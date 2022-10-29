“Ми безкоштовно лікуємо псоріаз найефективнішим препаратом у світі” — Юрій Андрашко про роботу клініки “Асклепій” у час війни

З початком повномасштабної війни клініка “Асклепій” не припиняла свою роботу жодного дня та залишається, в першу чергу, пацієнтоорієнтованим медзакладом.

— Як і всі 26 років свого існування, ми залишаємося вірні своїм принципам. Війна не змінила у нас нічого з того, що стосується моралі та людяності, — розповідає засновник клініки, доктор медичних наук Юрій Андрашко.

В “Асклепії” прийняли на роботу лікарів з числа вимушених переселенців, які близькі за духом та типом мислення. Також почали безоплатно консультувати ВПО. І головне — зараз тут безкоштовно лікують псоріаз найкращим препаратом у світі.

— Який досвід лікування псоріазу має клініка “Асклепій”?

— Мушу констатувати, що історія біологічної терапії псоріазу в Україні має ужгородське коріння. У 2007 році пацієнт, який отримав лікування першого покоління, був моїм. Тоді ж ми створили центр лікування псоріазу. Паралельно у Києві вже існував Інститут псоріазу та хронічних дерматозів. Це й були ті дві установи, на базі яких відбувалося лікування сучасними методиками, особливо медичними препаратами тодішнього покоління.

Кілька років тому, слідкуючи за новітніми світовими тенденціями, поставили собі за ціль отримати від фармацевтичної компанії Novartis найновіший препарат для лікування псоріазу. І нам це вдалося, хоча на той час ще й не всі наші сусіди-європейці його мали. Більше того, компанія Novartis зробила для України спеціальну ціну, спростивши технологію введення препарату. Так ми отримали препарат, ціна якого майже на 70% менша, ніж у Європі. І це дало змогу нашим пацієнтам, тим, хто міг забезпечити фінансування, отримати новітнє лікування, а нам — довести його ефективність. Цей метод був успішним навіть для тих дітей, які безрезультатно лікували тяжкі форми псоріазу за кордоном через біологічну терапію попереднього покоління.

Тож, однозначно, кращого препарату для лікування псоріазу сьогодні немає.

— І зараз українці мають можливість лікуватися цим препаратом безкоштовно?

— З початком війни залишки препарату, які були на складі, вирішили розподілити безкоштовно.

Його ми використовуємо для лікування важких форм псоріазу як для місцевого населення, так і для вимушених переселенців.

Ми раді, що змогли отримати цей препарат через інтеграцію університетських можливостей і юридичної складової УжНУ, як авторитетної структури, яка могла претендувати на право отримати ці ліки.

Після юридичного оформлення ми вже з наступного дня почали безкоштовно лікувати псоріаз найдорожчим та найефективнішим препаратом у світі.

Підкреслюю, що в жодній країні світу, такого легкого доступу до цих ліків не існує. Бо за ними в чергах роками стоять, навіть у забезпечених країнах. Або ж країна має пройти етап доведення неефективності попередніх методів лікування, які також мають місце у протоколах.

— Тобто, цей препарат — це своєрідна зброя у війні проти псоріазу?

— Якщо порівнювати зі зброєю, то ми отримали навіть не Stinger, а Patriot.

І нам не треба навчати наших спеціалістів, ба більше — це вже ми інструктори.

Ми маємо розуміти, що кожен бореться на своєму фронті. Зараз ми отримали найкращу зброю в найкращі руки для боротьби з однією з найсерйозніших хронічних запальних хвороб в організмі. Бо псоріаз це не тільки про шкіру, але й запалені суглоби, це коморбідне захворювання.

Дерматологи клініки “Асклепій” озброєні найкращим і готові протистояти атаці, яка, на жаль, в силу психосоматичних факторів, сильно загострилася, особливо у вимушених переселенців.

Вони отримують від Закарпаття не лише прихисток, їжу та щиру турботу, але й найкраще лікування, яке зараз існує у світі. Причому, не тільки сам препарат, але й послуги від наших спеціалістів, надаємо безкоштовно, хоч ми і приватний заклад.

Де-факто ми ще й створили перший реєстр — базу даних таких пацієнтів. Тож досвід у нас колосальний.

Лише за минулий рік ми пролікували понад 100 пацієнтів за цими програмами.І ми сподіваємося, що й після Перемоги таке лікування псоріазу не припиниться. Бо на зміну цій акції прийде піклування держави та централізоване забезпечення лікуванням псоріазу за аналогією з цією схемою.

— Як можна описати загальний стан пацієнта у час війни?

— Шкіра не може не реагувати на загальний стрес організму. 45-50% — це психосоматичні захворювання, які починаються або загострюються після психоемоційного навантаження. Стрес, який маємо зараз, взагалі не можна ні з чим порівняти.

Ми зараз спостерігаємо у пацієнтів загострення всіх захворювань, і навіть появу тих хвороб, які раніше не проявлялися, але стрес їх спровокував. Шкіра ніколи не буває хворою сама по собі, це свідчення ураження організму в цілому.

Псоріаз — це не хвороба шкіри, це хронічне запалення, яке проявляється у серцево-судинній системі, обміні речовин, процесах у кишківнику. Це все коморбідні (ред. — наявність одного або декількох захворювань, окрім первинного захворювання, або ефект від такого додаткового захворювання) стани, які, фактично, є одним великим псоріазом за межами шкіри. Проти цього ми маємо використати таргетний механізм впливу.

Так, ми отримали більше можливостей для лікування псоріазу під час війни, але й саме війна є причиною загострення таких станів.

В мене самого, хоч я не приймаю часто, є 3-4 пацієнти з числа вимушено переміщених осіб, які зараз в черзі на цей препарат.

Ми працюємо над тим, щоб зламати хребет загостренню псоріатичної хвороби у кожного пацієнта, а далі перевести на ті методики, які передбачені.

— Тобто, ви й самі зараз волонтерите?

— Волонтерство і доброчинність ми, як завжди, залишаємо за кадром. Це наша спільна колективна цінність — служити і допомагати людям.

За час війни я безкоштовно приймаю 90% вимушених переселенців. Наша клініка — це не банк, який просто заробляє гроші. Є клініки, які працюють над створенням комерційного результату. Так, він мусить бути, якщо це комерційне підприємство, але в основі має лежати глибокий професіоналізм.

Дерматолог не обмежується тільки лікуванням препаратами, в першу чергу це кропітка терапевтична робота. Це робота над формуванням способу життя та покращення психоемоційного стану.

— Через таке навантаження відчувається професійне вигорання?

— Якщо його не було за попередні 30 років, то й зараз не буде. Більше того, зараз в мене своєрідний драйв, якщо це так можна назвати. Я почуваю в собі сили працювати ще краще.

Ми стали ще більш професійними спортсменами. І емоційно, й інтелектуально ми стаємо сильнішими, й навіть суто фізично.

— Який ваш меседж для лікарів та переселенців на Закарпатті?

— Видихніть. Спокійно зорієнтуйтеся у потребах і йдіть правильним шляхом.

На жаль, я не можу сказати, що є якась єдина правильна методика цього шляху, бо завжди є елемент випадку та спонтанності. Але всі проблеми можна вирішити.

Я радий, що всі переселенці приємно здивовані, який високий рівень медичної допомоги їм у нас надають.

Все буде добре. Ми переможемо не лише у війні, а в окремо взятих хворобах кожної людини, в межах компетенції лікаря.

Галина Гичка, Ірина Сов’як, Varosh