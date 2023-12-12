Apple Watch: особливості та переваги

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Сучасні телефони допомагають завжди залишатися на зв’язку та виконують багато корисних функцій. Компанія Apple — один з найвідоміших та найпопулярніших виробників гаджетів. Бренд є новатором у сфері технологій й с кожним роком пропонує все більше оновлень, які полегшать життя користувачам. Apple Watch — це популярний продукт компанії, який розширив межі стандартного використання смартфона, зробив його зручнішим, функціональнішим, ефективнішим, кориснішим.

Бренд не є першовідкривачем концепції розумного годинника, але він беззаперечно вивів технологію на абсолютно новий рівень і зробив відомою у всьому світі. Безліч корисних для повсякденного життя функцій швидко завоювали любов користувачів. Це зробило Еппл Вотч найбільш продаваним годинником у світі.

Особливості смартгодинників Apple

Ідея наручного гаджета прийшла розробникам бренду ще у 2011 році. Протягом кількох років проєкту команда Еппл розглядала різні варіації цифрового аксесуара — які проблеми він має вирішувати, його функціональність, дизайн тощо. У квітні 2015 року технологія була представлена широкому загалу і користувачі мали змогу купити годинник Apple Watch першої серії. Продукт отримав неабияку популярність. За останні 8 років бренд представив 9 поколінь смартгодинників, яких було продано понад 100 млн одиниць. Кожна нова модель має покращені характеристики, функціональність, дизайн.

Унікальною особливістю першого Еппл Вотч був інтерфейс iOS, можливість повної синхронізації з iPhone. Це дозволило розширити можливості використання смартфона. Розумний годинник можна синхронізувати з телефоном, ноутбуком, телевізором Apple за допомогою Bluetooth або спільної мережі Wi-Fi. Гаджет пропонує такі параметри:

Екран. Годинники мають дисплей Retina LTPO з яскравістю від 1000 до 3000 ніт, залежно від моделі.

Корпус. Доступні вироби з алюмінію, нержавіючою сталі, титанового сплаву.

Датчики. Смартгодинники останніх поколінь обладнані акселерометром, гіроскопом, GPS, сенсорами серцевого ритму, оксигенації крові, частоти пульсу.

Голосове керування. За допомогою Siri можна отримувати доступ до даних, прокладати маршрути, прослуховувати музику тощо.

Акумулятор. Батарея гаджета розрахована на 18 годин активного використання. Заряджається девайс за допомогою бездротової індукційної зарядки.

Смартгодинник працює на операційній системі Apple watchOS, яка базується на iOS і має багато подібних функцій. Користувачі можуть керувати налаштуваннями Еппл Вотч зі свого iPhone.

Чому варто купити Apple Watch

Основною ідеєю створення розумного годинника було зменшення екранного часу телефона для користувачів. Значну частку популярності пристрою принесли функції відстеження стану здоров’я та фізичної активності, а також можливість синхронізації з Інтернетом речей. Еппл Вотч можна використовувати для таких цілей:

приймання, здійснення дзвінків;

прослуховування аудіо;

моніторинг стану здоров’я (оксигенація крові, частота пульсу, сердечних скорочень, температура тіла, відстеження циклу тощо);

безконтактна оплата з NFC;

керування синхронізованими пристроями;

GPS-навігація;

обмін повідомленнями;

використання Siri тощо.

Смартгодинник має багато переваг для щоденного використання. У вересні 2023 року компанія представила Apple Watch 9 серії з ще більш розширеним функціоналом. В Україні купити оригінальний гаджет за прийнятною ціною можна в інтернет-магазині StoreInUA. На сайті представлений великий каталог техніки Еппл. Менеджери магазину проконсультують по всім питанням і допоможуть зробити оптимальний вибір. На сайті storeinua.com можна швидко, безпечно та вигідно придбати Apple Watch на будь-який смак.