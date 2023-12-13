Акцію «підвішена вакцина» запровадили в Ужгороді

Підвісити вакцину можна у медичному центрі «Дбаю».

Медичний центр «Дбаю» в Ужгороді запровадив акцію «підвішена вакцина». Діє вона за аналогією до «підвішеної кави»: відвідувачі центру можуть «підвісити» вакцину для тих, хто її потребуватиме.

У коментарі Varosh керівниця медцентру «Дбаю» Юлія Довганич розповіла, що український національний календар вакцинації нині – «найскромніший» у Європі, адже передбачає лише 10 обов’язкових щеплень від небезпечних інфекційних хвороб. За її словами, такої маленької кількості обов’язкових щеплень немає в жодному календарі.

«Більшість європейських країн мають як обов’язкові вакцинації ті, що у нас входять у додатковий календар – це захист від пневмококової інфекції, від вітряної віспи, гепатиту А, вакцинація від вірусу папіломи людини, менінгококової інфекції. У нас всі ці захворювання не включені в національний календар. Ми пропонуємо можливість тим, хто вакцинується у нас чи вакцинує свою дитину, придбати та оплатити вакцини ще для когось, адже це – дуже гарний приклад доброї справи. Долучаючись до ініціативи, людина робить свій внесок у здоров’я української нації», – розповіла Юлія Довганич.

За її словами, можливість запровадження такої ініціативи у медичному центрі розглядали давно. Остаточним поштовхом став учинок однієї з мам, яка залишила оплачену вакцину для іншої дитини. Жінка придбала у закладі комбіновану вакцину АКДП (від коклюшу, дифтерії та правця), але через обставини була змушена їхати з міста. У центрі пропонували жінці повернути кошти, однак вона відмовилася і вирішила залишити вакцину, щоб її зміг використати той, хто цього потребуватиме.

Наразі у медичному центрі, окрім цієї залишеної жінкою вакцини, також є 2 ще «підвішені» вакцини – від менінгококової інфекції та від грипу. Їх «підвісили» самі працівники центру, долучившись у такий спосіб до ініціативи. Загалом же за бажання можна «підвісити» будь-яку вакцину, розповіла Юлія Довганич.

**

На правах реклами

Varosh,

Фото надані медичним центром “Дбаю”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.