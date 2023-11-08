Ампули для обличчя — інноваційний продукт для догляду за шкірою

**На правах реклами

Ампули для обличчя з’явилися на полицях магазинів косметики нещодавно і ще кілька років тому асоціювалися з косметологічними клініками. Тепер вони стали доступними широкому колу споживачів. На думку експертів у сфері догляду за шкірою, ампули для обличчя скоро складуть серйозну конкуренцію сироваткам, адже містять більше косметичних активів, мають герметичне паковання та є надійно захищеними від окислення.

У цій статті розповідаємо про особливості й переваги ампул для обличчя, характеризуємо їхні різновиди та пояснюємо, кому і коли доцільно використовувати цей вид доглядової косметики.

Навіщо потрібні ампули для обличчя та які у них переваги?

Одне з головних завдань доглядових ампул — цілеспрямоване розв’язання певної проблеми, зокрема гіперпігментації, покращення тону та рельєфу шкіри, контролю над акне, зменшення глибини зморщок тощо. Охарактеризуємо основні переваги засобів цього типу.

Висока концентрація корисних косметичних активів. Ампули, зокрема бренду Babor, містять велику кількість ніацинаміду, ретинолу, пептидів та інших активів, які проникають у глибокі шари шкіри й можуть суттєво покращити її стан. У сироватках і кремах не такий насичений склад, тож ефект від їхнього застосування не буде настільки вираженим.

Герметичне паковання, всередину якого не потрапляє повітря. Завдяки цьому вміст надійно захищений від окислення та інших небажаних процесів.

Зручність у поїздках. Ампули займають мінімум місця у косметичці, але дають змогу повноцінно піклуватися про шкіру, де б ви не перебували.

Отже, ампули є зручними, компактними та здатні розв’язати певні проблеми, пов’язані зі шкірою.

Різновиди ампульної косметики для обличчя

Інноваційний формат «ампули» об’єднує різні види косметичних засобів. Згідно з механізмом дії цих продуктів, можна виділити такі різновиди.

Зволожувальні ампули. Вони запобігають втраті вологи, розгладжують дрібні зморшки, усувають сухість та лущення. У складі засобів переважають гіалуронова кислота, молочна кислота, пантенол та інші компоненти, що ефективно борються зі зневодненням.

Антивікові ампули. Ці засоби покликані стимулювати відновлення шкіри, надавати ліфтинг-вплив, усувати тьмяність та нерівний тон. Засоби можуть містити пептиди, ніацинамід, антиоксиданти, колаген.

Ампули для боротьби з пігментацією. Їхні формули містять високу концентрацію аскорбінової та гліколевої кислот. Тож ці засоби забезпечують освітлювальну дію, усувають тьмяність та розширеність пор.

Ампули для контролю над акне. Справжній бестселер для догляду за проблемною шкірою! Зазвичай у складі таких засобів є фруктові кислоти, бета-гідрокси кислота, резорцин. Вони усувають запалення, регулюють вироблення себуму, запобігають закупорці пор.

Тож обирати ампули рекомендуємо відповідно до стану шкіри, віку, проблеми, яку ви хочете усунути.

Як обрати ампули для обличчя: декілька важливих порад

Головний критерій вибору цього виду доглядової косметики — ефективність складу. Йдеться про концентрацію основних активів (кислот, пептидів, запатентованих антивікових комплексів тощо). Важливо, щоб компоненти продукту мали науково доведену ефективність і були безпечними для використання у домашніх умовах.

Щодо паковання — оптимально, щоб ампули для обличчя містилися у темному склі, котре захищає вміст від дії сонячних променів, а також були надійно захищені від окислення та випаровування. Бажаний об’єм порції — не більш як 2 мл, адже косметичні активи ампул найбільш ефективні одразу після відкриття, а зберігати їх у відкритому вигляді небажано.

Як використовувати ампули для обличчя?

Косметичні ампули використовувати просто. Сам ритуал нагадує догляд за обличчям за допомогою сироватки. Розглянемо його покроково.

Вмийтеся із застосуванням звичного очищувального засобу. Струсіть ампулу та розкрийте її за допомогою серветки чи рушника. Вилийте вміст на долоню й легкими рухами нанесіть його на обличчя від центру на периферію і на шию. Зверніть увагу, що рухи мають бути спрямовані знизу вгору. Дочекайтеся, поки засіб вбереться. Зазвичай це займає не більш як 30 секунд. Після цього нанесіть звичний доглядальний засіб, наприклад живильний крем для обличчя.

Тож сироватки в ампулах можуть стати частиною б’юті-рутини на постійній основі. Головне — вибрати оптимальний засіб. На перші результати варто очікувати вже за кілька тижнів після початку застосування. Із часом накопичувальний ефект посилюється — і зображення у дзеркалі радує ще більше.

Головне зображення – Oriflame