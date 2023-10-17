20 років «Ядзакі Україна». Більше, ніж просто компанія з виготовлення джгутів

ТОВ «Ядзакі Україна» є частиною міжнародної корпорації Yazaki та спеціалізується на виготовленні продукції у сфері автомобілебудування. Розташований у селі Минай завод розпочав свою роботу у жовтні 2003 року. Наразі він єдиний в Україні з корпорації Yazaki та є однією із найбільших промислових інвестицій Японії в Україну.

20-річницю у «Ядзакі Україна» вирішили відзначити разом з колективом, бо переконані, що завдяки відданості працівників компанія впевнено рухається до виконання поставлених цілей. Напередодні урочистого святкування працівники провели акцію із озеленення території: до 20 річниці висадили 20 сакур, щоб з часом, навесні, рожева краса прикрашала підприємство.

Без зайвого пафосу, з відповідальністю до ситуації в країні та вдячністю до кожного, хто тут працює – тут також провели загальні збори з нагоди річниці. Виробнича площа поступово наповнилася, співробітники уважно розглядали деталі події, робили світлини на згадку біля святкової фотозони й оцінювали красу торта… Бо що за іменини без останнього 🙂

Поступово гомін стих і вступне слово промовив генеральний директор «Ядзакі Україна» Йозеф Полак: «Я дякую усім працівникам, сьогодні це свято саме для вас. Хочу й робитиму все можливе аби кожен з вас відчував себе потрібним і важливим. Наше 20-річчя — це гарний ювілей. Хоч шлях, особливо останні кілька років, був нелегким. Сподіваюся та вірю, що ми подолаємо усі труднощі і повернемося до мирного життя якомога скоріше».

У своєму виступі генеральний директор згадав шлях «Ядзакі Україна» від самого початку й дотепер: зростання кількості працівників, співпраці з провідними автомобільними компаніями, важливі контракти, збільшення виробничих потужностей, роботу в умовах ковіду та війни. Під час його виступу у залі була абсолютна тиша. Усі вслухалися у кожне слово й, здається, відчували гордість, що причетні до того, про що говорив генеральний директор.

Наступною слово взяла Алла Ковач, заступниця директора, яка розповіла про насичене і різностороннє дозвілля працівників компанії. Тут і поїздки дітей співробітників у дитячі табори за кордоном, про рукоділля працівників, спортивні досягнення, арттерапії тощо.

Попереду, серед присутніх, стояли працівники, що працюють у компанії 20 років. Їх відданість і старанність керівництво відзначило подяками та сертифікатами на послуги одного з гіпермаркетів. Кожен з них відчував значимість своєї ролі та відповідальність, а їх зараз 1 800.

Деякі з працівників поділилися своїми думками:

Тарас Субота, технік з 20-річним стажем на «Ядзакі Україна» поділився своїми думками: «Для мене Ядзакі – це пів життя. У буквальному розумінні. Саме тут я знайшов свою дружину. Я ціную наш дружній колектив і бажаю нам усім сил і витримки».

Вікторія Піняшко, інструктор виробничого навчання, працює тут уже 15 років: «Я прийшла сюди на роботу, коли мені було 17 років аби мати змогу оплачувати навчання. Але знайшла тут значно більше – наприклад, своє кохання. Мене завжди тягнуло сюди. І якщо я не бачу себе вчителем, як того вимагає мій фах, то бути тут тренером для мене ідеально».

Андріяна Костик працює на Ядзакі операторкою 4 роки: «Ядзакі – це коли ти їдеш на роботу заклопотаний і з купою думок у голові, а повертаєшся на позитиві. Я рада, що мала змогу поїхати у відрядження в Румунію, де знайшла багато друзів. Друзів я знайшла і серед колег в Україні. З деким ми навіть стали кумами».

Здається, тут кожному є що сказати. Найчастіше працівники говорять про те, що для них ця робота про стабільність, надійність та безпеку.

На завершення урочистостей з нагоди 20-річниці «Ядзакі Україна» працівників запросили на святковий обід. Але спершу всі вирішили зафіксувати момент на згадку світлинами зі своєю командою.

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото Ядзакі Україна

Сайт компанії