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Культура – Архів

Міжнародний день кіно: що рекомендує до перегляду редакція Varosh

28 Грудня 2021 0

Сьогодні, 28 грудня, відзначають Міжнародний день кіно. Його святкують кінематографісти та любителі кіно по всьому світу. 

Саме в цей день 1895 року в підвалі “Гранд кафе” на бульварі Капуцинок у Парижі відбувся перший публічний платний сеанс “сінематографа”, винайденого братами Люм’єр.Складався він з 10 фільмів.

В Ужгороді вперше кіно показали у 1911 році. Тоді доступ до такого нового дива, як кінематограф, мала в Ужгороді лише місцева еліта. Перший міський кінотеатр, розрахований на масового глядача, в Ужгороді з’явився лише у 1932 році. Це був нинішній “Ужгород”. 

Редакція “Varosh” вирішила поділитися власними улюбленими фільмами.

Росана Тужанська, директорка:

Один з моїх улюблених фільмів – “Геній і безумець”. Це фільм про те, наскільки невелика межа між геніальністю і безумством. Особлива любов – Мел Гібсон і Шон Пен у головних ролях. А загалом, я дуже люблю “фільми-колупалки” в собі і маю цілий список таких. 

Постер до фільму «Геній і безумець», 2019

 

Олеся Смирнова, головна редакторка:

Останній фільм, який мене зачепив має назву “Лок”. Це 1,5 години стрічки, знятої з однієї локації, одного ракурсу, з одним тільки актором. Том Харді зіграв людину, яка вирішує життєві проблеми без права на відступ. Цей фільм про пріоритети і ціну, яку треба за них заплатити. І про лінію, яку складно, але принципово витримати.

лок

 

Лариса Липкань, журналістка:

“Втеча із Шоушенка”. Свого часу, після першого перегляду, цей фільм мене приголомшив і довго не залишав у спокої. Суцільна насолода: продуманий сценарій, динамічний сюжет, блискуча гра Тіма Роббінса і Морґана Фрімена. 

Кіно про справжню дружбу, про моральні цінності. Це потужний мотиватор, який допомагає здолати будь-які труднощі і насолоджуватися життям за будь-яких обставин. Фільм у моєму ТОПі найулюбленіших.

Shawshank

 

Галина Гичка, журналістка:

Обожнюю анімаційні фільми Мій улюблений  – “Лоракс”. Історія про те, чому треба берегти природу (як ніколи актуально, правда?), слухати серце та не боятися виправляти помилки. І, звичайно, це мульт про те, як молодь змінює світ. Обов’язковий до сімейного перегляду.

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Евеліна Гурницька, журналістка 

Якщо фільм, то назву найсвіжіший серіал, який мене вразив. “Грішниця/Грішники”, третій сезон. Там про екзистенційні питання, які ставить собі людина в найскладніші періоди життя. Принаймні, так я побачила задум режисера.

грішниця

 

Карл Смутко, фотограф: 

Улюблений фільм? Напевно, “Легенда про Нараяму”. Один з тих кінофільмів, що “зайшов” навіть після прочитання збірника Шічіро Фукадзави, по якому зняли стрічку.

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Приємного перегляду.

 

Varosh

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