Особливості та переваги електроніки Apple

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Можна не слідкувати за новинками у світі електроніки, але таку подію, як вихід нового Айфону, пропустити неможливо. По телевізору інформація про вихід гаджета проскакує навіть у випусках новин, а в інтернеті одразу з’являються чисельні огляди, повз які неможливо пройти.

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Різноманіття гаджетів від Apple

В основному компанію знають саме завдяки новітнім смартфонам. Проте Apple вийшла на ринок не зі смартфонами, а з плеєрами. Компактні гаджети розійшлися багатомільйонним тиражем та стали набагато популярніші за наявні на той час моделі.

Дещо пізніше світ побачив перший планшет із сенсорним екраном. Гаджет став своєрідною перехідною ланкою між комп’ютером та телефоном. Наразі компанія випускає величезну кількість електроніки:

ПК;

смартфони;

смартгодинники;

ноутбуки;

бездротові навушники та інше.

Пристрої компанії вважаються найкращими багатьма користувачами. Адже вони мають масу особливостей та переваг.

Головні особливості пристроїв від Apple

Саме завдяки унікальним можливостям мільйони людей у всьому світі вибирають пристрої Apple. Окремо варто виділити:

власні операційні системи зі своїми зручностями та перевагами (швидкодія, комфорт, унікальні додатки);

безпека – кожна з програм для електроніки перевіряється, тому завантажити додаток з вірусом з офіційного магазину неможливо;

зберігання даних – вся інформація потрапляє в особистий обліковий запис у хмарному сервісі, звідки її легко повернути при втраті гаджета;

екосистема – пристрої Apple «бачать» та «впізнають» один одного;

особливий дизайн – зовнішність пристроїв особлива: електроніку легко впізнати на фоні продукції інших виробників.

Єдиний недолік пристроїв Apple – висока вартість. Але варто враховувати ще той факт, що гаджети служать 5-6 років. Вони не тільки безперебійно та швидко працюють, а й регулярно отримують оновлення від виробника. Часто смартфони чи планшети інших компаній отримують оновлення лише перші кілька місяців після випуску.