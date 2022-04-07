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Війна

Закарпатські художники продають картини на підтримку військових

7 Квітня 2022 114

В галереї «Ужгород» відкрилася виставка-продаж картин «Вільні люди». Її організувала Закарпатська філія Національної спілки художників України спільно з музичним гуртом «Без обмежень».

Кошти від продажу спрямують на підтримку 128 гірсько-штурмової бригади. За словами голови ЗОНСХУ Бориса Кузьми, ідея виставки виникла спонтанно, однак багато художників відразу зголосилися взяти в ній участь. «Творчі особистості вирішили не стояти осторонь та долучитися до наближення перемоги. За допомогою своєї зброї – пензлів і фарб», – сказав Борис Кузьма.

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Роботи на виставку передали 30 митців. Всього представлено близько 40 живописних полотен і скульптурних композицій. У день відкриття було продано 15 картин. Решту є можливість придбати до 11 квітня.

Після того, як у соціальних мережах з’явилася інформація про виставку, багато людей з інших регіонів України та з-за кордону виявили бажання придбати картини, аби підтримати армію. Організатори вже працюють над онлайн-форматом заходу та долученням до нього більшої кількості митців.

Лариса Липкань, Varosh 

Фото: Каріна Асад

 

 

 

 

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# виставка # підтримка ЗСУ # ужгород

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