“Допоки жінка потребуватиме підтримки — я буду поруч”. Унікальна послуга супроводу акушерки під час пологів від клініки “Асклепій”

Мрія кожної майбутньої мами — спокійно та без ускладнень народити дитину. Пологи — це важливий процес, під час якого породілля стає майже беззахисною і потребує надійного плеча фахівця поруч. Адже від дій та стану мами залежить, як дитинка з’явиться на світ.

Тому гінекологічний відділ клініки “Асклепій” пропонує нову унікальну послугу — супровід акушерки, яка подбає про психологічний стан жінки під час пологів.

За словами лікарки-гінекологині Юліанни Зіменковської-Федько, запит на таку послугу виник органічно з потребами як мам, так і лікарів пологового відділення.

Ідейним натхненником послуги став акушер-гінеколог, завідувач відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології Ужгородського міського пологового будинку Руслан Федько. За роки своєї роботи у пологовій залі він бачив потребу “перекладача” дій лікарів для породіллі — фахівця з медичною освітою, який би міг бути поруч з жінкою та пояснювати їй, що відбувається під час пологів. Адже медперсонал пологового відділення фізично не в змозі 24/7 виконувати функції опіки, тоді як майбутня мама хоче мати біля себе кваліфіковану людину весь час.

— Я відразу ж погодилася. Адже бачу, наскільки жінкам потрібна поруч надійна людина, якій вони повністю довіряють під час пологів. До того ж у практиці мені часто трапляються випадки, коли вагітні жінки постраждали від некваліфікованої допомоги людей без медичної освіти, які хочуть допомагати при пологах.

Супровід акушерки під час пологів — це не медична послуга. Адже пологи проводить лікар-акушер, і спеціалістка супроводу не втручається у процес, не проводить ніяких медичних втручань.

Водночас акушерка супроводу є медичним працівником з відповідною фаховою освітою та багаторічним досвідом роботи у сфері гінекології, тому розуміє, які маніпуляції проводить лікар і може у доступній формі пояснити жінці всі етапи пологів, а також надає їй психологічну підтримку та практичні поради, як полегшити пологи.

Така людина полегшує та спрощує роботу всім учасникам процесу: майбутній мамі, яка завжди спокійна, що поруч хтось є, та лікарям, які можуть сконцентруватися на самих пологах в той час, як про психологічну підтримку породіллі подбає акушерка супроводу.

Послугу акушерки супроводу у клініці надає Мар’яна Іванівна Соляник.

Пані Мар’яна — акушерка відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології Ужгородського міського пологового будинку з понад 30-річним досвідом роботи. Вона — усміхнена та приємна жінка, в голосі якої відчувається м’яка турбота та спокійний контроль водночас.

За час своєї роботи вона була допомогла народитися сотням малюків. І не з чужих слів знає, що саме потрібно мамам у момент пологів.

— Народження дитини — це особливий момент для жінки. Всі хвилюються, особливо, якщо це перші пологи. Тому, з мого досвіду, найперше, що потрібно зробити для мами — почути та заспокоїти.

Жінка, яка перебуває у вразливому стані, має відчувати підтримку та повний контроль ситуації збоку. Акушерка супроводу має роль партнерки під час пологів, яка надає психологічну підтримку.

Жінка може вирішити, чи потрібен їй такий супровід, в будь-який момент — від етапу планування вагітності до останніх місяців перед пологами. Головне, щоб вона була повністю спокійна за процес.

— З майбутньою мамою ми зустрічаємося у клініці на 35 тижні, це десь за місяць до пологів. Цей час потрібен, аби ми познайомилися, дізналися про характер одна одної, обговорили всі деталі, які цікавлять. Жінка має мені повністю довіряти, не боятися ставити будь-які питання та озвучувати хвилювання.

— Я розповідаю все, що цікавить жінку до пологів і що їй потрібно зробити вже під час народження дитини. Пояснюю, як правильно дихати та як розслабити м’язи, щоб зменшити біль, масажую, тримаю за руку, підбираю слова, аби максимально заспокоїти.

І можу навіть поставити вашу улюблену подушку, яку можна обіймати під час пологів, — усміхається Мар’яна Іванівна.

