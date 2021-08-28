Декрет – не кінець професійного життя. Колонка Маріанни Коршинської-Маді

Мене звати Маріанна Коршинська-Маді. Я практикуючий стоматолог, мама і трохи блогер. Навчалася в УжНУ на стоматологічному факультеті, отримала ступінь магістра медицини і все це у «червоному кольорі». Після – працювала в двох приватних клініках та асистентом на кафедрі.

Щодня робочий день починався о 8 ранку і закінчувався десь після 21:00…

До чого це все?!

До того, що в декретну відпустку я йшла на 9 місяці, і йшла з сумом… Звісно, що цей смуток розвіявся після народження сина, ніколи б навіть неповірила, що в перші 6 місяців я взагалі не думатиму ні про що, крім сну.

Але потім почалися фрустрація і страх «я все забуду, я втрачу всіх пацієнтів».

На роботу я вийти не мала змоги, тому щоб не деградувати і не зійти з розуму читала наукову літературу, статті, книги. Все більше уваги приділяла дитячій стоматології, догляду, прорізуванню, адже це було актуально для мене на той час. Потім ділитися інформацією з подругами, з мамами в парку, згодом вирішила про це писати. Тоді ще не було популярним вести експертні медичні блоги, в нашому регіоні принаймні. І було дуже страшно, як сприймуть це інші, чи буде це комусь цікаво?!

З цього почався мій блог, наразі найуспішніший стоматологічний блог Закарпаття.

Дівчата можуть боятися декрету, можуть боятися в декреті, можуть навіть відкладати його на потім через страх втратити себе, свій соціальний статус, роботу тощо. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом.

В декретній відпустці можна знайти себе справжню, можна знайти час на те, що весь час відкладалося. І звідки той ресурс береться ніхто не знає, головне ось тут:

10 порад, як почати робити те, про що давно мрієш.

Подумайте, чим би ви хотіли займатися?! Чи колись мріяли, але потім не склалося, не було вільного часу… Тепер подумайте ще раз, чим би ви могли займатися разом із малючком? Якщо відповідь – спати, то це цілком нормальна і хороша відповідь у перші 3-4 місяці від народження дитини. Далі все ж з’являються сили. Що для цього потрібно? Фінанси, друзі/знайомі люди, приміщення… Чи буде це приносити вам задоволення? Якщо так, то сумніви відкладайте. Ви на вірному шляху. 4. Складаємо своєрідний план дій. Це дуже помічне для мами, і це працює. Напишіть, роздрукуйте, поставте на видне місце і нагадуйте собі, перечитуючи. Попросіть підтримки у близьких людей (це додає впевненості). Словами, діями. Це дуже важливо!

Ремарка: Так у мене з’явився мій блог. Спочатку прихований від усіх, а потім після експертної думки важливих для мене людей – блог став доступний для усіх.



Не бійтеся. Коли починаєш свою справу, це завжди складно, незручно, страшно, соромно і ще купа вигаданих і не дуже нюансів. Не соромтеся розповідати про себе і свою ідею. Існує така думка, що якщо сказати щось вголос десяток разів, то воно не здається таким вже й нереальним. Спочатку можуть опускатися руки. І нічого страшного в цьому немає, якщо аи зробите паузу. Це нормально. Стоп – це лише зупинка. Тимчасова, не хвилюйтеся.

Ремарка: Я почала вести блог, писати щодня, робити фото, згадувати професійну термінологію, читати нову інформацію. Десь за місяць ентузіазм вичерпався. Була пауза, а далі серйозне рішення – чи продовжувати, чи залишати. Я продовжила.

Зараз, коли майже все доступно онлайн, набагато простіше втілити свою ідею в життя. Якщо це, до прикладу, кулінарний напрямок – посуд, техніка, продукти, рецепти, набір «юного відеографа» – все доступно онлайн. І не за всі гроші світу. Реклама продукту – це найлегше. І не обов’язково купувати її. Краще, та не обов’язково. Соціальні мережі є у всіх. Для початку рекламують друзі, потім задоволені клієнти/пацієнти та інші.

Ремарка: Просто писала блогерам, котрі могли бути зацікавлені у моїх послугах і просила їх про бартер. Взаємореклама та особиста рекомендація працюють найкраще.

Завжди будуть успішніші, з більшими можливостями, іншими умовами та інакшими талантами. Та це не має значення. Ваш проєкт – ваше задоволення. Декрет – не вирок! Пам’ятайте про це.

Маріанна Коршинська-Маді, спеціально для Varosh

*** Цей матеріал опубліковано, як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у даній публікації.