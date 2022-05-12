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Війна

Від крісел-мішків до аптечок для військових: історія луцького підприємця Дмитра Пуха

12 Травня 2022 5

Як локальні українські підприємства підлаштовуються під потреби армії — розповідь від наших партнерів Район in ua – Інформаційне агентство.

Дмитро Пуха з Луцька вже понад три роки займається виробництвом крісел-мішків під брендом «Push Bags». Починав із невеликої майстерні й мріяв про розширення. Після повномасштабного вторгнення майстерня стала своєрідним штабом з виготовлення якісних медичних аптечок для військових.

На той момент була така проблема, що волонтери брали червоні автомобільні аптечки й зафарбовували їх. Я зрозумів, що треба щось робити. У нас були залишки водовідштовхувальних тканин, то з них і почали шити” — ділить Дмитро.

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Також йому вдалося сформувати команду з десятка швачок та розробити власний дизайн, орієнтуючись на рекомендації військових. Вони пошили та передали військовим уже понад 500 аптечок.

До справи долучилися десятки волонтерів: хтось фінансово, хтось матеріалами чи роботою.

Сюжет про історію Дмитра за посиланням: Від крісел-мішків до аптечок для військових: історія луцького підприємця Дмитра Пуха

Район in ua

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# аптечки для військових # Дмитро Пуха

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