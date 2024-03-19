На Київщині почали відбудову дитячого садка, який спалили росіяни — це благодійний проєкт Coca-Cola та Українського Червоного Хреста

У селі Богданівка Броварського району Київської області почали відбудовувати дитячий садок, який повністю зруйнували росіяни під час окупації. Система Компаній Кока-Кола інвестувала у відбудову 3 мільйони доларів, її реалізовуватиме Український Червоний Хрест – партнер компанії у реалізації гуманітарних проєктів допомоги вже понад 10 років.

«Кока-Кола вирішила збудувати та подарувати громаді села Богданівка новий дитячий садочок на знак підтримки і поваги до українських людей та громади, на території якої вже 25 років працює український завод з виробництва напоїв Кока-Кола. Ми впевнено стоїмо пліч-о-пліч з нашими людьми, громадами та клієнтами, і цей проєкт є ще одним доказом нашої непохитної відданості», — прокоментував запуск проєкту Аднан Топіч, генеральний директор Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.

На початку повномасштабного вторгнення село Богданівка, як і 17 інших населених пунктів Великодимерської об’єднаної територіальної громади на Київщині, потрапило під окупацію росіян. У місцевій школі війська РФ влаштували свій штаб, а у дитячому садочку – склад боєприпасів. 29 березня 2022 року, коли ЗСУ звільнили громади, російські війська почали відступати і, залишаючи свої позиції, грабували будинки в селі та спалили місцеву школу й дитячий садок. Оскільки в садку росіяни облаштували склад боєприпасів — підпал спровокував потужний вибух і детонацію понад 1000 снарядів. Більше 70 будинків залишилось без вікон, багатьом знесло дахи, а від дитячого садочку залишилось лише 2 стіни.

Майбутній дитячий садочок, який зараз почали будувати, зможе прийняти 80 дітей. Він матиме актові зали, ігрові кімнати, ліфт, буде оснащений укриттям, побудованим за усіма сучасними вимогами. Для безпеки процесу будівництво супроводжуватиме Державна служба з надзвичайних ситуацій, адже в землі досі можуть знаходити уламки чи частини нерозірваних бойових снарядів.

Садок планує розпочати роботу у другій половині 2025 року, а поки дітей з селища возять у сусідній населений пункт, що за 12 км від Богданівки.

“Ми вдячні за допомогу Coca-Cola нашому ОТГ, не лише гуманітарну, а й моральну. Громада розуміє, що не залишилась наодинці зі своїми проблемами і це дуже цінно, особливо у такий нелегкий час. Новий сучасний садочок буде одним з найкращих на Київщині і ми хочемо вірити, що це хоч трохи компенсує усі ті жахливі речі, які довелось пережити нашим дітям”, — Олександр Куценко, заступник селищного голови Великодимерської громади.

«Український Червоний Хрест, як найбільша гуманітарна організація країни, має потужний досвід не лише в реалізації масштабних гуманітарних проектів, але й у відбудові об’єктів соціальної інфраструктури. Ми маємо багаторічну успішну історію співпраці з Системою Компаній Кока-Кола в Україні, і докладемо максимум зусиль, щоб діти громади мали новий комфортний садочок якомога швидше», – повідомив Максим Доценко, Генеральний директор Українського Червоного Хреста.

Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола виділили українцям благодійну допомогу на суму понад 35 млн дол.

Окрім проєкту відбудови дитячого садочку, за словами Олени Середи, генеральної директорки «Coca-Cola Україна», за ці кошти разом з Українським Червоним Хрестом закупили та передали у громади 45 мобільних котелень, 70 тисяч продуктових наборів, 5 тисяч постільних комплектів із теплими ковдрами для внутрішньо переміщених осіб, понад півсотні потужних електрогенераторів для освітніх, медичних, гуманітарних закладів та багато іншого. Також Кока-Кола ділиться з українцями позитивними емоціями, зокрема, наприкінці 2023 року завод виготовив спеціальну благодійну партію 1 000 000 пляшок напою Сoca-Cola. Ці особливі пляшки напою з позначкою «Для тебе» на етикетці було роздано українцям, які зараз живуть у дуже непростих обставинах по всій території країни, щоб подарувати їм приємні миттєвості в період зимових свят.

Зараз компанія в активному пошуку проєктів підтримки не лише на території Великодимерської ОТГ, а й по всій Україні, аби допомогти з розв’язанням нагальних проблем іншим громадам.

**На правах реклами