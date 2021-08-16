FLTR: Як дві сестри відкрили в Ужгороді шоурум професійної косметики

Наживо виглядати так, наче застосував інстаграмні б’юті-фільтри. Власниці нового шоуруму FLTR (читається як «фільтр»), сестри Юлія і Ксенія Пигіни, запевняють, що це можливо. І готові запропонувати клієнтам найкращі світові бренди професійної доглядової косметики, яку самі протестували і відібрали. Дівчата є офіційними реселлерами і партнерами багатьох косметичних брендів, які до цього ніхто на Закарпаття не привозив.

Знайомимося ближче із власницями шоуруму, які знають багато дієвих секретів по догляду за шкірою, а також з’ясуємо, як наважитися на власний бізнес у період карантину, які косметичні засоби обирати в різних ситуаціях та що повинно міститися в косметичці сучасної жінки.

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Сестри Юлія і Ксенія Пигіни – ужгородки. Юля старша на 7 років, за освітою – практичний психолог і соціолог. Однак знайшла себе в іншій сфері – закінчила курси візажистів і тривалий час займалася професійним мейк-апом.

Ксенія – молодша сестра, студентка, наразі здобуває освіту юриста, а водночас упевнено досягає успіхів у сфері маркетингу косметичних засобів. Обов’язки і відповідальність за спільний бізнес дівчата розділяють порівну.

Юлія: Косметику ми любили з дитинства. Мама все життя займалася Mary Kay, і щіточки, баночки, коробочки ми з Ксюшею часто брали «мазюкатися». Але в підлітковому віці батьки забороняли користуватися косметикою. То я в місті фарбувалася, потім змивала і тільки так поверталася додому.

У юнацькому віці Юля зіткнулася із проблемою шкіри, чутливістю, висипанням, акне і всім, що супроводжує дорослішання організму у цей період. Почала відвідувати дерматологів та косметологів, які призначали лікування, але це не дуже допомагало. Системного догляду не було. Водночас багато хто радив взагалі нічого не робити, перечекати, мовляв, з віком усе нормалізується само собою. Але час минав, а проблеми залишалися.

Юлія: Я почала пробувати все і вчитися на власних помилках. У мене була думка, що чим більше банок із засобами в мене буде, то краще. Тепер я знаю, що це не так. За короткий час я перепробувала різну косметику. Люблю креми, їхні текстури, спостерігати, як вони лягають на шкіру і який ефект створюють. Згодом почала працювати візажистом і занурилася в цю сферу на 3,5 роки. Я зрозуміла, що макіяж виглядає ідеально, коли сама шкіра здорова і гладенька. Тоді я почала задумуватися, що хочу вивчити цю тему і повністю зайнятися доглядовою косметикою. Був страх відкрити щось своє, бо раптом не піде. Але потім поміркували із сестрою, яка теж захоплюється косметикою, і наважилися.

Початковий капітал для спільного бізнесу становив €800 на двох. На цю суму дівчата замовили першу партію продукції із британських сайтів. Наступну покупку здійснили в США. Обирали те, що самі вже випробували або хотіли би користуватися самі. Платформою для реалізації косметики стала сторінка в інстаграмі fltr.shop. У сторіз Юля та Ксенія тестували креми і ділилися враженнями від користування продуктами. Найбільший успіх мали тоніки Рixi. Вони настільки сподобалися підписницям, що за півтора місяця було продано 100 баночок.

Ксенія: Ріхi Glow Tonic – це тонік із гліколієвою кислотою, яка створює ефект сяяння шкіри. Він вирівнює тон, поступово знімає наслідки постакне. Ми настільки були задоволені цим продуктом, що сміливо рекомендували його іншим. Коли спробували клієнтки і прокоментували свої враження, це створило wow-ефект і тонік почали стрімко замовляти. Також ми були першими, хто завіз на Закарпаття оригінальну косметику Orising. Це продукт, якого завжди нема, бо його швидко розбирають і доводиться постійно дозамовляти.

