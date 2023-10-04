Як використовувати WhatsApp для бізнесу

**На правах реклами
WhatsApp миттєво долає відстань між бізнесом і клієнтом, завдяки автоматизованим відповідям, аналітиці та можливості створювати каталоги продуктів.
Месенджер WhatsApp створює прямий контакт з аудиторією без посередників. Компанії можуть розсилати акції, повідомлення про новинки та збільшувати продажі. Також, завдяки груповим чатам, легко організувати обговорення та консультації з клієнтами.
Розповімо детальніше про те, як зробити бізнес whatsapp, у чому переваги бізнес-акаунта whatsapp і як отримати від нього максимум користі.
Завдяки своїй популярності та широкому функціоналу, WhatsApp – це перспективний інструмент для лідогенерації, підтримки клієнтів і побудови надійних відносин зі споживачами.
WhatsApp бізнес акаунт пропонує низку переваг:
WhatsApp – універсальний інструмент для комунікації та підтримки клієнтів у різних сферах бізнесу, особливо там, де важлива швидкість, зручність і прямий зв’язок з аудиторією. Наприклад, для роздрібних магазинів, ресторанів, сервісних компаній.
WhatsApp ідеально підходить для невеликих і середніх підприємств, які хочуть налагодити прямий і особистий контакт зі своїми клієнтами, консультувати і швидко відповідати на запити.
Ресторани, готелі, салони краси та інші сервісні компанії можуть використовувати WhatsApp для бронювання, підтвердження замовлень і взаємодії з клієнтами.
Для магазинів, які продають товари, whatsapp корпоративний може бути ефективним засобом взаємодії зі споживачами для акцій, відповідей на запити та організації замовлень.
Платформи з підпискою, наприклад, тренування, консультації або новини, можуть використовувати WhatsApp для розсилки регулярних оновлень і ексклюзивної інформації.
Бізнеси, які продають товари онлайн, можуть використовувати WhatsApp для підтвердження замовлень, надсилання рахунків і спілкування з клієнтами.
WhatsApp бізнес-акаунт – це спеціальний обліковий запис, призначений для компаній та організацій. Чим відрізняється whatsapp business від звичайного акаунта? Бізнес-акаунт у WhatsApp спеціально адаптований для бізнесу, має додаткові інструменти та можливості для комунікації, маркетингу та взаємодії з клієнтами.
Інформаційний профіль
Звичайний WhatsApp: має особистий профіль з особистими даними.
Бізнес-акаунт: має бізнес-профіль, який містить додаткові комерційні деталі, такі як назва компанії, контактна інформація та опис бізнесу.
Автоматизовані відповіді
Звичайний WhatsApp: не має функції автоматичних відповідей для бізнес-цілей.
Бізнес-акаунт: дає змогу встановлювати автоматичні відповіді, що спрощує обробку повідомлень і надає клієнтам швидку відповідь.
Статистика та аналітика
Звичайний WhatsApp: не надає аналітичних даних і звітів щодо взаємодії з аудиторією.
Бізнес акаунт whatsapp: дає змогу відстежувати статистику повідомлень, сприйняття та відкриття повідомлень, що допомагає в аналізі ефективності комунікації.
Маркетингові можливості
Звичайний WhatsApp: обмежені можливості з реклами та маркетингу.
Бізнес-акаунт: надає можливості для розсилки маркетингових повідомлень, створення каталогу продуктів і рекламних кампаній.
Позначка про бізнес
Звичайний WhatsApp: не має позначки, що позначає обліковий запис як бізнес.
Бізнес-акаунт: має позначку “Бізнес” біля назви компанії, що вказує на його комерційну спрямованість.
Навіщо потрібен бізнес-акаунт у ватсапі? З огляду на свої особливості, WhatsApp бізнес-акаунт стає незамінним інструментом з можливостями для бізнесу в управлінні комунікацією з клієнтами та для ефективного маркетингу.
Переваги whatsapp business
Вирішення запитів: швидке й ефективне вирішення запитів і питань клієнтів допомагає підтримувати задоволеність і відкритий зв’язок.
Консультації: надання консультацій клієнтам щодо продуктів, послуг, графіку роботи тощо, забезпечуючи належну підтримку.
Рекламні кампанії: створення та ведення рекламних кампаній, що сприяють просуванню продуктів або послуг.
Розсилка оновлень: інформування клієнтів про акції, новини та спеціальні пропозиції, що спонукає до покупок і участі.
Підтвердження замовлень: швидке підтвердження та обробка замовлень клієнтів, що сприяє оперативності та надійності сервісу.
Відправлення рахунків: автоматизоване відправлення рахунків і деталей оплати, що полегшує процес транзакцій.
