Декрет – не кінець професійного життя. Колонка Маріанни Коршинської-Маді
Мене звати Маріанна Коршинська-Маді. Я практикуючий стоматолог, мама і трохи блогер. Навчалася в УжНУ на стоматологічному факультеті, отримала ступінь магістра медицини і все це у «червоному кольорі». Після – працювала в двох приватних клініках та асистентом на кафедрі.
Щодня робочий день починався о 8 ранку і закінчувався десь після 21:00…
До чого це все?!
До того, що в декретну відпустку я йшла на 9 місяці, і йшла з сумом… Звісно, що цей смуток розвіявся після народження сина, ніколи б навіть неповірила, що в перші 6 місяців я взагалі не думатиму ні про що, крім сну.
Але потім почалися фрустрація і страх «я все забуду, я втрачу всіх пацієнтів».
На роботу я вийти не мала змоги, тому щоб не деградувати і не зійти з розуму читала наукову літературу, статті, книги. Все більше уваги приділяла дитячій стоматології, догляду, прорізуванню, адже це було актуально для мене на той час. Потім ділитися інформацією з подругами, з мамами в парку, згодом вирішила про це писати. Тоді ще не було популярним вести експертні медичні блоги, в нашому регіоні принаймні. І було дуже страшно, як сприймуть це інші, чи буде це комусь цікаво?!
З цього почався мій блог, наразі найуспішніший стоматологічний блог Закарпаття.
Дівчата можуть боятися декрету, можуть боятися в декреті, можуть навіть відкладати його на потім через страх втратити себе, свій соціальний статус, роботу тощо. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом.
В декретній відпустці можна знайти себе справжню, можна знайти час на те, що весь час відкладалося. І звідки той ресурс береться ніхто не знає, головне ось тут:
10 порад, як почати робити те, про що давно мрієш.
Ремарка: Так у мене з’явився мій блог. Спочатку прихований від усіх, а потім після експертної думки важливих для мене людей – блог став доступний для усіх.
Ремарка: Я почала вести блог, писати щодня, робити фото, згадувати професійну термінологію, читати нову інформацію. Десь за місяць ентузіазм вичерпався. Була пауза, а далі серйозне рішення – чи продовжувати, чи залишати. Я продовжила.
Ремарка: Просто писала блогерам, котрі могли бути зацікавлені у моїх послугах і просила їх про бартер. Взаємореклама та особиста рекомендація працюють найкраще.
Маріанна Коршинська-Маді, спеціально для Varosh
*** Цей матеріал опубліковано, як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у даній публікації.