Продукція шоуруму FLTR – це професійна косметика по догляду за обличчям, тілом, шкірою голови та волоссям. Віковий діапазон вже напрацьованих користувачів – від 13 до 70 років. Часто сюди відряджають своїх клієнток сертифіковані косметологи та трихологи, оскільки знайомі з брендами і впевнені в якості продукції. У штаті шоуруму працює і лікар-косметолог, до якого можна записатися на консультацію. Проте самі дівчата регулярно відвідують презентації та майстер-класи брендів, стежать за світовими новинками, слідкують за блогерами, які пропонують косметику, та найкраще з усього замовляють для свого магазину.

Юлія: Головний принцип роботи – пропонувати клієнтам те, що ми випробували самі. 90% нашого асортименту – те, що є перевіреним або ж дозволяється для використання усім, 10% – для тих, у кого є потреба згідно з їхнім типом шкіри. Зазвичай це відбувається так: ти вибираєш з якогось бренду певний продукт і якщо він тобі подобається, починаєш тестити далі. Якщо не подобається, відкладаєш у довгий ящик і, можливо, колись спробуєш дати йому другий шанс. Плюс дистриб’юторська мережа поширюється не на одну продукцію певної фірми. Додатково до сегменту пропонується схожа лінійка іншого виробника. Таким чином асортимент збільшується і на сьогодні ми вже співпрацюємо з десятками найкращих світових брендів.

У шоурумі FLTR представлена косметика люкс-класу, як-от Instytutum, Atache, RejudiCare, Balmain, а також більш демократичні бренди: Dr.Jart, St.Moriz, Rated Green, Sister`s Aroma, iUNIK та ін. Країни: Британія, США, Корея, Іспанія, Італія, Канада, Швейцарія, Україна тощо.

Спектр дії найрізноманітніший: від очищення, тонізування – до глибокого зволоження, живлення, лікування пошкодженого і підтримка здорового волосся, профілактика та боротьба з пігментацією у вагітних.

Новий шоурум FLTR відкрився в Ужгороді, по вулиці Гойди, 10а. Тут розміщено значно більше вітрин з косметикою, ніж до того могло вмістити офісне приміщення на вул. І. Франка. Проте навіть зараз це 20% від того, що планують представити дівчата у своєму магазині. Асортимент постійно розширюватиметься, а бізнес масштабуватиметься. FLTR стане простором краси і здоров’я, цікавих зустрічей і корисних презентацій.

Окрім цього, запрацював сайт www.fltr.shop. Там – новинки, пропозиції, знижки, накопичувальні бонуси, подарункові сертифікати і все для швидкого оформлення замовлення. Безкоштовними є доставка по місту від 1500 грн, первинна консультація. Платна – за індивідуальним запитом.

За розмовою ми розпитали Юлію і Ксенію про світові тенденції сучасного догляду за собою та їхні особисті щоденні ритуали.

Юлія: Обізнаність сучасних людей однозначно зросла. Більшість розуміє, що для результату потрібна системність. Адже те, що ти наносиш на обличчя у 20-30 років, відобразиться на твоєму зовнішньому вигляді у 40-50. Люди ХХІ століття зайняті і заклопотані. Вони не мають часу експериментувати – їм потрібно відразу знайти те, що впорається із проблемою і дасть потрібний результат. Тому кваліфіковані косметологи стали такими популярними, а косметичні компанії ретельно дбають про свою репутацію.

Ще одна важлива тенденція – захист від сонячного випромінювання. Найновіші дослідження беззаперечно довели шкоду ультрафіолету для організму людини і продукти із SPF та UV-фактором стали засобом №1 від старіння шкіри.

Ксенія: Косметика – це, в першу чергу, про здоров’я. Вигляд шкіри і волосся людини – індикатор того, що в тебе відбувається всередині організму. Тому неможливо одним кремом вирішити всі проблеми. Харчування – 90% твого зовнішнього вигляду. Вживайте вітаміни, пийте багато води, займайтеся спортом, гуляйте на свіжому повітрі, уникайте прямого сонячного випромінювання, посміхайтеся – і будете виглядати неперевершено.

