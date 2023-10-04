Як використовувати WhatsApp для бізнесу

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WhatsApp миттєво долає відстань між бізнесом і клієнтом, завдяки автоматизованим відповідям, аналітиці та можливості створювати каталоги продуктів.

Месенджер WhatsApp створює прямий контакт з аудиторією без посередників. Компанії можуть розсилати акції, повідомлення про новинки та збільшувати продажі. Також, завдяки груповим чатам, легко організувати обговорення та консультації з клієнтами.

Розповімо детальніше про те, як зробити бізнес whatsapp, у чому переваги бізнес-акаунта whatsapp і як отримати від нього максимум користі.

Навіщо бізнесу WhatsApp?

Завдяки своїй популярності та широкому функціоналу, WhatsApp – це перспективний інструмент для лідогенерації, підтримки клієнтів і побудови надійних відносин зі споживачами.

WhatsApp бізнес акаунт пропонує низку переваг:

Прямий зв’язок із клієнтами: миттєвий обмін повідомленнями дає змогу оперативно відповідати на запити та запитання клієнтів.

Ефективний маркетинг: розсилка рекламних повідомлень та оголошень привертає увагу і збільшує продажі.

Глобальну доступність: популярність у більшості країн світу розширює аудиторію і забезпечує широке охоплення.

Низькі витрати: використання WhatsApp є вартісно-ефективним способом зв’язку з клієнтами.

Безпека та конфіденційність: захищене передавання даних і можливість шифрування повідомлень забезпечують конфіденційність спілкування.

Широкі можливості взаємодії: застосунки та боти дають змогу автоматизувати процеси, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

Зручність і доступність: корпоративний whatsapp спрощує комунікацію і взаємодію з клієнтами, оскільки у багатьох людей він уже встановлений на пристроях.

Кому потрібен WhatsApp?

WhatsApp – універсальний інструмент для комунікації та підтримки клієнтів у різних сферах бізнесу, особливо там, де важлива швидкість, зручність і прямий зв’язок з аудиторією. Наприклад, для роздрібних магазинів, ресторанів, сервісних компаній.

Малий і середній бізнес

WhatsApp ідеально підходить для невеликих і середніх підприємств, які хочуть налагодити прямий і особистий контакт зі своїми клієнтами, консультувати і швидко відповідати на запити.

Сфера обслуговування

Ресторани, готелі, салони краси та інші сервісні компанії можуть використовувати WhatsApp для бронювання, підтвердження замовлень і взаємодії з клієнтами.

Оптова та роздрібна торгівля

Для магазинів, які продають товари, whatsapp корпоративний може бути ефективним засобом взаємодії зі споживачами для акцій, відповідей на запити та організації замовлень.

Бізнес із послугою передплати

Платформи з підпискою, наприклад, тренування, консультації або новини, можуть використовувати WhatsApp для розсилки регулярних оновлень і ексклюзивної інформації.

Онлайн-торгівля та e-commerce

Бізнеси, які продають товари онлайн, можуть використовувати WhatsApp для підтвердження замовлень, надсилання рахунків і спілкування з клієнтами.

WhatsApp як бізнес-акаунт

WhatsApp бізнес-акаунт – це спеціальний обліковий запис, призначений для компаній та організацій. Чим відрізняється whatsapp business від звичайного акаунта? Бізнес-акаунт у WhatsApp спеціально адаптований для бізнесу, має додаткові інструменти та можливості для комунікації, маркетингу та взаємодії з клієнтами.

Інформаційний профіль

Звичайний WhatsApp: має особистий профіль з особистими даними.

Бізнес-акаунт: має бізнес-профіль, який містить додаткові комерційні деталі, такі як назва компанії, контактна інформація та опис бізнесу.

Автоматизовані відповіді

Звичайний WhatsApp: не має функції автоматичних відповідей для бізнес-цілей.

Бізнес-акаунт: дає змогу встановлювати автоматичні відповіді, що спрощує обробку повідомлень і надає клієнтам швидку відповідь.

Статистика та аналітика

Звичайний WhatsApp: не надає аналітичних даних і звітів щодо взаємодії з аудиторією.

Бізнес акаунт whatsapp: дає змогу відстежувати статистику повідомлень, сприйняття та відкриття повідомлень, що допомагає в аналізі ефективності комунікації.

Маркетингові можливості

Звичайний WhatsApp: обмежені можливості з реклами та маркетингу.

Бізнес-акаунт: надає можливості для розсилки маркетингових повідомлень, створення каталогу продуктів і рекламних кампаній.

Позначка про бізнес

Звичайний WhatsApp: не має позначки, що позначає обліковий запис як бізнес.

