Десерт із Рахова: Сніжана Тулик створює трюфель із гуцульською овечою бриндзею, єдиною в Україні

Рахів має свій символічний шоколадний десерт – “Рахівський золотий трюфель”. У складі: екстрачорний бельгійський шоколад та гуцульська овеча бриндзя, тому трюфель є винятковим. У матеріалі Varosh розповімо про ідею смаколику та його плани.

Сніжана Тулик мешкає в Рахові, раніше займалася підприємницькою діяльністю, у 2014-му стала волонтеркою, допомагає військовим. Під час першого локдауну, навесні 2020-го, втілила свою гастрономічну мрію – створила трюфель із бриндзею.

«Я полюбляю бриндзю і шоколад, то разом це для мене, можна сказати, райська насолода».

Авторка десерту поєднала якісний бельгійський екстрачорний шоколад (80% какао) саме з овечою бриндзею. Важливо й цінно, що це гуцульська овеча бриндзя, локальна, яка має сертифікат географічного зазначення (ГЗ). Її створюють тільки на Рахівщині, за відповідними стандартами і традиціями.

Сніжана купує сир в Анатолія Павлюка, власника фермерського господарства “Чорна Тиса”. Його продукт, звісно, має сертифікат ГЗ.

«Я працюю тільки з Анатолієм, бо впевнена, що в нього тільки овеча бриндзя, без домішок, добавок».

Закарпатський високогірний сир підсилює насичений шоколад делікатною солоністю.

«Трюфель вже поєднали з твердими сирами, з каєнським перцем, з перцем чилі… От і спало на думку, а чому не спробувати з бриндзею. Мені здається, що вони ідеально доповнюють один одного».

Є два види цукерок, де 30% і 50% бриндзі. Де менше – там легкий відтінок сиру; якщо ж більше – то чітко виражений.

Наразі ласощі пакують в акуратні коробочки, мішечки, оформляють малюнком овечки з вафельного паперу та гуцульською стрічкою.

«У планах – розробити власний дизайн коробочок із мальовничими краєвидами Рахівщини».

У 2021-му Сніжана Тулик презентувала рахівські солодощі на Міжнародному фестивалі сиру в Києві, а також на проєкті “Таємниці України” в Івано-Франківську, за участі вищого керівництва країни та дипломатів.

«Наш трюфель отримав дуже багато позитивних відгуків».

Сніжана займається своєю маленькою солодкою справою вдома, облаштувала для цього окремий простір. До речі, з екстрачорного шоколаду виготовляє також герби Рахова і Ясіня, логотип Музею гуцульської бриндзі, туристичний логотип Рахівського району. Працює переважно за замовленнями, яких більшає, коли в Рахів приїздять туристи.

Ласощі можна замовити на фейсбук-сторінці Сніжани, а безпосередньо придбати – в Музеї гуцульської бриндзі та в ясінянському туристично-інформаційному центрі.

Евеліна Гурницька, Varosh