Догляд за собою у дівчат розпочинається зі склянки води. Далі – вмивання, очищення, тонізація, захист. Засіб із SPF навіть взимку, влітку – не менше 30%. Далі можна наносити декоративну косметику. Мінімум тонального засобу для повсякденного макіяжу, при літній спеці – лише туш і блиск для губ.

Вечірні процедури полягають у ретельному очищенні шкіри, інакше не діятимуть навіть найдорожчі засоби. Зняття SPF гідрофільним бальзамом, маслом або міцелярною водою, оскільки жирні текстури змиваються такими ж. Після цього – базовий гель для вмивання, тонер, сироватка, нічний крем.

За високої температури на вулиці, як цього літа, дівчата рекомендують також зволожувати волосся мінералізуючими засобами.

Юлія: Хотіла б іще дати пораду тим, хто вирушає у відпустку на море. Поставтесь серйозно до засобу з SPF, адже це ваша безпека, у першу чергу. Часто дівчата хвилюються, що зовсім не засмагнуть, якщо користуватимуться засобом із фактором 50%. Можу запевнити, що SPF не конфліктує із засмагою. Якщо ваша шкіра схильна накопичувати меланін, ви все одно станете шоколадними, при цьому будете захищені від агресивного впливу сонця. Ввечері обов’язково слід нанести заспокійливий зволожуючий засіб, щоб шкіра не тоншала. У нас є чудові перевірені продукти для захисту і відновлення з пантенолом чи центеллою, гіалуроновою кислотою та вітаміном Е.

Останні світові події, пов’язані з пандемією COVID-19, також внесли корективи у космецевтику. Компанії розробили антисептичні засоби з турботливим доглядом за руками. З’явилися антисептики, які не сушать шкіру, при цьому додаючи рукам духмяності нішевого аромату найкращих парфумів.

Постійне носіння маски призвело до такого явища, як висипання «маскне». І для цього є косметика, яку можуть індивідуально підібрати в шоурумі FLTR.

Ксенія: Окремо хочу зупинитися на нашій особливій лінійці по догляду за волоссям. Це професійна доглядова і лікувальна косметика Orising, Rated Green, Balmain, Evo. Навіть неправильно підібраний шампунь може призвести до сумних наслідків, пов’язаних із лупою і випадінням волосся, але ми можемо запропонувати найкращі світові напрацювання у трихології. Це шампуні, маски, пілінги та бальзами. Клієнти (жінки і чоловіки) надсилають нам фото і пишуть відгуки після застосування, тому ми з упевненістю можемо сказати, що це працює.

Юлія та Ксенія Пигіни – зразок не тільки сестринської дружби, партнерської поваги та підтримки. Своїм прикладом вони доводять, що ризики відкрити власну справу виправдані навіть тоді, коли весь світ завмер у невизначеності.

Юлія: Ми відкрили сторінку з продажем косметики якраз у карантин. Це навіть спрацювало нам на користь, тому що всі покупки тоді перейшли в онлайн. Головне – ми з сестрою зрозуміли, що хочемо серйозно цим займатися і повністю занурилися в роботу. Тоді неважливий був заробіток – ми хотіли поділитися з іншими дівчатами власним досвідом тестування косметики і зробити так, щоб людина отримала задоволення від результату. Любити те, що робиш, – запорука успішного бізнесу.

Наостанок дівчата дають поради, як виглядати блискуче навіть без інстаграмних фільтрів. Головне – любити себе, сприймати такою, яка ти є насправді. Витрачати час на дійсно важливі речі. Турбуватися про своє тіло і берегти те, що дано природою. Підтримувати красу необхідно зовні, а також морально, духовно й фізично. Всі ці аспекти повинні існувати разом.

Адреса шоуруму:

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Крістіна Полуденна

На правах реклами