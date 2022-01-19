Whiskey Stones: віскі-подарунки з Ужгорода для всього світу

Партнерська публікація

Чи варто чекати особливу нагоду, аби зробити подарунок? Тим паче, сюрприз без приводу – завжди wow. Коханій людині, рідним, друзям, партнерам по бізнесу, клієнтам, колегам. І ви не прогадаєте, якщо оберете презент, пов’язаний з віскі.

Як вам ідея натурального каміння для віскі, стилізованого в обраній вами тематиці? Власне, в Ужгороді працює компанія Whiskey Stones, яка створює креативні віскі-набори для всього світу.

У цій статті ми розповімо про місцевий бренд із географією поширення на всіх материках, а також – про варіації віскі-подарунків.

Whiskey Stones від Idea

Whiskey Stones є одним із напрямків ужгородського рекламного дому Idea.

І саме віскі-презенти стали першими пропозиціями ще в одному сегменті Idea – Gift Ideas, який створює корпоративні подарунки для Закарпаття та всієї України, для локальних, а також великих міжнародних брендів.

Бренд Whiskey Stones безпосередньо співпрацює з дочірньою компанією Idea – 4HoReCa.

Власне, переклад назви Whiskey Stones – каміння для віскі. Це аналог льоду. Проте крига змінює смак напою, текстуру, післясмак. Натомість камені виготовляються зі стеатиту – природного матеріалу, який не взаємодіє з алкоголем і наділений високою тепломісткістю. Саме тому каміння не спотворює смак і швидко охолоджує напій до оптимальної температури. Це сприяє тому, аби неквапливо насолоджуватися вечором, направду відчувати градацію півтонів віскі. Напій поступово розкривається і не зазнає впливу неправильної температури і води.

Компанія пропонує різні віскі-пропозиції:

Камені в стилізованих шкатулках (камені, щипці, мішечок для зберігання, інструкція та подарункова коробочка);

Набори Whiskey Stones . До прикладу, до сету “Quadro” включено: подарунковий дерев’яний пенал, камені для віскі – 18 шт., келихи – 4 шт., декантер, інструкцію із застосування, щипці, мішечок для зберігання каменів. Ось сет “Diamond” має аналогічний склад, проте 9 каменів і 2 келихи.

Концептуальні ідеї . Як-от класичний набір, про який йшлося вище, але оформлений, до прикладу, за натхненням від образу Вінстона Черчилля.

Індивідуальний дизайн . Для вас втілять всі ідеї щодо форми і змісту подарунку. Каміння, декантер, келихи, дерев’яний пенал та загалом увесь вміст можуть мати персоніфіковані гравіювання та візуал.

Корпоративні подарунки . Віскі-сет є одним із найпопулярніших корпоративних подарунків. Комплекти адаптовують у фірмових концепціях брендів-замовників. Це потрібний і функціональний презент, неповторний та емоційний, стильний і статусний. І довговічний, адже якісне все – каміння, богемське скло, дерево. І ціни, до речі, приємні — погляньте в каталозі .

У компанії кажуть: Дарувати подарунки приємніше, ніж отримувати їх. Дарувати якісні та елітні подарунки – це інвестувати в позитивні відносини, які принесуть вам користь в майбутньому. Хороший подарунок — це насамперед про емоцію, теплий спогад, який займе своє місце в пам’яті людини на роки.

Послуга від А до Я

Важливо, що Whiskey Stones має комплексну пропозицію: від першого спілкування з клієнтом – до концепції, дизайну, власного виробництва, втілення готового продукту та його відправки.

А власне виробництво — це:

100% відповідальність;

вплив на всі аспекти процесу;

оперативність, адже працює єдина команда;

креатив і творчі експерименти;

клієнт-сервіс: доступна комунікація, наочна презентація послуг, легкість замовлення;

всі питання клієнта вирішуються в єдиному просторі.

Цінності, емоції, віскі

Насправді, подарунки Whiskey Stones – це про символізм, емоцію двох – хто дарує і хто отримує.

Віктор Фекете, засновник Whiskey Stones: Тут уже питання навіть не тільки про “подарунок для любителя віскі”. Це вже більше універсальні подарункові набори, які персоналізуються, адже ми наносимо ініціали чи логотип на келихи, декантер, підставки, коробки, каміння. Отримати такий подарунок, мабуть, круто.

На запитання, хто найчастіше купує такі презенти, очікується відповідь, мовляв, чоловіки. Проте, ні, таки жінки. Зазвичай оказії – заручини, весілля (наприклад, подарунок свідкам), річниця шлюбу, новосілля, закінчення університету… Замовляють навіть нанесення сімейних гербів, сімейних дерев.

Влад Торола, куратор напрямку Whiskey Stones: На Заході, наприклад, подружня пара може подарувати набір священнику за те, що він їх повінчав. Або батьки – сину – з нагоди вступу в університет, отримання диплому, чи просто – на повноліття або з нагоди підвищення на роботі.

Влад чітко пам’ятає період, коли бренд вибухнув популярністю. Це був червень 2020-го, День батька в США. Відтоді ужгородська компанія стрімко працює на експорт.

«Ми якраз активно зайшли на ринок до Father’s day, налаштували рекламу комплекту для віскі. Ми зайшли в потрібний момент і розпочалися продажі. До речі, найкраще продається на платформі Etsy».

Найбільше замовлень — із США, Англії, Канади, Ірландії та Австралії. 50% – приватні, адже там дуже поширена традиція дарувати віскі. Решта – корпоративні. Все брендується до побажань клієнта. За словами Влада, є замовники, які локально виробляють віскі, відтак обирають для цього персональні набори.

Звісно, купують і в Україні.

Влад Торола: Цікавий кейс із Дніпра. Їхній місцевий забудовник вирішив дарувати набори Whiskey Stones своїм покупцям квартир на новосілля.

Коли на сайт компанії заходять закарпатці, ужгородці, то щиро дивуються, дізнавшись, що саме в нас реально розвивати такий бренд.

Хочете стилізований віскі-подарунок: партнерам, колегам, рідним, друзям, коханій людині, собі?

Ось контакти:

Сайт ,

Фейсбук ,

Інстаграм ,

Телефон: 066 696 59 81.

Електронна скринька: info@giftideas.com.ua

Адреса: Ужгород, вул. Швабська, 68.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко та зі сторінок бренду

На правах реклами