Бізнес-акаунт: має позначку “Бізнес” біля назви компанії, що вказує на його комерційну спрямованість.

У чому переваги WhatsApp бізнес-акаунта

Навіщо потрібен бізнес-акаунт у ватсапі? З огляду на свої особливості, WhatsApp бізнес-акаунт стає незамінним інструментом з можливостями для бізнесу в управлінні комунікацією з клієнтами та для ефективного маркетингу.

Переваги whatsapp business

Клієнтське обслуговування

Вирішення запитів: швидке й ефективне вирішення запитів і питань клієнтів допомагає підтримувати задоволеність і відкритий зв’язок.

Консультації: надання консультацій клієнтам щодо продуктів, послуг, графіку роботи тощо, забезпечуючи належну підтримку.

Маркетинг і реклама

Рекламні кампанії: створення та ведення рекламних кампаній, що сприяють просуванню продуктів або послуг.

Розсилка оновлень: інформування клієнтів про акції, новини та спеціальні пропозиції, що спонукає до покупок і участі.

Онлайн-продажі

Підтвердження замовлень: швидке підтвердження та обробка замовлень клієнтів, що сприяє оперативності та надійності сервісу.

Відправлення рахунків: автоматизоване відправлення рахунків і деталей оплати, що полегшує процес транзакцій.

Автоматизація процесів

Автоматичні відповіді: встановлення автоматичних відповідей на схожі запити дає змогу ефективно та швидко реагувати на клієнтські повідомлення.

Побудова довгострокових відносин

Стабільний зв’язок: забезпечення стабільного і регулярного спілкування з клієнтами сприяє побудові довгострокових відносин і збільшує їхню лояльність.

Ще одна корисна функція, навіщо потрібен whatsapp, це підтримка і відстеження: дає змогу підтримувати зв’язок із покупцями, відстежувати їхні потреби та надавати необхідну допомогу протягом їхнього спілкування з компанією.

Створення WhatsApp бізнес-акаунта

Серед переваг – і те, що у whatsapp business кілька користувачів одночасно можуть керувати одним бізнес-акаунтом. Це корисно для бізнесу будь-якого розміру, але особливо для великих підприємств з кількома відділами або командами, які використовують WhatsApp Business.

Покрокова інструкція, як whatsapp зробити бізнес-акаунтом:

Завантажте та встановіть додаток WhatsApp Business

Зайдіть у магазин додатків на своєму мобільному пристрої (App Store для iPhone або Google Play для Android).

Знайдіть додаток “WhatsApp Business” і завантажте його на свій смартфон.

Встановіть додаток на своєму пристрої.

Відкрийте додаток і погодьтеся з умовами

Відкрийте встановлений додаток WhatsApp Business на своєму пристрої.

Прочитайте та прийміть умови використання, натиснувши “Згоден і продовжую”.

Введіть свій номер телефону

Виберіть свою країну і введіть свій номер телефону, який ви хочете пов’язати з бізнес-акаунтом.

Натисніть “Далі” і дочекайтеся отримання SMS із кодом підтвердження.

Підтвердіть номер телефону

Введіть отриманий SMS-код для підтвердження свого номера телефону.

Налаштуйте бізнес-профіль

Додайте назву своєї компанії, фото профілю, опис та іншу інформацію про бізнес.

Налаштуйте додаткові функції

Встановіть автоматичні відповіді, графік роботи, відповіді на типові запити та інші налаштування зручності та ефективності спілкування.

Підтвердіть свою автентичність

Очікуйте підтвердження бізнес-профілю. Це може зайняти кілька годин або більше. WhatsApp перевіряє і підтверджує бізнес-профілі, щоб забезпечити їхню автентичність.

Починайте спілкування і використання

Після підтвердження ви готові використовувати WhatsApp Business для спілкування зі своїми клієнтами, рекламних кампаній, обробки замовлень та інших бізнес-процесів.

Тепер ви знаєте, як створити whatsapp business. Поговоримо про чат-боти.

WhatsApp чат-боти для бізнесу

Чат-боти можна використовувати на додаток до бізнес-акаунту WhatsApp в різних цілях. А професійна розробка ботів whatsapp здатна зробити бізнес більш функціональним і конкурентоспроможним.

Чат-боти можна використовувати для відповідей на запитання клієнтів, розв’язання проблем і надання інформації.

Вони можуть розсилати повідомлення про новинки, знижки та інші маркетингові кампанії.

Чат-боти можуть збирати дані про клієнтів, як-от їхні інтереси, потреби та досвід для поліпшення продуктів і послуг компанії.

Вони особливо корисні для бізнесів з великим потоком клієнтів або з послугами, які добре підходять для автоматизації.

