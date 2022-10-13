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Бізнес

Як налагодити співпрацю між місцевими та релокованими підприємствами – інфографіка

13 Жовтня 2022 23

Релокований бізнес — це нові робочі місця й можливості для громад. Проте ще більшого результату можна досягти, якщо залучити його до співпраці з місцевими підприємствами: це й обмін досвідом, й спільні проєкти та безліч інших шляхів спільного розвитку.

У межах проєкту «Громада Діє» команда ШоТам створила серію графічних інструкцій з порадами для громад та внутрішньо переміщених українців. Медіа розповідає про відбудову, релокацію бізнесу, залучення донорського фінансування та інвестицій. Цього разу підготували інфографіку про те, як грамотно налагодити співпрацю між релокованими підприємствами й бізнесом у громаді.

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Фото: Олексій Сергійчик

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