Автоматичні відповіді: встановлення автоматичних відповідей на схожі запити дає змогу ефективно та швидко реагувати на клієнтські повідомлення.
Стабільний зв’язок: забезпечення стабільного і регулярного спілкування з клієнтами сприяє побудові довгострокових відносин і збільшує їхню лояльність.
Ще одна корисна функція, навіщо потрібен whatsapp, це підтримка і відстеження: дає змогу підтримувати зв’язок із покупцями, відстежувати їхні потреби та надавати необхідну допомогу протягом їхнього спілкування з компанією.
Серед переваг – і те, що у whatsapp business кілька користувачів одночасно можуть керувати одним бізнес-акаунтом. Це корисно для бізнесу будь-якого розміру, але особливо для великих підприємств з кількома відділами або командами, які використовують WhatsApp Business.
Покрокова інструкція, як whatsapp зробити бізнес-акаунтом:
Завантажте та встановіть додаток WhatsApp Business
Відкрийте додаток і погодьтеся з умовами
Введіть свій номер телефону
Підтвердіть номер телефону
Налаштуйте бізнес-профіль
Налаштуйте додаткові функції
Підтвердіть свою автентичність
Починайте спілкування і використання
Тепер ви знаєте, як створити whatsapp business. Поговоримо про чат-боти.
Чат-боти можна використовувати на додаток до бізнес-акаунту WhatsApp в різних цілях. А професійна розробка ботів whatsapp здатна зробити бізнес більш функціональним і конкурентоспроможним.
Чат-боти можна використовувати для відповідей на запитання клієнтів, розв’язання проблем і надання інформації.
Вони можуть розсилати повідомлення про новинки, знижки та інші маркетингові кампанії.
Чат-боти можуть збирати дані про клієнтів, як-от їхні інтереси, потреби та досвід для поліпшення продуктів і послуг компанії.
Вони особливо корисні для бізнесів з великим потоком клієнтів або з послугами, які добре підходять для автоматизації.
Ресторану знадобиться створення бота в whatsapp для приймання замовлень, надання інформації про меню та обслуговування клієнтів.
Електронній комерційній компанії це буде корисно для розсилки повідомлень про новинки, знижки та надання клієнтам інформації про продукти.
Скриптовані чат-боти використовують попередньо написані сценарії для відповіді на запитання клієнтів. Вони добре підходять для простих запитів, як-от відповіді на запитання про продукти або послуги.
Навчений whatsapp чат-бот використовує машинне навчання для розуміння запитів клієнтів і надання відповідей, які є релевантними та корисними. Такі боти добре підходять для складніших запитів і задач.
Інтегровані чат-боти взаємодіють з іншими системами бізнесу, такими як CRM або системи електронної комерції. Вони можуть використовувати ці дані для надання більш персоналізованих відповідей клієнтам.
Чат-боти WhatsApp мають кілька переваг перед чат-ботами з інших месенджерів.
Існує кілька способів, як створити бота для ватсап. Найпростіший – використовувати готового бота. Вони зазвичай мають обмежені можливості, але їх можна використовувати для простих запитів, як-от відповіді на запитання про продукти чи послуги.
Інший спосіб, як зробити бота в whatsapp, – це використовувати конструктор чат-ботів. Вони дають змогу користувачам створювати ботів за допомогою візуального редактора і зазвичай пропонують більше можливостей, ніж готові боти, але їхнє використання може бути складнішим.
Третій спосіб, як зробити whatsapp бота, – розробка під ключ. Цей спосіб складніший, але він також пропонує більше можливостей. Серед плюсів методу максимальна адаптація – такий бот у whatsapp враховує всі потреби та специфіку бізнесу, а також необмежений функціонал – розробка чат-ботів whatsapp під ключ дає можливість реалізувати будь-які функції та інтеграції.
Розробка чат-ботів з нуля означає, що, наприклад, фахівець SMS Club допоможе вам створити бота будь-якої складності, який відповідатиме вашим унікальним потребам.
Після створення чат-бота його необхідно інтегрувати з WhatsApp. Найпростіший спосіб – використовувати api whatsapp. Також платформи для створення чат-ботів зазвичай пропонують інтеграцію з WhatsApp.
Налаштування чат-бота дає змогу вам визначити, як він взаємодіятиме з клієнтами.
Як налаштувати чат-бот у ватсапі, або що потрібно врахувати:
Можна використовувати whatsapp-бот для розсилки інформації та просування продуктів або послуг.
За правильного використання WhatsApp допоможе бізнесу поліпшити спілкування з клієнтами, підвищити продажі та збільшити прибуток.