТОП в офісі в Ужгороді чи в Дрогобичі, наприклад. І навколо цього фахівця ми формуємо команду перспективних, енергійних, заряджених джуніорів – це можуть бути і початківці без значного досвіду.

— Приймаєте в PettersonApps без ІТ-досвіду або студентів?

— Були й такі, без досвіду зовсім. Нині запрошуємо в команду людей бодай із мінімальним бекґраундом. Тепер доступно дуже багато інформації, є можливості трішки над собою попрацювати, отримати базові знання і прийти чи в нашу компанію, чи в інші. Тоді інтеграція проходить гладко, швидко.

— Тобто, людина, яка хоче до вас потрапити, має самостійно пройти навчання, освоїти певні навички?

— Ми хочемо запускати сигнали, меседжі про те, що “люди, вчіться”. Раніше доступних знань було обмаль, зараз є ютуб, спектр різних платних, безкоштовних курсів, тобто можна самостійно себе підготувати і розпочати кар’єру в ІТ-сфері.

— Які принципи взаємодії в команді PettersonApps?

— Ми хочемо, щоби наші працівники відчували, що їм довіряють. І ми справді довіряємо. Ми вважаємо, що люди приходять до нас із чистою, здоровою мотивацією, аби тут реалізувати свій потенціал. І мені приємно, коли мені довіряють. З цієї логіки випливає все інше. Наприклад, офіс. Офіс не є тим місцем, де хтось когось контролює, це місце, де можна якісніше провести час, якісніше працювати, ніж деінде.

Також у нас є гнучкість, наприклад, щодо відпусток. Людина вже з першого дня роботи може взяти всю річну відпустку. Ніхто ще так не робив, але така можливість є. Крім того, ми неодмінно надаємо допомогу, пов’язану зі станом здоров’я або втратою близької людини.

З іншого боку, наша цінність в тому, що ми завжди забезпечуємо роботою.

Ми хочемо, аби люди йшли до нас працювати, тому що тут їх зможуть оцінити як ніде інде, тут вони зможуть реалізувати свій потенціал як ніде інде.

Людина, яка тут працює, здобуває нові навички, вдосконалює їх, відчуває, що працює на себе, будучи в компанії.

— Як швидко будується кар’єра в ІТ, безпосередньо у вашій команді?

— Я хотів би вірити, що тут нема якихось обмежень. Якщо говорити конкретно про мене, то я в цій індустрії 8 років. На другому році роботи, в 26 років, уже був де-факто заступником директора.

ІТ – це така сфера, в якій працюєш, даєш результат – ось тобі й кар’єра. Щодо PettersonApps, то тут панує меритократія: людина, яка дає результат, буде оцінена, і вона має змогу постійно просуватися кар’єрними сходинками.

Дуже важливо, аби поруч був хтось, хто побачить ваші зусилля – це означає, що будуть стимули старатися, максимально викладатися. І поряд мають бути люди, які помітять цю працю і допоможуть вам просуватися вгору.

У нас є спеціалісти, яким 20 років, але вони, в моєму розумінні, вже є “senior”. Чому? Тому що мають певні атрибути. Володіють англійською мовою, можуть безпосередньо спілкуватися із замовником, наділені софт-скілами, знають, як побудувати відносини. Таких людей я не назву “junior”, “middle”.

— В ІТ нема стелі для працівника – кар’єрної, фінансової? — Будемо сподіватися, що так. Дуже важливо, аби люди завжди відчували, що в цій організації їх очікує певний горизонт професійного, фінансового розвитку.

Тому ми, як компанія, постійно дбаємо про розвиток, ми не маємо змоги навіть на секунду зупинитися.

— Айтішник швидко купує квартиру, машину?

— Не будемо скромничати, айтішник – це справді той, хто швидко купить собі квартиру й машину.

— А як щодо горизонтальної кар’єри, коли переходиш із одного напрямку в інший?

— Є і така можливість. У нас є люди, які займаються дизайном, а перед тим – веб-розробкою. Тестувальник може захотіти стати проджект-менеджером, або навпаки.

Також можна змінювати мову програмування.

— В ІТ повсякчас потрібні фахівці?

— У нашій сфері постійний кадровий голод. В ІТ, на мою думку, нема дефіциту клієнтів, проєктів, але є дефіцит спеціалістів.

— ІТ є тією нішею, з якою можна залишатися в Ужгороді і пристойно заробляти. Ця тенденція залишатиметься ще багато років?

