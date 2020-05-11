Думай, як гендиректор. Колонка Володимира Панова

Дуже часто доводиться чути від успішних людей: «Я зробив себе сам».

Якщо чесно, то в нашій державі варіантів не так вже й багато.

Інститути державної влади працюють так, щоб влада ні в чому собі не відмовляла.

У владу йдуть не створювати умови для людей, у владу йдуть заробляти й багатіти.

Влада не допоможе вам стати успішними. Влада не створює середовище для реалізації, влада створює середовище для самовиживання.

Добре, якщо ви вже зрозуміли, що свою долю треба брати у свої руки.

«Я зробив себе сам!» І правильно зробив, що зробив. Правда ж, логічна тавтологія?

Кожен має прагнути самореалізації, незалежно від умов та середовища. І такий підхід, у наших реаліях, є сенс зробити нормою життя. Якщо не зробили, то впевнений ще зробите.

А для того, щоб вам було легше стати реалізованими, самодостатніми і успішними, я написав книгу «Думай, як гендиректор». Тут все просто, логічно, практично. Все розкладено по полицям.

Це не книга у повному розмінні цього слова. Це практичний конспект – доступний, дуже вільний у трактуваннях, місцями спрощений до неподобства.

Таке собі зібрання практичних порад, для тих, хто прагнуть досягти чогось в житті. Сподіваюсь, вона вам в цьому допоможе.

Чому я хочу, щоб ви думали, поводилися, як гендиректори, та врешті ставали ними?

Назву тільки три аргументи – це цікаво, вигідно, та врешті корисно. Раджу всім, хто має організаторські здібності, ставити собі за мету стати генеральним директором. Отже, по порядку.

По-перше, це надзвичайно цікаво управляти процесами, людьми, фінансами…

Ви приймаєте рішення та несете за них відповідальність. Це адреналін. Працівники прагнуть з вами поспілкуватись. Їх знання примножують і ваші знання. Ви повинні їх «завести», мотивувати повірити в себе, переконати їх, що вони найкращі. А якщо не найкращі, то це поки що, а в перспективі, звичайно, найкращі. Це азарт. Ви маєте повести їх за собою, разом поставити цілі та разом їх досягати. Це командний успіх!

По-друге, це прагматично та вигідно!

У вас з’являється можливість пристойно заробляти. Ви зможете дозволити собі більше подорожувати світом та розвивати свій кругозір, отримати доступ до найкращих освітніх програм, придбати власне комфортабельне житло чи престижну автівку, якісніше проводити свій відпочинок, мати більше можливостей піклуватись про власне здоров’я, дозволяти собі кращі бренди одягу, ґаджетів і т.п. По суті це фінансова впевненість, та звичайно нові можливості.

У жодному разі не хочу, щоб ви стали снобами. Переконаний, коли ви досягнете фінансової та духовної гармонії, у вас виникне бажання і можливості допомагати іншим.

По-третє, це надзвичайно корисно у повсякденному житті.

Навчіться думати і поводити себе, як «гендиректор». Відразу «босом» ви не станете, адже потрібно набути досвіду. А це процес. А процес – це ваше життя: відведений вам час, кожна хвилина якого вартує дуже дорого. Не варто втрачати час на те, що нецікаво та некорисно.

«Поводити себе як гендиректор» – це значить підготувати свій успіх. Запам’ятавши універсальні правила менеджменту, їх можна використовувати не тільки в бізнесі, їх можна і потрібно застосовувати в особистому житті.

Місія – навіщо? Мета – чого хочу досягти? Задачі – логічні послідовні кроки, як досягти мети. Фінансування – як раціонально розподілити гроші? План – сплануй свій кожний крок у часі.

Відчуваєте, різниця між компанією та особистим життям для досягнення поставленої мети несуттєва.

Як компанія, так і сім’я повинні бути успішними. Як в компанії, так і в сім’ї, всі повинні бути щасливими, самодостатніми та задоволеними життям. Принципи менеджменту – універсальні, тому у цьому сенсі варто думати та поводитися як гендиректор.

Врешті, якщо ви опануєте ці правила менеджменту, ви зможете управляти різними структурами, як державними, так і приватними, комерційними чи благодійними, освітніми чи медичними, промисловими чи аграрними і т.д. А це розкриває перед вами можливості реалізовувати будь-які сміливі ІДЕЇ. Ідеї на будь-який смак, ідеї, які змінюватимуть нашу реальність на краще! І не маю жодних сумнівів, що ви їх реалізуєте.

Місія здійсненна!

Якщо вас зацікавила ідея книги, пишіть на скриньку dumayyakgendirektor@gmail.com

Володимир Панов, спеціально для Varosh

*** Цей матеріал опубліковано, як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у даній публікації.