Ресторану знадобиться створення бота в whatsapp для приймання замовлень, надання інформації про меню та обслуговування клієнтів.

Електронній комерційній компанії це буде корисно для розсилки повідомлень про новинки, знижки та надання клієнтам інформації про продукти.

Види чат-ботів, які можна використовувати у WhatsApp бізнесі

Скриптовані чат-боти використовують попередньо написані сценарії для відповіді на запитання клієнтів. Вони добре підходять для простих запитів, як-от відповіді на запитання про продукти або послуги.

Навчений whatsapp чат-бот використовує машинне навчання для розуміння запитів клієнтів і надання відповідей, які є релевантними та корисними. Такі боти добре підходять для складніших запитів і задач.

Інтегровані чат-боти взаємодіють з іншими системами бізнесу, такими як CRM або системи електронної комерції. Вони можуть використовувати ці дані для надання більш персоналізованих відповідей клієнтам.

Чат-боти WhatsApp мають кілька переваг перед чат-ботами з інших месенджерів.

Велика база користувачів: WhatsApp має понад 2 мільярди активних користувачів у всьому світі. Це означає, що бізнес може спілкуватися з великою кількістю клієнтів, використовуючи WhatsApp.

Безпека: WhatsApp використовує end-to-end шифрування для захисту даних клієнтів. Це означає, що тільки клієнт і бізнес можуть бачити повідомлення, якими вони обмінюються.

Можливості: WhatsApp пропонує широкий спектр функцій, які враховує розробка ботів whatsapр: автоматизація, машинне навчання та інтеграція з іншими системами. Зокрема можливість інтеграції платіжних систем, що дає змогу користувачам здійснювати покупки та оплату послуг безпосередньо через чат-бота.

Як створити, інтегрувати та налаштувати чат-бот у ватсапі

Існує кілька способів, як створити бота для ватсап. Найпростіший – використовувати готового бота. Вони зазвичай мають обмежені можливості, але їх можна використовувати для простих запитів, як-от відповіді на запитання про продукти чи послуги.

Інший спосіб, як зробити бота в whatsapp, – це використовувати конструктор чат-ботів. Вони дають змогу користувачам створювати ботів за допомогою візуального редактора і зазвичай пропонують більше можливостей, ніж готові боти, але їхнє використання може бути складнішим.

Третій спосіб, як зробити whatsapp бота, – розробка під ключ. Цей спосіб складніший, але він також пропонує більше можливостей. Серед плюсів методу максимальна адаптація – такий бот у whatsapp враховує всі потреби та специфіку бізнесу, а також необмежений функціонал – розробка чат-ботів whatsapp під ключ дає можливість реалізувати будь-які функції та інтеграції.

Розробка чат-ботів з нуля означає, що, наприклад, фахівець SMS Club допоможе вам створити бота будь-якої складності, який відповідатиме вашим унікальним потребам.

Інтеграція чат-бота

Після створення чат-бота його необхідно інтегрувати з WhatsApp. Найпростіший спосіб – використовувати api whatsapp. Також платформи для створення чат-ботів зазвичай пропонують інтеграцію з WhatsApp.

Налаштування чат-бота

Налаштування чат-бота дає змогу вам визначити, як він взаємодіятиме з клієнтами.

Як налаштувати чат-бот у ватсапі, або що потрібно врахувати:

ідентифікатор чат-бота: унікальний код, який використовується для ідентифікації бота;

вітальне повідомлення: його бот надсилає клієнтам, коли вони вперше взаємодіють із ним;

скрипти: набори інструкцій, які бот використовує для відповіді на запитання клієнтів;

інтеграція з іншими системами, такими як CRM-системи або системи електронної комерції.

WhatsApp чат-бот як інструмент розсилки

Можна використовувати whatsapp-бот для розсилки інформації та просування продуктів або послуг.

Перед тим, як почати розсилати повідомлення, потрібно створити список контактів, яким ви хочете їх надіслати. Ви можете зробити це, імпортувавши контакти зі свого адресного листа або вручну додавши їх.

Створюйте персоналізовані повідомлення. Люди більш схильні реагувати на повідомлення, які адресовані особисто їм. Постарайтеся персоналізувати свої повідомлення, використовуючи імена одержувачів та інформацію про їхні інтереси.

Використовуйте зображення та відео. Вони зроблять ваші повідомлення цікавішими та привабливішими.

Не забудьте додати заклик до дії до своїх повідомлень, щоб одержувачі знали, що ви від них хочете.

Остерігайтеся спаму. Не надсилайте повідомлення людям, які не висловили зацікавленості в отриманні ваших повідомлень.

За правильного використання WhatsApp допоможе бізнесу поліпшити спілкування з клієнтами, підвищити продажі та збільшити прибуток.