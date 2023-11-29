Які фактори впливають на те, скільки платить YouTube за відеоперегляди

**На правах реклами

Ютуб – відеохостинг, який користується популярністю у глядачів у всьому світі. Це не лише платформа для розваг, а й можливість для авторів контенту отримувати дохід за велику кількість переглядів. Монетизація на платформі – це можливість зробити своє хобі та захоплення відеоблогінгом джерелом додаткового доходу.

Сьогодні ми поговоримо про те, скільки Ютуб платить за перегляди в різних країнах та в Україні. Також дамо кілька порад, як збільшити перегляди відео та відповідно підвищити рівень доходу з каналу. Якщо ви бажаєте швидкого просування каналу, варто придбати перегляди YouTube на сервісі Likesid.

Скільки Ютуб платить за перегляди

Перед тим, як дізнатися, скільки Ютуб платить за перегляди, варто розібратися, за що саме надходять гроші. Коли перед початком перегляду відео з’являється рекламний ролик із кнопкою “пропустити рекламу” (кнопка “Skip ad”) – це і є інтеграція від рекламодавця, яка оплачується.

Такий формат реклами поділяється на кілька категорій. Це прероли (рекламні ролики перед початком відео), які вважаються найдорожчими, а також мідроли (ролики в середині відео) та построли (реклама після закінчення відео).

Виторг YouTube розраховується на основі CPM (вартість за тисячу переглядів). Оплата реклами може змінюватись від 0,25 до 15 доларів за 1 000 переглядів. Заробіток суттєво залежить від тематики відео та країни, в якій воно переглядається.

Скільки Ютуб платить за перегляди в Україні

Як ви вже зрозуміли з інформації вище, YouTube платить не за самі відеоперегляди, а за рекламу, яка транслюється у вашому ролику. Підсумковий дохід вашого каналу залежатиме від наступних факторів:

Тематика каналу;

Аудиторія каналу (географічне розташування, популярність серед рекламодавців);

Якість, тривалість відео та його охоплення;

Кількість комерційних показів реклами;

Тип реклами, глибина її перегляду користувачами, кількість.

Скільки Ютуб платить за перегляди в Україні – в середньому близько 1-2 долара. Для порівняння, блогери із США отримують близько 6 доларів за 1000 переглядів.

Як збільшити дохід від переглядів в Ютуб

Розглянемо кілька варіантів отримання додаткового доходу у Ютуб.

Спонсорство брендів на YouTube

Співпраця з компаніями-брендами є ефективним способом збільшити дохід від вашого відео-контенту. Бренди готові надати винагороду за включення їхньої продукції у відео, надання підтримки або створення спеціального брендованого контенту на вашому каналі YouTube. Найкращий спосіб привернути увагу бренду до співпраці – написати електронний лист менеджеру з маркетингу компанії, чий продукт відповідає вашому проекту, та докладно викласти концепцію відео, інформацію про вашу аудиторію та інші важливі деталі.

Сарафанне радіо

«Натисніть на кнопку «Поділитися» та «Підписатися»» – це не просто завершальний етап у кожному відеоролику, а справжній інструмент самопросування, який здатний збільшити кількість переглядів та дохід. Після того, як користувач підписується на ваш канал, ваш контент автоматично з’являється на панелі повідомлень у YouTube. Це сприяє більш частим відвідуванням вашої сторінки, перегляду відео та наданню вашого контенту іншим користувачам з аналогічними інтересами.

➤ Якісний контент

Для привернення уваги до каналу не обов’язково використовувати професійне обладнання. Сучасні смартфони здатні записувати відео високої якості, також вони надають можливості якісної обробки матеріалу.

Однак важливо уникати таких технічних непорозумінь, як спотворення звуку або нечітке зображення. У цьому контексті якість звуку може бути навіть більш важливою, ніж якість зображення. Багато глядачів слухають контент, не звертаючи уваги на відеоряд, тому чистота і ясність звуку можуть вплинути на сприйняття матеріалу, що подається.

Ще одним ключовим фактором успіху на відеохостингу залишаються і ваші знання теми, яку ви представляєте, ваші навички спілкування з аудиторією, та здатність вигадувати цікаві формати контенту. Ці аспекти можуть дати вам більшу перевагу перед конкурентами, ніж професійний монтаж готових роликів.

Висновок

Тепер ви знаєте, скільки платить Ютуб за перегляди і як саме формується підсумковий дохід. Якщо ви хочете, щоб ваші відео набирали більше уваги (і отже, приносили більше доходів), важливо постійно продовжувати роботу над своїм каналом. Публікуйте ролики, цікавтеся думкою своїх підписників, постійно додавайте нові формати. Також важливо стежити за регулярністю – якщо ви періодично пропадатимете на кілька місяців, це обернеться втратою підписників та потенційного заробітку.