Не бійтеся експериментувати з їжею. Про нові смаки від Chef in Cucina by Lab Pub

Їжа — це один з найлегших способів отримати задоволення. Через шалений ритм життя ми звикли до швидких перекусів. Та, на жаль, вони несуть більше шкоди, ніж користі. Беріть приклад з італійців, які не звикли їсти похапцем, а перетворили це в справжній ритуал.

Схожої думки і співвласники нової ужгородської доставки «Chef in Cucina» by Lab Pub.

Хоч і запустилися вони у тестовому режимі в грудні, задум виник ще у серпні.Тоді бренд-шеф Олександр Смірнов приїжджав, щоб оновити меню у Lab Pub. Ця робота переросла в ідею створити нову доставку італійських страв, якої ще немає в Ужгороді.

«Є багато доставок. Ми ж хотіли зробити авторські рецепти, які будуть відрізнятися смаком від інших закладів».

М’ясний паб і пекарня, які вже функціонують, — це хороша основа для італійської або грузинської кухні. Вибір впав на Італію, бо завдяки локальним продуктам можна передати смаки різних регіонів країни.

Уявіть тільки, на цих вихідних ви пробуєте салат з морепродуктами, смак якого віднесе вас на узбережжя Адріатичного моря. На наступних — піца «Диявола» своєю пікантністю перенесе в Сицилію. А фреш паста з лососем та в’яленими томатами познайомить вас із регіоном Калабрія, що на півдні Італії.

У «Chef in Cucina» переконані, що кожен клієнт заслуговує на їжу, від якої він отримає насолоду.

«Якщо тісто не ферментувалося 48 годин, то ми не будемо використовувати його. Для нас важлива стабільна якість продуктів, щоб клієнт був впевнений, що паста буде однаково смачна сьогодні, завтра і через місяць. Заради цього ми замовляємо продукти з Києва чи навіть з Італії. Ми хотіли зробити смачні та ситні страви. Тому в нас піца — це не просто тісто і соус, а й багато начинки», — розповідає шеф-кухар.

Аби довести рецепт до ідеалу, шеф готовий витратити багато часу, сил та продуктів для цього.

«Ми використали понад 100 кг борошна, щоб віднайти своє тісто для піци. Але все ж таки досягли тих пропорцій, які роблять бортики м’якими та смачними».

Унікальність «Chef in Cucina» у її шеф-кухарі. Олександр Смірнов — бренд-шеф різних закладів України. Уже понад 20 років він створює меню, проводить майстер-класи, творить на кухні. Але через події в Україні він переїхав з Києва до Ужгорода, де став ідейним натхненником та бренд-шефом Chef in Cucina.

Олександр не женеться за славою. Для нього цінніше кожне «Дякую. Це неймовірно смачно» від клієнтів, ніж обкладинки журналів чи телевізійні шоу.

«Коли тобі аплодують чи повертаються знову до тебе в заклад — ось це визнання», — переконаний Олександр.

У меню «Chef in Cucina» ви знайдете знайому піцу «Маргариту», салат «Цезар», пасту болоньєзе та незвичну «Дияволу» з пікантним медом, салат з морепродуктами, пасту крудо із салямі та італійське вино для довершеного смаку.

«Ті люди, які спробували наші страви, залишаються постійними клієнтами».

А переконатися у словах Олександра можна тільки тоді, коли спробуєте шматок піци чи порцію пасти.

Замовити страви Chef in Cucina можна на сайті http://chef-in-cucina.com.ua або за телефонами:

+38(050) 050 0021,

+38(098) 050 0021.

Як бонус — доставка по Ужгороду безкоштовна.

Varosh

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