Як правило, пологи добре проходять, якщо породілля спокійна, розслаблена, керує своїми емоціями. Коли вона здатна відгукуватись на лікарські поради, адекватно реагувати на них та своєчасно їх виконувати. Але на ділі зробити це набагато важче, аніж на словах. Жінка може налякатися, запанікувати, розгубитися. Особливо, якщо пологи проходять з ускладненнями.

— Ніхто не знає, як будуть проходити пологи — чи будуть ускладнення, можливо, треба робити кесарів розтин тощо. В цей момент жінка відчуває, що щось не так, хвилюється за дитину, але не може зрозуміти, які маніпуляції проводить лікар і для чого.

Тому є я, акушерка супроводу, яка пояснює для неї всі дії лікарів. Моє завдання — щоб жінка не відчувала себе наодинці й розуміла, що все під контролем.

Пологи можуть тривати годинами, і пані Мар’яна запевняє, що буде з породіллею до кінця.

— Я знаходжуся з жінкою від початку пологів аж до моменту її переведення у післяпологову палату, незалежно від того, скільки годин триває цей процес. Якщо потрібно, залишаюся з жінкою вже у післяпологовій палаті ще на кілька годин, якщо їй це потрібно. Допоки жінка потребує моєї підтримки, я буду поруч.

Також при пологах може бути присутнім чоловік або мама породіллі.

— Часто їм самим треба надати психологічну допомогу, — усміхається пані Мар’яна.

Мені здається, що найбільше панікують мами. Я ці відчуття розумію, бо моя донька народжувала при мені. Здавалося б, я — людина, яка бачила сотні пологів, але біля власної дитини я запанікувала й заціпеніла.

Чоловікам теж непросто на пологах, бо вони звикли оберігати дружину і контролювати всі процеси, а тут вони й самі не знають, що робити. Тому підтримати треба всіх.

Відгуки серед лікарів, які приймають пологи, теж позитивні, адже вони роблять свою роботу, тоді як психологічним станом жінки опікується акушерка супроводу.

Цією послугою вже скористалася пані Олена, яка на початку цього року вперше стала мамою:

— Від моменту знайомства з пані Мар’яною я зрозуміла, що ми на одній хвилі. Це дуже позитивна, радісна і сонячна жінка, а також чудова акушерка та знавець своєї справи.

Ми весь час були на зв‘язку. Я не боялася поставити їй будь-які питання, які соромилася питати у лікаря чи подруги. За кілька днів до дня “Х” Мар’яна запросила мене на екскурсію до пологового будинку, показала маршрут пацієнта від входу та реєстрації до післяпологового відділення. Це була чудова ідея, бо невідомості й страху стало менше.

В день, коли почалися перші перейми, вона весь час була зі мною на зв’язку: пояснювала, як і що робити, скільки чекати, що маю відчувати та коли ми маємо вирушати до пологового.

Коли ми з чоловіком прибули в пологовий будинок, Мар’яна вже чекала на нас, провела на реєстрацію, далі у пологовий зал. За весь час вона не залишала нас, розказувала, що відбувається на кожному етапі, що можна поїсти, попити, як використовувати те, що я бачу довкола себе, підказувала чоловіку, як він може допомогти мені, підтримувала мій і його моральний дух. На щастя, все пройшло чудово. І ми народили здорову крихітку.

Згадуючи події того дня, мені навіть важко уявити, як жінки народжують самі, як їм вистачає сил та наснаги, а найголовніше — як вони витримують морально.

Аби скористатися цією послугою, потрібно познайомитися з пані Мар’яною, зрозуміти, чи вам комфортно разом, а також укласти договір про цю послугу з клінікою “Асклепій”.

— Ця послуга оформлюється юридично, з чітким переліком алгоритму дій та повноважень акушерки супроводу. Окремо прописуються дії на випадок ускладнень тощо. Мама може бути абсолютно спокійна, що у момент пологів поруч з нею буде надійна людина.

Дізнатися більше про послугу супроводу та записатися на прийом до пані Мар’яни можна за телефоном:

0506833239 (Романа Грунянська) або в Instagram.

050061430 (рецепція клініки «Асклепій») або в Instagram.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Наталка Павлик

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