— Я переконаний, що так. Нас дуже мотивує, що ми створюємо робочі місця там, де це має значення. Я – зі Львова, але мені не так цікаво займатися ІТ-бізнесом саме в тому місті. Тому що кожна вакансія, яку відкриваємо в Ужгороді, Хусті, Дрогобичі, має більший соціальний ефект, ніж це було би у Львові. Власне, ми на багато років бачимо тут передумови й перспективи в ІТ.

Нам видається, що досить тривалий час ІТ залишатиметься актуальним і водночас голодним щодо кадрів.

— Ви бачите перспективу локального розвитку ІТ у Хусті? Адже у вас там є дистанційні працівники.

— Хуст заслуговує, аби в ньому було ІТ. Наприклад, якщо людина вчилася у Львові/Києві, але хоче повернутися в Хуст, то чому ні. Там якість життя, природа, клімат, місто має свою атмосферу. Якщо подивитися на Німеччину, то там же ж не живуть всі в Гамбурзі чи Берліні, чи Дюссельдорфі. Люди мешкають в містах із 20-30-50 тисяч населення. В Україні, за зрозумілих причин, за гравітацією всі стягнулися в Харків, Київ, Львів. Хоча, це не є обов’язковою умовою комфортного життя. Наприклад, у Львові – це нормально стояти годину в заторі вранці й ввечері. На нашу думку, такі явища порушують баланс. Тому ІТ – це якраз та сфера, той фактор, які можуть дозволити, щоби з перспективою цей баланс трішки відновився. Ми хочемо повернути молодь до наших невеличких міст.

— Тож у маленькому місті реально збудувати кар’єру десь на рівні з мегаполісом? І водночас жити комфортніше, в стилі slow living?

— На наше переконання, спеціалісти, які залишаються в Ужгороді, Хусті, Дрогобичі, заробляють, у принципі, те саме, що айтішники в Києві, Львові. У сфері ІТ, із ситуацією із ковідом, це все дуже вирівнялося, тому дуже маленька розбіжність компенсації (зарплатні) у Львові, Києві та в маленьких містах. А ще в маленьких містах більше вільного часу, є свобода.

Бути в ІТ – це бути на світовому ринку, перебуваючи, наприклад, в Ужгороді. І на цьому ринку можна надавати різного роду послуги: тестування продуктів, дизайн, управління проєктами, продажі – абсолютно все, що завгодно.

В ІТ питання локації стає умовним. Наприклад, ми з колегою домовилися, що він хоче місяць попрацювати на Занзібарі. Кажу: добре, домовся із клієнтом, їдь, працюй. Нещодавно інший колега поїхав у Дубай і працював звідти.

— До речі, як коронакриза вплинула/впливає на PettersonApps?

— Коли криза починалася – для мене це був період абсолютної невизначеності, я не був переконаний, що нам удасться її пережити. Були прогнози, що станеться щось гірше, ніж у часи “Великої депресії”, а ти собі відразу “малюєш картинки” – коли економічна активність падає до нуля. У нас, насправді, перші місяці так і було, певні проєкти призупинилися, скоротилися. А потім стало зрозуміло, що ІТ це переживе, і навпаки, такий період є сприятливим часом для нашої сфери, мені здається, що вона почала набагато динамічніше розвиватися, ніж до ковіду.

На початок коронакризи в нас працювало десь 90 людей. Якби мені хтось сказав, що ми вийдемо з кризи із 45 людьми, то я відповів би, що згоден, хоч так краще, ніж ніяк.

А потім я спостерігав, що відбувається, страхи з кожним днем ставали меншими, адже вимальовувалися сприятливі обставини саме для технологічних компаній. Десь так і вийшло, в нашій індустрії почалася активна фаза росту щодо кількості проєктів, вакансій, розміру компенсації.

— ІТ дає змогу працювати зі світовими брендами, гарно заробляти й при цьому залишатися вдома, відтак чи можна казати, що ІТ, таким чином, вкладає у розвиток громади?

— Ми створюємо якісні робочі місця. Людина отримує роботу, потім купує квартиру, машину, відвідує місцеві крамниці, кав’ярні, стимулює місцеву ділову активність.

Також ми ведемо діалог із громадськими організаціями. Наприклад, цього року в нас не було зимового корпоративу, то ми спрямували ці гроші різним ужгородським ГО, на які нам радили звернути увагу наші працівники.

Ми й надалі готові до співпраці з органами місцевої влади, громадськими організаціями та закладами освіти. Це для нас означає бути здоровим гравцем у житті суспільства.

Рената Андришин, дизайнерка

Рената чотири роки в цій компанії. Політологиня за освітою, проте стала дизайнеркою. Зізнається, що потрапила в PettersonApps фактично випадково, але з цікавою пропозицією повчитися і перспективою залишитися працювати.

