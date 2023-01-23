Зі світлом та без вихідних. В Ужгороді відкрився новий коворкінг KamelotHub

В центральній частині Ужгорода, на вул. Крилова, 10 з січня працює Coworking Kamelot Hub. Це 一 місце, де кожен охочий може прийти попрацювати, адже тут безперебійно є світло та інтернет. Питання таких місць стало особливо актуальним з листопада, коли на Закарпатті почалися відключення світла через обстріли росією українських енергетичних об’єктів.

Власне, з такої особистої потреби й виникла ідея відкриття цього коворкінгу. Говоримо про це зі співвласником Coworking KamelotHub Олександром Чедриком.

Від ідеї до реалізації 一 менше ніж місяць

一 Вже понад 10 років я живу в Києві. Там сім’я, діти, все там. В жовтні ми приїхали з сім’єю та дітьми на 2 тижні до батьків, в Іршаву. Приїхавши сюди, ми прийняли рішення, що ми тут перезимуємо. Ще повернулися з дружиною на кілька днів в Київ, а коли остаточно приїхали на Закарпаття, то вже на той момент почалися відключення електропостачання. А мені потрібно було десь працювати 一 я фінансовий консультант, і, відповідно, в мене часто бувають наради та зустрічі онлайн.

Я почав придивлятися місця в Ужгороді та Мукачеві, де ж можна попрацювати. Знайшов один коворкінг, але прийшовши туди, з’ясував, що до лютого там немає вільних місць. Це наштовхнуло мене на думку, що ніша з коворкінгами в Ужгороді незаповнена, і разом з моїм товаришем ми вирішили спробувати відкрити свій.

Найскладнішим завданням, мабуть, було знайти приміщення. На щастя, ми знайшли це приміщення доволі швидко 一 9 грудня з’явилася ідея, а вже 16-го в нас були ключі від нього, і ми почали займатися облаштуванням коворкінгу.

Coworking KamelotHub запрацював 2 січня. Олександр каже, що простір продовжують оснащувати усім, що потрібно для комфортної роботи 一 тут вже є кава і чай, а незабаром з’являться також і інші газовані та негазовані напої та їжа. Є тут і смаколики (печиво та солодощі) для легкого перекусу, якими пригощають усіх відвідувачів.

Одна частина коворкінгу обладнана під власне робочі місця, інша 一 під лаундж-зону, де люди зможуть відпочити. Крім того, цю лаундж-зону також можна буде використовувати і як робочі місця у випадку, якщо всі інші будуть зайняті. Тут люди можуть прийти попрацювати на годину, дві, три, скільки їй потрібно. Це не стабільне робоче місце, але це теж можливість для людей, яким потрібно світло та інтернет на кілька годин.

一 Маємо вже перших клієнтів, які взяли в нас абонементи, і кожен день приходять люди попрацювати на кілька годин чи на день. Люди, які приходять сюди попрацювати, різні, і відповідно мають різні потреби: це як фрилансери, яким потрібно попрацювати лише кілька годин на день, так і ІТ-спеціалісти, яким потрібен повний робочий день на весь тиждень. Ми раді всім, хто сюди приходить 一 як окремим самозайнятим особам, так і корпоративним клієнтам. І відповідного до потреб кожного у нас є свої пропозиції.

Крім власне робочого місця, де ви просто можете попрацювати, ми пропонуємо також оренду переговорних кімнат для проведення нарад, тренінгів, семінарів тощо. Це окремі приміщення, де вам ніхто не буде заважати. Розуміємо, що потреба в таких приміщеннях також є, адже не завжди все можна вирішити онлайн чи, скажімо, в кав’ярні, де гамірно і багато інших людей.

一 Ми розуміємо, що на Закарпатті багато людей з інших регіонів країни, які вимушено приїхали сюди через війну, однак можуть продовжувати працювати дистанційно. І їм потрібне місце для роботи.

Олександр каже, що все ж планує повертатися до Києва після зими, однак коворкінг, працюватиме й надалі 一 головне, аби людям був потрібен такий формат.

50 місць і різні можливості для роботи 一 в будні та на вихідних

Наразі у Coworking KamelotHub є 50 робочих місць, однак найближчим часом планують організувати ще 50. Також тут можна орендувати й окрему кімнату для переговорів, якщо це потрібно.

Змінили тут і звичний підхід до робочого графіку.

一 Здебільшого місцеві коворкінги працюють за графіком 5/7, тобто лише в будні дні, що не завжди і не для всіх зручно. Тому окремою категорією ми вивели й робоче місце у вихідний день, тобто у суботу та неділю. Вартість його, до речі, менша, ніж у будній день, тому це гарна можливість для тих, кому не принципово, коли саме працювати.

Coworking KamelotHub пропонує різні абонементи: погодинний або на день, місячний, абонемент вихідного дня, тижневий абонемент, який охоплює всі дні тижня включно з вихідними, а також абонемент “100 годин на 3 місяці” або “50 годин на 2 місяці” 一 якраз для тих, хто може вільно розпоряджатися своїм робочим графіком і працювати по кілька годин на день.

Більше про коворкінг на сайті https://kamelothub.com.ua/

Телефон: 0966635733, 0950979323

Varosh

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