«Я так і прийшла – спонтанно, випадково і от залишилася вже надовго. Всьому в дизайні навчилася саме тут. Пройшла шлях від стажера до team lead у відділі дизайну».

Рената створює дизайн мобільних застосунків, сайтів, віднедавна стала наставницею й кураторкою команди дизайну.

«Я на цій посаді півроку, ми зараз працюємо в дуже швидкому темпі, я відчуваю розвиток, бо маю нові обов’язки, нову відповідальність».

Дівчина каже, що цінує свою роботу в усіх аспектах: оплати, розвитку, атмосфери.

«Я часто задавалася питанням, чому в нас так комфортно. Я думаю, скоріше всього, це тому так, тому що багато людей тут проходили той шлях, що і я, від самого початку. Тобі завжди допомагають, ти відчуваєш вдячність, відповідальність, і так само хочеш допомогти новим людям у команді. Комфортно, думаю, і через те, що кожен відчуває себе на своєму місці».

Томаш Мондок, App developer

Томаш сім років займався андроїд-розробкою, працює в PettersonApps зі старту компанії, наразі розвиває Flutter-розробку і керує однойменним відділом.

«У 2018 році ми з Олегом Островерхом вирішили поекспериментувати і спробувати Flutter. Тепер популяризуємо цю технологію в Ужгороді і набираємо команду для такого напрямку».

За цією технологією ІТ-спеціаліст працював над наразі наймасштабнішим мобільним застосунком у своєму досвіді. Це німецька програма із мільйонами користувачів. З нею можна вчитися правильному харчуванню і практикувати інтервальне голодування.

«Було дуже багато позитивних відгуків на цей додаток. Наприклад, люди з діабетом, порадившись зі своїми лікарями, переходили на інтервальне голодування. Вони харчувалися за порадами мобільного додатку і це допомагало їм вирівняти здоров’я».

Один із масштабних клієнтів, з яким працював Томаш, це американська кабельна й супутникова мережа. Тож ідеться про те, що в роботі є цікаві виклики, класна змога попрацювати з кращими, перманентний розвиток. З клієнтами ведеться робота і в їхніх офісах, наприклад, Томаш їздив до Угорщини, Іспанії, США.

Лілія Шустур, Project Manager

Лілія працює проєктною менеджеркою майже від заснування компанії, а наразі є однією із team lead команди проджект-менеджменту.

«Пам’ятаю компанію ще зовсім маленькою, а тепер нас більше сотні. Є велика різниця між тим, що відбувалося п’ять років тому, і тим, що відбувається зараз. З’являються нові клієнти, нові проєкти, нові люди в команді, процеси постійно оновлюються, вдосконалюються».

Основна суть проджект-менеджменту – це керування проєктами, розуміння їх цілей, дедлайнів, безпосереднє спілкування із клієнтом, налаштування роботи команд, ефективна комунікація між усіма учасниками, створення атмосфери. Зазвичай Лілія курує кілька команд водночас. До речі, одного разу мала цікаве відрядження до Парижа, де вела перемовини з клієнткою щодо розвитку співпраці.

Дуже цінно, що кожен проєкт – це нова сфера, її треба вивчати, опановувати термінологію, тому це постійний професійний та особистісний розвиток для Лілії. Їй важливо, що вона працює в команді, проте водночас може ухвалювати власні професійні рішення.

Одна з цінностей – настрій у колективі.

«У PettersonApps – дружня атмосфера, люди намагаються підтримувати один одного. Така атмосфера впливає на твоє сприйняття роботи. Зараз я дуже часто працюю з дому, але інколи хочеться прийти в офіс, щоби просто побачити людей, поспілкуватися із ними вживу, це набагато приємніше, ніж просто списатися в скайпі».

Іван Граб, Roku developer

Раніше Іван створював мобільні застосунки для IOS, а в PettersonApps зайнявся розробкою програмного забезпечення для телебачення. Тут у нього почалася нова професійна хвиля, все масштабувалося, був створений відділ у напрямку Roku.

«Ми розробляємо додатки під телевізійні плеєри – це приставки, які дуже поширені в США. Це дуже актуально, оскільки зараз більшість переходить на ОТТ-телебачення, тобто на інтернет-телебачення».

Айтішник каже, що можна легко балансувати між ІТ-платформами.

«Якщо ти став розробником, то тебе це вже не залишить. Але можеш “перескакувати” між платформами, перекваліфікуватися нескладно, адже принципи є однаковими, а невеликі відмінності можна вивчити».

Він бачить розвиток компанії PettersonApps і себе в ній.

«Моя суб’єктивна думка: як ти віддаєшся компанії, так само і вона тобі буде віддавати».

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***на правах реклами

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко